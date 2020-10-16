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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Subaru Forester'a Sport donanım seviyesi geldi

    Subaru Forester'ın Sport donanım seviyesi, ABD pazarının ardından Avrupa’da ve Türkiye’de de e-Boxer motorla birlikte bayilerde yerini alacak. Konuyla ilgili detaylar haberimizde:
    6 gün
    2,8b
    1
    15
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Subaru Forester'a Sport donanım seviyesi geldi

    Geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye'de satışa sunulan Subaru Forester'a yeni donanım seçeneği geldi. Ülkemizde e-Boxer hibrit versiyonuyla satılan Subaru Forester, Sport donanım seviyesiyle de tercih edilebilecek.

    Subaru Forester'ın Sport donanım seviyesinde ön sis far çerçeveleri, ön ızgara, krom kapı çerçeveleri ve tampon koruyucu kaplamalar üzerindeki krom ve gri renkli detaylar yerine parlak ve mat siyah kaplamalar yer alıyor. Forester Sport'taki siyah renkli 18 inç alüminyum jantlar ve arka tavan spoyleri de diğer versiyonlara göre daha farklı tasarıma sahip.

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    Subaru Forester'a Sport donanım seviyesi geldi

    Ön, yan ve arka tampon kaplamaları üzerinde e-Xclusive ve e-Xtreme modellerinde yer alan gri renkli koruyucular ve siyah kaplamalar, yerini “red-orange” turuncu tasarımlı şeritlere bırakıyor. Subaru Forester e-BOXER Sport versiyonunun tavan raylarındaki bağlantı noktalarında da turuncu kaplamalar dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı"

    Kabin içindeki koyu gri renkli parçalı deri/kumaş kaplamalar turuncu dikişlerle vurgulanarak öne çıkartılıyor. Ayrıca, Forester Sport’un iç mekanında havalandırma ızgara kapaklarından, orta saklama bölmesine kadar birçok bölümde; dikkat çekici turuncu renkli sportif detay kullanılıyor.

    Forester Sport'un kaputunun altında ise, hafif hibrit 2.0 litrelik motor yer alıyor. Bu motor 150 beygir güç üretirken, elektrik motoru da 12.3 kw güç üretiyor. Subaru Forester e-BOXER Sport, Ekim ayının ikinci yarısından itibaren Subaru Showroom’larında yerini alacak.

    Subaru Forester güncel fiyat listesi şöyle:

    2.0i e-Xtra 669.732 TL
    2.0i e-Xtreme 685.220 TL
    2.0i e-Sport 685.220 TL
    2.0i e-Xclusive 725.487 TL



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Uza -00- (berkay eraslan) 6 gün en beğenilen
    off baya sport olmuş öyle böyle olmamış
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    FurkanEmir411 5 gün
    Çok spor olmuş diye taştaş geçilen araba 240hp motoruyla yoldaki arabaların %95ine çakar geçer
    1 Yanıt Yanıtla
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    commandx (uğur yılmaz) 5 gün FurkanEmir411
    240hp motor kalmadı, 150hp. 0-100 11.8 saniye.
    Yanıtla +2
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    Jeopol 5 gün
    alamiyoruz ki
    Yanıtla
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    noplaceforchance 5 gün
    Artık bu kasa ve dizayn ömrünü doldurmuştur.
    Tamamen demode duruyor.
    2.0 motor yerine de 1.6 motor olmadıkça, bu fiyatlara zor satar.
    Yanıtla +1
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    Acil Stop (Ergün ) 6 gün
    Bir önceki kasasında alabileceğim tek seçenek 2.0 atmosferik motor olmasa ciddi ciddi almayı düşünüyordum. Bu kasada ne güzel hibrit seçeneği geldi ama fiyat 3.5 katına çıktığı için artık bizi aşıyor. Vay be nereden nereye 2 sene önce D suv almayı düşünürken yakında bütçemiz ancak b sınıfına yetecek.
    1 Yanıt Yanıtla
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    SaxHobbit (Alp Yenigün) 5 gün Acil Stop
    İşin kötüsü forester d bile değil, bildiğim kadarıyla c segment. Bu fiyata c ...
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    commandx (uğur yılmaz) 6 gün
    Subaru sever birisi olarak son yıllarda gördüğüm en vasat tasarım bu forester da. Xv de kötü bu da.
    Yanıtla +3
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    A.J. Pacino 6 gün
    1 kendine 2 devlete fiyatlar uçuyor
    1 Yanıt Yanıtla
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    gunesahmet (Ahmet Refik Güneş) 6 gün
    Haberin teknoloji ile uzaktan yakindan alakasi yok. Yakında magazin haberlerini de göreceğiz gibi burda.
    Yanıtla
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    Doktortutuklu (fth Atay) 6 gün
    Kim alıyor bu fiyata bu aracı aklım almıyor
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    amadeus99 6 gün
    Aslında 2.0 motorlu bir araç için fiyat mucize. Ama işte.



    O kadar vergi viremiycem.
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    oneyy1905 (Savaş ) 6 gün
    O kadar spor ki ufukta kayboldu
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