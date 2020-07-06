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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi

    Yeni nesil S-Serisi'nin MBUX bilgi-eğlence sistemiyle ilgili bir teaser paylaşan Alman marka, tanıtım için de tarih verdi. Lüks modelin bilgi-eğlence sistemi 8 Temmuz'da tanıtılacak.
    3 gün
    7,2b
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    33
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi
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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin iç ve dış tasarımını geçtiğimiz aylarda paylaşılan fotoğraflar vasıtasıyla görmüştük. Alman marka, yeni lüks sedan modelini Eylül ayında görücüye çıkaracak. Fakat aracın bilgi-eğlence sistemi çok yakın bir tarihte, 8 Temmuz’da tanıtılacak.

    2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin kabin fotoğraflarına baktığımızda, en çok dikkatimizi çeken detay baştan aşağı yenilenen konsoldaki devasa bilgi-eğlence ekranı olmuştu. Bugün Mercedes tarafından da teaser olarak paylaşılan bu ekran, günümüzdeki pek çok otomobilde olduğu gibi fiziksel düğmelerin ortadan kaldırılmasını sağlamış. Bu da demek oluyor ki araçla ilgili birçok fonksiyon, MBUX bilgi-eğlence sisteminin de kontrol edildiği bu büyük ekran üzerinden yönetilecek.

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    OTA güncelleme desteğine de sahip olması beklenen bilgi-eğlence sisteminin yanı sıra, 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin konsolunda çift katmanlı bir yapı karşımıza çıkacak. Üst katmanda yan yana konumlandırılmış hava menfezleri ve artırılmış gerçeklik teknolojisinden faydalanan head-up display bulunacak. Daha parlak görünen alt katmanda ise Vision EQS’den esinlenen dikey hava menfezleri ve dijital gösterge ekranını göreceğiz. Multimedya tuşlarına sahip yeni üç kollu direksiyon da kabindeki yeniliklerden.

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    Paylaşılan teaser vasıtasıyla yeni ızgarası, incelen farları ve büyük jantlarını da görme şansı yakaladığımız 2020 Mercedes-Benz S-Serisi, tıpkı selefi gibi standart ve uzun aks mesafeli versiyonların yanı sıra Mercedes-Maybach ve AMG türevleriyle de satılacak. Motor seçenekleri henüz belirsizliğini koruyor, fakat elektrik desteğine sahip altı ve sekiz silindirli ünitelerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit (PHEV) bir versiyon görmemiz de kuvvetle muhtemel.

    Seviye 3 otonom sürüş teknolojileri, aktif süspansiyon ve dört tekerlekten yönlendirme gibi özellikleriyle de dikkat çekecek 2020 Mercedes-Benz S-Serisi Eylül ayında tanıtılacak. Otomobilin MBUX bilgi-eğlence sistemiyle ilgili detayları ise yukarıda da belirttiğimiz gibi 8 Temmuz Çarşamba günü öğrenmiş olacağız.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ibrahim Akca 3 gün en beğenilen
    7 serisi varken bu arac hormonlu CLA gibi duruyor. Mercedes cok amatorce tasarimlar yapmaya basladi.

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    7 serisi varken bu arac hormonlu CLA gibi duruyor. Mercedes cok amatorce tasarimlar yapmaya basladi. [resim] ...
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    3 Yanıt Yanıtla +14
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    nikony 3 gün Ibrahim Akca
    7 serisi eski klasik tasarım. s sınıfı 2030 dan gelmiş gibi. değeri 2,3 sene sonra anlaşılır.
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 2 gün Ibrahim Akca
    Bir MB ci olarak bu S değil olsa olsa CLS dır dedim. Bence de S klas a yakışmamış. Son 5 kasanın ağırlığı yok. Yanlarından bile geçmez. Yine de gözle bir görmek gerek.
    Yanıtla +2
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    infinite (Mehmet ŞEN) 2 gün Ibrahim Akca
    S kasanın yeri ayrıdır, kendisi ayrı bir Dünya... Muhteşem olmuş
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 gün
    Önü neyse de arkası çok kötü olmuş. Arkadan ekonomik sınıf arabalara benziyor.
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    nikony 3 gün Ibrahim Akca
    7 serisi eski klasik tasarım. s sınıfı 2030 dan gelmiş gibi. değeri 2,3 sene sonra anlaşılır.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 gün
    Yıllarca mercedes ve bmw kullandım, çünkü ithalatını ile uğraşıyorduk, artık bir çok model, eskisi gibi kaliteli değil, teknoloji ilerliyor fakat malzemele kaliteleri düşüyor, gelelim konumuza, bmw hiç bir zaman mercedes gibi olamaz, ne teknoloji gelişiminde ve uygulamasında nede başka bir durumda bazı m modelleri hızlı olabilir, fakat, diğer konularda mercedes daima üsttür, çünkü bir çok yenilik teknolojik gelişim mercedes ile başlamıştır, gelelim s class modeline son kasa hariç hepsiyle ülkeler gezdim, mercedes s class tan ilk yapıldığından beri asla taviz vermemiştir, kalite ve özelllik hep öncü olmuştur, bentley el yapımı olabilir, fiyat konusunda önde olabilir, rollce royce un kapısından şemsiye çıkabilir, tavanında galaksi aydınlatma olabilir fakat asla özellik konusunda hiç biri bir mercedes s class olamaz, mercedes ilk yapar diğerleri ondan alır ve araca uygular, şuan cls ve s class diğerlerinde malzeme kaliteleri yol tutuş vasat durumda. Kimseyle polemiğe girmek için yazmadım, yıllardır, bu araçların parçalarınu kendinelerini satmış biri olarak naçizane yorum yaptım. Saygılar.. Ç
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    haberelectro 1 gün (düzenlendi)
    10 numara

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    cronus75 2 gün
    2.nesil makyajlı bmw 1 farını takıp dizayn yaptım demek....
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    DOĞA_AŞKI (pm at söylerim ) 2 gün
    magnum çubuğundaki kodu nereye göndereceğiz hiç yoktansa bir şans var
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    haberelectro 2 gün
    Koltuklar ateş ediyor be

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    artenis (mehmet n.) 2 gün
    AUDI ile yasak aşkın meyvesi mercudi.
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    xsw 2 gün (düzenlendi)
    W222'nin Arka tasarımın hatları daha güzeldi. W222 En çok sevdiğim kasaydı. Benim anlamadığım her serinin arka farları birbirine benzemek zorunda mı kardeşim ikiz kardeşler Daltonlar gibi sonra CLS CLA karışımı bir araba ortaya çıkıyor bırak da S serisi biraz özgün tasarıma sahip olsun. Buna alışmak biraz zaman alacak.
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    BlackGhost12 2 gün
    On numara araba.



    Ön agresif ve şık.

    Arka sert, modern ve şık.

    Konsol ekranı iyi.

    Konsol klima alıkları berbat.



    Sonuç, biz alamıyoruz. |||
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    sounderland 2 gün BlackGhost12
    Biz sana AMG GT 63S Coupe alalım. :)
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    Renault S.A. (George Staub ) 2 gün
    W140 bundan daha iyi
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    haruncic3k (Harun Çiçek) 2 gün (düzenlendi)
    İyi olmuş kötü olmuş geçin bunları , esas hepimiz birleşip alabiliyor muyuz şu arabayı ? 😂
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    7229 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    Galeri, 2020 mercedes-benz s-serisi ve
    3 etiket daha mercedes mbux bilgi-eğlence sistemi Bilim ve Teknoloji
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