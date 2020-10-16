2020 Ford Mustang Mach 1 Avrupa pazarına giriş yaptı

Tam Boyutta Gör

İkonik model Ford Mustang'in sınırlı üretim versiyonu Mustang Mach 1, bugün başlayan Goodwood Hız Haftası kapsamında Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi.

Avrupalı Mustang Mach 1'in teknik özelliklerine baktığımızda, Kuzey Amerikalı ikizinden güç anlamında daha geride olduğunu görüyoruz. Söz konusu modelde 460 beygir güç ve 530 Nm tork üreten 5.0 litre V8 üniteden güç alıyor. Yani iki farklı versiyon arasında yaklaşık 30 beygir ve 40 Nm fark mevcut.

İlginizi Çekebilir

Peugeot yeni pickup modelini tanıttı: Landtrek

Avrupalı müşteriler Mustang Mach 1'i Tremec imzalı 6 ileri manuel şanzımanla alırken, opsiyon olarak sunulan 10 ileri otomatik şanzımanı da tercih edebilecek. Otomatik şanzımanın daha iyi bir genel performans sunmak adına güncellenmiş bir yağ soğutucuya sahip olduğu ve yazılımın elden geçirildiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Subaru Forester'a Sport donanım seviyesi geldi"

Standart olarak 19 inç alaşım jantlar ve Michelin Pilot Sport 4 lastiklerle gelen Mustang Mach 1'de gövde rengi ve diğer görsel detaylar dahilinde sekiz farklı kombinasyon sunuluyor. İç mekanda ise ısıtma ve soğutma özelliğine sahip ön koltuklar, SYNC3 sistemi, 12 hoparlörlü B&O premium ses sistemi ve FordPass Connect gibi standart özellikler bulunuyor.

İlk olarak Almanya'da satışa sunulacağı belirtilen aracın fiyatı henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.