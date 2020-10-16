Subaru Forester'a Sport donanım seviyesi geldi

Geçtiğimiz yılın sonunda Türkiye'de satışa sunulan Subaru Forester'a yeni donanım seçeneği geldi. Ülkemizde e-Boxer hibrit versiyonuyla satılan Subaru Forester, Sport donanım seviyesiyle de tercih edilebilecek.

Subaru Forester'ın Sport donanım seviyesinde ön sis far çerçeveleri, ön ızgara, krom kapı çerçeveleri ve tampon koruyucu kaplamalar üzerindeki krom ve gri renkli detaylar yerine parlak ve mat siyah kaplamalar yer alıyor. Forester Sport'taki siyah renkli 18 inç alüminyum jantlar ve arka tavan spoyleri de diğer versiyonlara göre daha farklı tasarıma sahip.

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Ön, yan ve arka tampon kaplamaları üzerinde e-Xclusive ve e-Xtreme modellerinde yer alan gri renkli koruyucular ve siyah kaplamalar, yerini “red-orange” turuncu tasarımlı şeritlere bırakıyor. Subaru Forester e-BOXER Sport versiyonunun tavan raylarındaki bağlantı noktalarında da turuncu kaplamalar dikkat çekiyor.

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Kabin içindeki koyu gri renkli parçalı deri/kumaş kaplamalar turuncu dikişlerle vurgulanarak öne çıkartılıyor. Ayrıca, Forester Sport’un iç mekanında havalandırma ızgara kapaklarından, orta saklama bölmesine kadar birçok bölümde; dikkat çekici turuncu renkli sportif detay kullanılıyor.

Forester Sport'un kaputunun altında ise, hafif hibrit 2.0 litrelik motor yer alıyor. Bu motor 150 beygir güç üretirken, elektrik motoru da 12.3 kw güç üretiyor. Subaru Forester e-BOXER Sport, Ekim ayının ikinci yarısından itibaren Subaru Showroom’larında yerini alacak.

Subaru Forester güncel fiyat listesi şöyle:

2.0i e-Xtra 669.732 TL 2.0i e-Xtreme 685.220 TL 2.0i e-Sport 685.220 TL 2.0i e-Xclusive 725.487 TL

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