Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020'de marketlerde en çok neleri aradık?

    Uluslararası dijital pazarlama ve SEO ajansı Zeo Agency’nin hazırladığı Online Market Sektör Raporu yayınlandı. 2020'de en çok neleri aradık? Koronavirüsün etkisiyle hangi ürünlere talep arttı?
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    1,4b
    1
    6
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020'de marketlerde en çok neleri aradık?
    Tam Boyutta Gör

    Zeo Agency’nin e-ticaret sektörünü farklı kategorilere ayırarak dönemsel olarak derinlemesine ölçümlemek üzere hazırladığı raporların ilki yayınlandı. 2019 ve 2020 yıllarının ilk çeyrek dönemini kıyaslayan Online Market Sektör Raporu; sektördeki web sitelerinin pazar payındaki değişiklikleri gözlemlemek, sektöre yönelik organik anahtar kelimelerin hacim değişikliklerini saptamak ve potansiyeli anlamlandırıp içgörüler elde etmek için oluşturuldu.

    Araçlar yöntemiyle belirlenen 40 web sitesinin kategori haline getirildiği rapor; site bazlı iki çeyrek karşılaştırması yaparken, sektör liderlerinin sahip olduğu ortak ve en fazla hacme sahip 10.000 organik anahtar kelimenin de detaylı bir analizini sunuyor. Sektördeki lider 5 firmanın marka aramalarının kıyaslaması ve sektöre dair öngörüler ile eklenen katma değerler de raporda öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

    Koronavirüs etkisiyle organik anahtar kelime aramalarında %30 artış

    Online market sektörünün 2020’nin ilk çeyreğinde büyüme gösterdiğini ortaya koyan rapor; koronavirüs etkisinin başlıca yansımalarıyla birlikte sektöre artan ilginin dağılımı ve markaların bu dönemde benimsediği stratejiler hakkında çıktılar içeriyor. koronavirüsün özellikle web sitelerindeki aylık ziyaretçi ortalamaları, sayfada ortalama kalma süreleri ve aranan anahtar kelimeler gibi başlıca verileri doğrudan etkilediği görülüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar E-ticaret, Türkiye'de dünya ortalamasından daha hızlı büyüyor

    10.000 organik anahtar kelime üzerinden yapılan analizde, 2020 ilk çeyreği boyunca sektördeki kelimelerin aranma hacimlerinde 2019’un aynı dönemine kıyasla ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor. Özellikle Mart ayında COVID-19 dönemi ile beraber bu artış oranı %30’lara ulaşıyor. Online sipariş uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte mobil büyüme oranı da 2020 Mart ayında 2019’a göre %40 artış gösteriyor.

    2020'de neleri aradık?

    2020 ilk çeyreğinde arama motorlarında en çok aradığımız market ürünü makarna oldu. 2019 ilk çeyreğindeki en çok aranan kelime nescafe idi. Koronavirüsün etkisiyle makarnaya talebin arttığını görüyoruz. 2020 ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arama artışı olan ilk 3 ürün sırayla şöyle: Duru limon kolonyası, bebeland bebek bezi, kotex active. Bor katkılı yerli deterhan Boron, 2019'daki popülerliğini bu sene sürdürümedi ve arama hacmi en fazla düşen ürün oldu.

    Mart ayında en çok trafik alan market siteleri sırayla şöyle:

    1. A101
    2. Migros
    3. BİM
    4. Carrefoursa
    5. Şok

    Büyükşehirler dışındaki illerden de online markete ilgi artıyor

    Toplam ziyaretçi ortalamasına bakıldığında online market alışverişi sektörünü oluşturan 40 web sitesinin trafik hacmi anlamında 2020 yılında %32,62 farkla yükselişe geçtiği görülüyor. Kullanıcıların anahtar kelime aramaları üzerinden incelenen konum dağılımı ise büyükşehirlerin dışındaki farklı illerde de sektöre dair aramaların arttığına ve sektörü büyütmeye devam ettiğine işaret ediyor.

    Raporu detaylı incelemek için: https://zeo.org/online-market-sektor-raporu/



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Redmi Note 9 Pro ve Mi Note 10 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı
    22 sa.
    İtalya'da koronavirüs tespiti için karma gerçeklik kaskları kullanılıyor
    23 sa.
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 6 gün
    Aranmasi degil de neler alindi en sagliklisi. Gerisi hikaye ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eAkman (hic yok) 6 gün
    barbie bizim kirmizi cizgimiz!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün
    Barbie olmazsa olmazlarımdandır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 6 gün
    Milletin en büyük ihtiyacı makarnaymış, önümüzdeki seçimlerde kim daha fazla makarna dağıtırsa kesin o kazanacaktır seçimleri :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 6 gün
    Haydi makarna normal de.

