Yeni Mercedes-Benz S-Serisi'nin ilk resmi görüntüsü yayınlandı

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Yeni nesil Mercedes-Benz S-Serisi, 2020'nin ikinci yarısında Avrupa pazarında tanıtılacak. Alman şirket yaklaşmakta olan otomobilinin ilk resmi görüntüsünü yayınladı.

Karartılmış görsel amiral gemisi sedanın sadece ön yüzünü gösteriyor. Görünüşe bakılırsa araç şu anda üretilen modeden önemli ölçüde farklı olacak.

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Ayrıca Bkz. "2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi"

Yeni sedan, üç yatay ve bir dikey krom şerit içeren, selefine kıyasla daha büyük bir radyatör ızgarası ile gelecek. Ayrıca daha ince farlar ve geniş çamurluk kemerlerine sahip olacak.

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Casus fotoğrafları ortaya çıkmıştı

Yeni nesil Mercedes-Benz S-Serisi daha önce kamuflajsız olarak görüntülenmişti. İç mekanı gözler önüne serilen otomobilin orta konsolunda aracın işlevlerinin çoğunun kontrol edilmesini sağlayan büyük bir dokunmatik ekran yer alacak. Bildiğiniz üzere benzer bir çözüm Tesla modellerinde de kullanılıyor.

Amiral gemisi sedanın üretimi Almanya'nın Sindelfingen şehrinde bulunan Mercedes fabrikasında yapılacak. Yeni nesil Mercedes-Benz S-Serisi'nin Eylül ayında üretim bandına çıkması planlanıyor.

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