    Elektrikli Cadillac Optiq, Avrupa'da satışa sunuldu

    Cadillac, tamamen elektrikli Optiq modelini Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre’de satışa sundu. 425 km menzil sunan SUV’un teslimatları Şubat 2026’da başlayacak.

    Cadillac, tamamen elektrikli Optiq modelinin Avrupa satışlarını resmen başlattı. Almanya, Fransa, İsveç ve İsviçre’de ön siparişe açılan modelin teslimatları Şubat 2026’da başlayacak. Almanya’da 65.000 euro’dan başlayan fiyatıyla satışa sunulan Optiq, WLTP'ye göre 425 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

    Cadillac Optiq, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Elektrikli Cadillac Optiq, Avrupa'da satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Cadillac Optiq; Premium Luxury ve Premium Sport olmak üzere iki donanım seviyesinde sunuluyor. Her iki versiyonda da 75 kWh batarya paketi ve çift motorlu dört çeker sistem standart. Araç, 224 kW güç ve 480 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 6,3 saniyede ulaşan modelin maksimum hızı da 184 km/s olarak açıklandı. Optiq'in bataryası, DC hızlı şarj desteğiyle %10'dan %80'e yaklaşık 36 dakikada dolabiliyor.

    Optiq’te sürücü odaklı birçok teknoloji bulunuyor. Direksiyondaki basınca duyarlı kulakçıklarla kontrol edilebilen rejeneratif frenleme sistemi, tek pedallı sürüş ve Tour, Sport, Snow/Ice ve My Mode olmak üzere dört farklı sürüş modu da bu teknolojiler arasında yer alıyor.

    Elektrikli Cadillac Optiq, Avrupa'da satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Optiq, coupe tarzı silüeti, panoramik cam tavanı ve lazer desenli siyah kristal ızgarası ile dikkat çekiyor. Arka pencerelerde kullanılan akustik lamine cam, kabin sessizliğini artırıyor. Otomobilin iç mekanında PaperWood adı verilen, lale ağacı ve geri dönüştürülmüş gazeteden üretilen kaplamalar kullanıyor. Konsolda ise 33 inçlik 9K çözünürlüklü kavisli LED ekran yer alıyor.

    Cadillac, Optiq ile Avrupa’da premium elektrikli SUV segmentinde güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

