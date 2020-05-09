2020'de marketlerde en çok neleri aradık?

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Zeo Agency’nin e-ticaret sektörünü farklı kategorilere ayırarak dönemsel olarak derinlemesine ölçümlemek üzere hazırladığı raporların ilki yayınlandı. 2019 ve 2020 yıllarının ilk çeyrek dönemini kıyaslayan Online Market Sektör Raporu; sektördeki web sitelerinin pazar payındaki değişiklikleri gözlemlemek, sektöre yönelik organik anahtar kelimelerin hacim değişikliklerini saptamak ve potansiyeli anlamlandırıp içgörüler elde etmek için oluşturuldu.

Araçlar yöntemiyle belirlenen 40 web sitesinin kategori haline getirildiği rapor; site bazlı iki çeyrek karşılaştırması yaparken, sektör liderlerinin sahip olduğu ortak ve en fazla hacme sahip 10.000 organik anahtar kelimenin de detaylı bir analizini sunuyor. Sektördeki lider 5 firmanın marka aramalarının kıyaslaması ve sektöre dair öngörüler ile eklenen katma değerler de raporda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Koronavirüs etkisiyle organik anahtar kelime aramalarında %30 artış

Online market sektörünün 2020’nin ilk çeyreğinde büyüme gösterdiğini ortaya koyan rapor; koronavirüs etkisinin başlıca yansımalarıyla birlikte sektöre artan ilginin dağılımı ve markaların bu dönemde benimsediği stratejiler hakkında çıktılar içeriyor. koronavirüsün özellikle web sitelerindeki aylık ziyaretçi ortalamaları, sayfada ortalama kalma süreleri ve aranan anahtar kelimeler gibi başlıca verileri doğrudan etkilediği görülüyor.

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10.000 organik anahtar kelime üzerinden yapılan analizde, 2020 ilk çeyreği boyunca sektördeki kelimelerin aranma hacimlerinde 2019’un aynı dönemine kıyasla ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor. Özellikle Mart ayında COVID-19 dönemi ile beraber bu artış oranı %30’lara ulaşıyor. Online sipariş uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte mobil büyüme oranı da 2020 Mart ayında 2019’a göre %40 artış gösteriyor.

2020'de neleri aradık?

2020 ilk çeyreğinde arama motorlarında en çok aradığımız market ürünü makarna oldu. 2019 ilk çeyreğindeki en çok aranan kelime nescafe idi. Koronavirüsün etkisiyle makarnaya talebin arttığını görüyoruz. 2020 ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arama artışı olan ilk 3 ürün sırayla şöyle: Duru limon kolonyası, bebeland bebek bezi, kotex active. Bor katkılı yerli deterhan Boron, 2019'daki popülerliğini bu sene sürdürümedi ve arama hacmi en fazla düşen ürün oldu.

Mart ayında en çok trafik alan market siteleri sırayla şöyle:

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Büyükşehirler dışındaki illerden de online markete ilgi artıyor

Toplam ziyaretçi ortalamasına bakıldığında online market alışverişi sektörünü oluşturan 40 web sitesinin trafik hacmi anlamında 2020 yılında %32,62 farkla yükselişe geçtiği görülüyor. Kullanıcıların anahtar kelime aramaları üzerinden incelenen konum dağılımı ise büyükşehirlerin dışındaki farklı illerde de sektöre dair aramaların arttığına ve sektörü büyütmeye devam ettiğine işaret ediyor.

Raporu detaylı incelemek için: https://zeo.org/online-market-sektor-raporu/

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