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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Ford Mustang Mach 1 Avrupa pazarına giriş yaptı

    İkonik model, Avrupa'ya girişte Kuzey Amerikalı ikizine göre yaklaşık 30 beygir güç kaybetti. Avrupalı müşteriler Mustang Mach 1'i manuel ve otomatik şanzımanla tercih edebilecek.
    6 gün
    5,1b
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    35
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Ford Mustang Mach 1 Avrupa pazarına giriş yaptı
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    İkonik model Ford Mustang'in sınırlı üretim versiyonu Mustang Mach 1, bugün başlayan Goodwood Hız Haftası kapsamında Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi.

    Avrupalı Mustang Mach 1'in teknik özelliklerine baktığımızda, Kuzey Amerikalı ikizinden güç anlamında daha geride olduğunu görüyoruz. Söz konusu modelde 460 beygir güç ve 530 Nm tork üreten 5.0 litre V8 üniteden güç alıyor. Yani iki farklı versiyon arasında yaklaşık 30 beygir ve 40 Nm fark mevcut.

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    Avrupalı müşteriler Mustang Mach 1'i Tremec imzalı 6 ileri manuel şanzımanla alırken, opsiyon olarak sunulan 10 ileri otomatik şanzımanı da tercih edebilecek. Otomatik şanzımanın daha iyi bir genel performans sunmak adına güncellenmiş bir yağ soğutucuya sahip olduğu ve yazılımın elden geçirildiği belirtiliyor.

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    Standart olarak 19 inç alaşım jantlar ve Michelin Pilot Sport 4 lastiklerle gelen Mustang Mach 1'de gövde rengi ve diğer görsel detaylar dahilinde sekiz farklı kombinasyon sunuluyor. İç mekanda ise ısıtma ve soğutma özelliğine sahip ön koltuklar, SYNC3 sistemi, 12 hoparlörlü B&O premium ses sistemi ve FordPass Connect gibi standart özellikler bulunuyor.

    İlk olarak Almanya'da satışa sunulacağı belirtilen aracın fiyatı henüz belli değil.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    34 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Flcnr ( Öztürk) 6 gün en beğenilen
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    Yanıtla +37
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 6 gün
    Çok güzel gerçekten. Ama ben eski Mustang tipini daha çok seviyorum. O daha bir Muscle Car duruyor. John Wick'in arabası mesela.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Paetzold 6 gün
    Off yeni masaüstü resimlerimiz geldi
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sky_Vision 2 gün
    2500 ay taksitle veriyorlarsa ben 1 adet alayım maksat garibanların tekeri dönsün araç satmış olsunlar.
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    monacomen 4 gün
    Vaay forumun ultra zenginleri lafını koyup bloke de atarmış cevap vermesin kimse deyü. 800.000 liralık arabaya binip millete makarnacı fakirler diye yafta da atarmış kalantor beyimiz. Hımm karbon salınımı niye bu ülkede fazla demesinden belli oldu, kişi kendinden bilir işi. Benim IQ numaramı ayakkabı numaranla değil boyunla ölçmen gerek ama cüce değilsen. Şimdi ikilediğin yere dörtlülerini yakarak gidebilirsin zengin züppe.


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    Trident682 (Musa Akbaş) 4 gün
    Şuna bi 1.6 200 beygir motor koyun artık
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    VeNoM (VenoM. 66) 4 gün Trident682
    reno motoru koyarlar kardeş o zaman rezillik falan çıkmasın
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    Boldrex (C A*******) 4 gün
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    Bu tip daha güzeldi be ya
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 4 gün Boldrex
    bende bu 2006-2007 lerde çıkan kasayı daha çok seviyorum.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 gün
    Ula logo olmasa önden kapak resminde egea sandım bir an.
    Yanıtla +1
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    ali_0017 (Can Aldemir) 6 gün
    mustang olarak beğendim, mach 1 olarak beğenmedim. orijinal mach 1 gövde olarak standart mustangden çok farklıydı. keşke bunda da ufak farklar olsaydı.
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    tahir40 (Tahir ) 6 gün
    Canım sıkılıyor Mustang, Camaro ya da Challenger reklamı görünce. Adam 26bin$'a sıfırını alıp biniyor, ortalama bir memurun maaşı 80000$ yıllık. Yani adamın 4 aylık maaşı. Bizde bu arabalar zaten hayal de, 1 sene yemeyip içmesen egea bile alamazsın...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    monacomen 6 gün tahir40
    Aman tek derdin Mustang, Camaro ya da Challenger alamıyorum olsun. Dünyada her gün 25.000 kişi açlıktan ölüyor. Günlük binlerce insanın da koronadan öldüğünü söylememe gerek yok sanırım. Bu araçların yaktığı yakıtın karbon salınımını da düşünmek daha az ilgini çekeceği için o konulara girmiyorum bile.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Paetzold 6 gün
    Off yeni masaüstü resimlerimiz geldi
    Yanıtla +11
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 6 gün
    Ford focus olmus la bu
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    TITAN (S K) 6 gün
    çöp araç oranın şahini
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    5096 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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