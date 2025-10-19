Elektrikli Cadillac Optiq, Avrupa'da satışa sunuldu

Cadillac, tamamen elektrikli Optiq modelinin Avrupa satışlarını resmen başlattı. Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre’de ön siparişe açılan modelin teslimatları Şubat 2026’da başlayacak. Almanya’da 65.000 euro’dan başlayan fiyatıyla satışa sunulan Optiq, WLTP'ye göre 425 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.
Cadillac Optiq, özellikleriyle neler sunuyor❓
Optiq’te sürücü odaklı birçok teknoloji bulunuyor. Direksiyondaki basınca duyarlı kulakçıklarla kontrol edilebilen rejeneratif frenleme sistemi, tek pedallı sürüş ve Tour, Sport, Snow/Ice ve My Mode olmak üzere dört farklı sürüş modu da bu teknolojiler arasında yer alıyor.
Cadillac, Optiq ile Avrupa’da premium elektrikli SUV segmentinde güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi
Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.