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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ferrari Roma, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'ye ayak basıyor

    2020 yılı içerisinde Türkiye’ye sadece iki adet getirilmesi planlanan Ferrari Roma'ların ikisi de daha ülkeye ayak basmadan satıldı. Peki Ferrari Roma Türkiye fiyatı ne kadar?
    1 hf.
    8,3b
    1
    73
    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ferrari Roma, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'ye ayak basıyor
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    İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari’nin geçtiğimiz yılın sonunda tanıttığı V8 motorlu coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

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    Kendine özgü tasarımıyla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya’nın başkenti Roma’dan alan modelden 2020 yılı içerisinde Türkiye’ye iki adet gelmesi planlanıyordu. Yapılan açıklamaya göre, iki araç da henüz Türkiye’ye gelmeden satıldı. Ferrari Roma’nın Türkiye fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL olarak açıklandı.

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    1950’li ve 60’lı yıllardaki ikonik İtalyan tasarımını simgeleyen Ferrari Roma’nın önünde konumlanan turbo beslemeli V8 motoru 7500 d/d’da 620 beygir güç üretiyor. Gücünü sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileten Roma, 0-100 km/s hızlanmasını 3.4 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 9.3 saniyede tamamlıyor. Otomobilin ağırlığı ise 1,472 kg olarak açıklanmıştı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. en beğenilen
    yurtdışı fiyatı 220 bin $
    2 Yanıt Yanıtla +35
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 1 hf.
    Acun almıştır.
    Yanıtla +29
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    drjacob (... ) 1 hf.
    futbolcular alır
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hemican 5 gün
    Ben ekonomi iyi demedim zaten.Megane ve asgari ucret uzerinden yaptiginiz hesaba katiliyorum. Turkiyede normal seviye bir araba almak Avrupaya gore cok daha zor.Yapilan aciklamalrin. Yapilan cahilce hareketlerin sacmaligina da goruyorum. Ve bunlarin hicbirini desteklemiyorum. Yeri gelince elestiriyorum.Bunlarin hicbiri Ferrari Roma ile ilgili degil. 220 bin muhabbetini hakli aciklamiyor ya da desteklemiyor.. Avrupada Ferrari Roma almanin TRde megane almaya benzer oldugunu ima etmeyi de aciklamiyor ya da desteklemiyor.
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    Hakan.. 6 gün
    instagram.com/...
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    GarçonBlanc 6 gün
    Kırmızısı değil de şu metalik olanı bayağı iyi duruyor.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf.
    aman ***ktrollün birisi saçmalamadan alalım... yoksa alamayız...
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    ilhamcan1 1 hf.
    biz alamayacagımız için pis deriz
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Arkadaş gözünüz seveyim yapmayın şunu. Porsche, Ferrari, Lamborghini ve benzeri araçlar sadece Türkiye'de değil dünyanın en zengin ülkelerinde bile lüks araç sınıfında, onları da zenginler alıp kullanıyor eğer manyak olup bütün parasını yatırmıyorsa. Herkes ayağını yorganına göre uzatıyor. Bi bizde var bu muhabbetler herhalde. Aradaki tek fark lüks araca AB'li ABD'li zenginden daha fazla ödüyor bizim zenginlerimiz. Yahu bu da normal. Petrolü dışarıdan alıyorsun, aracı dışardan alıyorsun, ülkenden döviz gidip cari açık artıyor. Ben hiç yadırgamıyorum bu durumu. Ama normal herkesin alabileceği araçlarda en azından 1600cc değil de 2000cc ye yükseltilsin, ÖTV ye ayar çekilsin falan, filan, o konuda ben de aynı fikirdeyim.
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf.
    Fena değil ama arka tasarım olarak 488 Pista ile başa çıkamaz.
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    etoiledorient (Emre E) 1 hf. yeni yorumcu
    Tasarimi sanki Aston Martin DB9 e benzemis gibi geldi bana.
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    eren356 (Eren Yıldız) 1 hf.
    Araçlardan birini Vural Ak'ın aldığına eminim ama ispatlayamam.
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    aksinaletinsan (mert Yucel) 1 hf. (düzenlendi)
    Peki araç 220bin birim, neden avrupada anerikada insanlar porsche/ferrari/lambo ya binmiyor.
    Neden ekonomik araçlar tercih ediliyor. Neden onlarda da lüks![>:]
    yada; neden bir alman RS7 ile gezmezken, emirdağlı gurbetçi, RS7 ile geziyor.
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    Hemican 1 hf. aksinaletinsan
    Hocam olur mu ya Amerikada copcu, Avrupada garson, Dubaide evsizler biniyor Ferrariye. Muhendisler ozel ucakla, CEOlar roketle geziyor.220 bin birim nedir ya. Herkes aliyor. Dusun sen iphone u kaca aliyosun 8 bin TL. Yani 8 bin birim. Ferrari kac para 220 bin birim. Yani 30 iphone parasina ferrari aliyor adamlar dusun.Onu birak bir buyukbas hayvan 10 bin lira. 10 bin birimmmmm yani. Dusun adam 22 tane inek parasina Ferrariye biniyor yaaaa. Hatta sizin haberiniz yok Ferrari dunyanin en cok satan arabasi. Avrupada/Amerikada Ford, Renault, Fiat, VW, Bmw, Peugeot falan yok. ONlar hep Turkiyeye ozel markalar. Uc buyuk var Porsche,ferrari LAmborghini. Sonra bir de kucukler var Bentley ve Aston Martin. O kadar. Diger butun markalar ucuncu dunya ulkeleri icin uretilmis ozel arabalar. Iste Hindistan, turkiye Zimbamve falan yani.
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    en1gma (zaza kamil) 1 hf. aksinaletinsan
    O ülkelerde 220 bin para araba almak için çok yüksek,ayrıca aldıktan sonrası var(yurutme giderleri vergisi vs) senelik 30 40 bin yer herşey öyle toz pembe değil
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    8328 kez okundu.
    52 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

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