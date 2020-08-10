Ferrari Roma, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'ye ayak basıyor

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İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari’nin geçtiğimiz yılın sonunda tanıttığı V8 motorlu coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

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Kendine özgü tasarımıyla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya’nın başkenti Roma’dan alan modelden 2020 yılı içerisinde Türkiye’ye iki adet gelmesi planlanıyordu. Yapılan açıklamaya göre, iki araç da henüz Türkiye’ye gelmeden satıldı. Ferrari Roma’nın Türkiye fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL olarak açıklandı.

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1950’li ve 60’lı yıllardaki ikonik İtalyan tasarımını simgeleyen Ferrari Roma’nın önünde konumlanan turbo beslemeli V8 motoru 7500 d/d’da 620 beygir güç üretiyor. Gücünü sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileten Roma, 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 9.3 saniyede tamamlıyor. Otomobilin ağırlığı ise 1,472 kg olarak açıklanmıştı.

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