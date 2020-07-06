2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi

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2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin iç ve dış tasarımını geçtiğimiz aylarda paylaşılan fotoğraflar vasıtasıyla görmüştük. Alman marka, yeni lüks sedan modelini Eylül ayında görücüye çıkaracak. Fakat aracın bilgi-eğlence sistemi çok yakın bir tarihte, 8 Temmuz’da tanıtılacak.

2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin kabin fotoğraflarına baktığımızda, en çok dikkatimizi çeken detay baştan aşağı yenilenen konsoldaki devasa bilgi-eğlence ekranı olmuştu. Bugün Mercedes tarafından da teaser olarak paylaşılan bu ekran, günümüzdeki pek çok otomobilde olduğu gibi fiziksel düğmelerin ortadan kaldırılmasını sağlamış. Bu da demek oluyor ki araçla ilgili birçok fonksiyon, MBUX bilgi-eğlence sisteminin de kontrol edildiği bu büyük ekran üzerinden yönetilecek.

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OTA güncelleme desteğine de sahip olması beklenen bilgi-eğlence sisteminin yanı sıra, 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin konsolunda çift katmanlı bir yapı karşımıza çıkacak. Üst katmanda yan yana konumlandırılmış hava menfezleri ve artırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanan head-up display bulunacak. Daha parlak görünen alt katmanda ise Vision EQS’den esinlenen dikey hava menfezleri ve dijital gösterge ekranını göreceğiz. Multimedya tuşlarına sahip yeni üç kollu direksiyon da kabindeki yeniliklerden.

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Paylaşılan teaser vasıtasıyla yeni ızgarası, incelen farları ve büyük jantlarını da görme şansı yakaladığımız 2020 Mercedes-Benz S-Serisi, tıpkı selefi gibi standart ve uzun aks mesafeli versiyonların yanı sıra Mercedes-Maybach ve AMG türevleriyle de satılacak. Motor seçenekleri henüz belirsizliğini koruyor, fakat elektrik desteğine sahip altı ve sekiz silindirli ünitelerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit (PHEV) bir versiyon görmemiz de kuvvetle muhtemel.

Seviye 3 otonom sürüş teknolojileri, aktif süspansiyon ve dört tekerlekten yönlendirme gibi özellikleriyle de dikkat çekecek 2020 Mercedes-Benz S-Serisi Eylül ayında tanıtılacak. Otomobilin MBUX bilgi-eğlence sistemiyle ilgili detayları ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 8 Temmuz Çarşamba günü öğrenmiş olacağız.

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