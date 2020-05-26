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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı

    Mercedes-Benz, bu yılın ikinci yarısında sahneye çıkacak yeni nesil S-Serisi sedan otomobilinin ilk resmi görüntüsünü paylaştı. Alman markanın amiral gemisi Eylül'de üretime girecek.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı
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    Yeni nesil Mercedes-Benz S-Serisi, 2020'nin ikinci yarısında Avrupa pazarında tanıtılacak. Alman şirket yaklaşmakta olan otomobilinin ilk resmi görüntüsünü yayınladı.

    Karartılmış görsel amiral gemisi sedanın sadece ön yüzünü gösteriyor. Görünüşe bakılırsa araç şu anda üretilen modeden önemli ölçüde farklı olacak.

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    Ayrıca Bkz. "2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi"

    Yeni sedan, üç yatay ve bir dikey krom şerit içeren, selefine kıyasla daha büyük bir radyatör ızgarası ile gelecek. Ayrıca daha ince farlar ve geniş çamurluk kemerlerine sahip olacak.

    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı
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    Casus fotoğrafları ortaya çıkmıştı

    Yeni nesil Mercedes-Benz S-Serisi daha önce kamuflajsız olarak görüntülenmişti. İç mekanı gözler önüne serilen otomobilin orta konsolunda aracın işlevlerinin çoğunun kontrol edilmesini sağlayan büyük bir dokunmatik ekran yer alacak. Bildiğiniz üzere benzer bir çözüm Tesla modellerinde de kullanılıyor.

    Amiral gemisi sedanın üretimi Almanya'nın Sindelfingen şehrinde bulunan Mercedes fabrikasında yapılacak. Yeni nesil Mercedes-Benz S-Serisi'nin Eylül ayında üretim bandına çıkması planlanıyor.



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    fitamino (Olgun Portakal) 1 sa. en beğenilen
    O nasil bir arka tasarim allah askina. Şaka falan bence
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 11 dk.
    Önü neyse ama arkası çok kötü olmuş, o segmente yakışmamış.
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 1 sa.
    Yeni makam araçları hayırlı olsun
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 sa.
    audi ile mercedes ikileminde kalmaya son. önden bakıyorsun mercedes arkadan bakıyorsun audi. Çoook satar çoook!
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    fitamino (Olgun Portakal) 1 sa. en beğenilen
    O nasil bir arka tasarim allah askina. Şaka falan bence
    Yanıtla +5
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    TITAN (S K) 1 sa.
    Cidden mercedesin o arkayı öyle yapacağına inanan sazanlar var mı? Hepsi fake bu şekilde çıkmayacak yine şık bir tasarım anlayışıyla çıkacağına adım gibi eminim
    3 Yanıt Yanıtla
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    hazarRS (hazar RS) 22 dk. TITAN
    Keşke öyle olmasa ama maalesef mercedesin yeni tasarım dili bu şekilde. Tüm modellerin stopları üçgen formunda ve dar hacimli.






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    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Elektrikliarabasever 14 dk. TITAN
    Şen öyle san o b.k gibi farlar ile çıkacak maalesef
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