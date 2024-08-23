Mercedes araçlarda buluttan oyun oynama dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör Otomotiv sektöründe teknolojiyle entegre eğlence seçenekleri hızla genişliyor. Bu yenilikçi yaklaşımların son örneği ise Mercedes-Benz'in, bulut tabanlı PC oyunlarını araçlarına taşıma planı oldu. Alman otomobil devi, bu yılki Gamescom etkinliğinde duyurduğu yeni iş birliği ile oyun dünyasında da iddialı olduğunu gösterdi.

Mercedes-Benz, bağımsız bir bulut oyun platformu olan Boosteroid ile ortaklık kurarak, 1000'den fazla PC oyununu araçlarında erişilebilir hale getirecek. Bu yeni oyun deneyimi, Gamescom'da SK Gaming tarafından düzenlenen bir standda Mercedes-Benz'in E-Class modeli üzerinden tanıtıldı.

Pahalı bir oyun deneyimi olacak

Bu yenilik, üçüncü nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış araçlarda, MBUX Eğlence Paketi Plus'a sahip müşteriler için geçerli olacak. Mercedes-Benz’in yazılım sorumlusu Magnus Östberg, bulut tabanlı bir yaklaşımın modern otomotiv platformlarına oyun eğlencesi sunmak için ideal olduğunu vurguladı. Şirket, 2030’lu yıllarda oyuncuların yüzde 90’ının bulut oyunlarını tercih edeceğini öngörüyor ve Boosteroid uygulamasının, Steam ve Epic Games gibi popüler oyun platformlarına kolay erişim sağlayacağını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2023 yılında Boosteroid ile bir anlaşma imzalayarak, Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili yasal sorunları hafifletmek amacıyla birçok popüler PC ve konsol oyun serisini bulut platformuna taşımıştı. Boosteroid, kullanıcılara daha önce satın aldıkları oyunları masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve yakında araçlar üzerinden oynama imkanı sunan abonelik tabanlı bir hizmet konumunda. Bu yeni özellik, 2025 itibarıyla Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da satışa sunulacak Mercedes-Benz araçlarına entegre edilecek.

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Ancak, bu gelişmiş oyun deneyimini yaşamak isteyen lüks Alman otomobili tutkunları, hem Steam ve Boosteroid gibi hizmetlere, hem de MBUX Eğlence Paketi Plus'a abonelik ücreti ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, oyun oynamak için Bluetooth oyun kontrolcüsü veya uyumlu bir akıllı telefon da gerekecek. Güvenlik açısından ise, bu oyun deneyimi yalnızca araç park halindeyken kullanılabilecek.

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Mercedes araçlarda buluttan oyun oynama dönemi başlıyor