    Orada “barbie bebek” yazıyor değil mi yanlış okumuyorum.

    Hemen barbie bebek ithal etmeliyiz. Türkiye’nin temel barbie bebek ihtiyacı hemen karşılanmalı.

    Umarım yakın zamanda barbie bebek stokçularına yaptırım gelir, millet mağdur oluyor.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Taharetmusluğu 6 gün
    Tabi ki makarna :D :D yok yok gülmüyorum gözüme vergi kaçtı.Canım ülkem önce karnını doyursun sonra diğer dertlerimiz gelsin demek ki sonuç bu çıkıyor .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor 6 gün OPPO 40W hızlı şarj batarya sağlığına iyi gelmiyor 6 gün Vitalik övdü, ZRX uçtu 6 gün 100 saat batarya süresi sunan ReduxBuds kulaklık bağış rekorları kırıyor 6 gün Bir ankete katılan Tesla çalışanlarının yarısına göre Elon Musk’ın tweetleri, şirkete zarar veriyor 6 gün Robot köpek Spot, Singapur’da “sosyal mesafeyi koruyun” uyarısı yapmak için kullanılıyor 6 gün Google'dan "Müşterinin istediği bir Pixel 4, Google gönderdi on Pixel 4" dedirten ilginç teslimat hatası 6 gün Koronavirüs vakalarında en düşük sayı elde edildi 6 gün Microsoft kendiliğinden ekranı kırılan Surface Laptop 3’leri ücretsiz onaracak 6 gün Amerikan toplumundaki her 5 çocuktan 1'i obezite ile karşı karşıya 6 gün Samsung da banka kartı çıkarıyor 6 gün Bitki virüsleri otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabilir 6 gün Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak 6 gün Intel DG1 SiSoftware’de görüldü 6 gün Microsoft'tan İtalya'ya 1.5 milyar dolarlık bulut bilişim yatırımı 6 gün Facebook, karanlık mod seçeneğini tüm masaüstü kullanıcılarına sundu 6 gün Honor X10 grafen soğutma sistemi ile gelecek 6 gün Apple’ın kafa üstü kulaklığı ‘AirPods Studio’ adıyla gelebilir 6 gün Kablosuz mekanik mini klavye? "Anne Pro 2 incelemesi" 6 gün Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı 6 gün GÖRÜNTÜLENEN 2020'de marketlerde en çok neleri aradık? Sonraki Sony Xperia 10 ve 10 Plus sonunda Android 10 güncellemesi aldı 6 gün Milli insansız kara araçlarımız Mini Tanklar için seri üretime geçiliyor 6 gün Samsung ve Google, Galaxy modellerine RCS özelliğini sunmak için beraber çalışıyor 1 hf. Araştırma, 'ölümcül' sıcaklık ve nem kombinasyonun ortaya çıktığını gösteriyor! 1 hf. LG Stylo 6'nın basın görselleri ortaya çıktı 1 hf. Twitter’a tweet zamanlama özelliği sonunda geliyor 1 hf. Google Duo'ya Web'de grup video görüşmeleri geliyor 1 hf. Qualcomm Snapdragon 768G özellikleri sızdırıldı 1 hf. Meizu Supercharged şarj istasyonu satışa çıkıyor 1 hf. Nintendo Switch satışları hız kesmiyor 1 hf. Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı 1 hf. Poco F2 Pro'nun global lansmanı 12 Mayıs'ta yapılacak 1 hf. Meizu HD60 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 1 hf. Google Lens artık el yazısı ile yazılmış metinleri tarayarak, PC'ye yapıştırabiliyor 1 hf. 1500 TL değerinde 54 oyun Steam'de sadece 76 TL'ye satılıyor 1 hf. Xiaomi önümüzdeki hafta Redmi K30 5G Speed ​​Edition'ı tanıtacak 1 hf. Evden çıkmadan Hyundai'den yeni bir araç satın almak mümkün 1 hf. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1848 1 hf. Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı 1 hf. Apple'ın dizüstü bilgisayar satışları düşüşte Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi
    DH Forum
    KIBRISDA HİÇ VAKA YOK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi