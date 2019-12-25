Audi firması yardımcı iskelet kullanımına başladı

Exoskeleton olarak adlandırılan ve otomotiv sektöründe kullanılması planlanan yeni eksternal iskelet destekleyicileri sayesinde işçilerin zorlu ve yorucu işleri çok daha az fiziksel kuvvet uygulayarak yerine getirebileceği düşünülüyor. Audi firması ise yeni exoskeleton iskeletlerini üretim hatlarında kullanmayı planlıyor.

Audi’nin Ingolstadt tesisinde yaklaşık 60 işçi Ottobock ve Skelex firmalarının ürettiği iskeletleri; boya, montaj ve ekipman üretme tesislerine kullanıyor. İşçilerin yardımcı iskeletleri fren hatlarını inşa ederken, arabaların altındaki panelleri tamir ederken ve korozyon ile sızdırmazlık koruması testlerini uygularken kullandığı belirtiliyor.

Paxeo ve Skelex 360

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Paxeo ( Ottobock firmasına ait ) ve Skelex 360 ( Skelex firmasına ait ) olarak adlandırılan mekanik yardımcı iskeletler aynı sırt çantası gibi taşıyıcının omuzlarının üzerinden giyiliyor ve taşıyıcının belinden dolanan kemer ile sabitleniyor. Buradaki ana mantığı ise taşıyıcının kollarındaki ağırlığı taşıyıcının kalçasına aktarma olayı oluşturuyor böylece taşıyıcının kollarındaki kas gerginliği ve omuz eklemi çevresindeki yük miktarı azalmış oluyor.

Yukarıda bahsi geçen iskeletler ise Audi’nin ilk projesi değil. Ünlü otomobil firması daha önceki pilot uygulamalarında da benzer iskeletleri kullanmıştı. Eksternal iskelet üreticileri ise pazarda daha fazla müşteri aramakla birlikte firmaların gözünü Ford ve Hyundai gibi büyük firmalara çevirdiği belirtiliyor.

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Audi firması yetkilisi Peter Kössler; işçilerin firmanın en değerli varlıkları olduğunu belirtiyor ve işçilerin iş yüklerinin azaltılması sayesinde işçilerin sağlıklarının ve refahının iyileştirilebileceğini söylüyor.

Yeni geliştirilen yardımcı iskeletler özellikle ağır sanayi başta olmak üzere birçok kolda işçilerin iş yüklerine olumlu yönde katkı sağlayacak gibi görünüyor.

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https://newatlas.com/health-wellbeing/audi-exoskeleton-trial-ingolstadt/