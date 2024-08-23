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    Anlık Bildirim

    Mercedes araçlarda buluttan oyun oynama dönemi başlıyor

    Otomobildeki bilgi-eğlence sistemleri giderek daha kapsayıcı oluyor. Bu bağlamda Mercedes-Benz, gelecek yıldan itibaren araçlarında buluttan oyun oynamayı mümkün kılacak.
    Mercedes araçlarda buluttan oyun oynama dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektöründe teknolojiyle entegre eğlence seçenekleri hızla genişliyor. Bu yenilikçi yaklaşımların son örneği ise Mercedes-Benz'in, bulut tabanlı PC oyunlarını araçlarına taşıma planı oldu. Alman otomobil devi, bu yılki Gamescom etkinliğinde duyurduğu yeni iş birliği ile oyun dünyasında da iddialı olduğunu gösterdi.

    Mercedes-Benz, bağımsız bir bulut oyun platformu olan Boosteroid ile ortaklık kurarak, 1000'den fazla PC oyununu araçlarında erişilebilir hale getirecek. Bu yeni oyun deneyimi, Gamescom'da SK Gaming tarafından düzenlenen bir standda Mercedes-Benz'in E-Class modeli üzerinden tanıtıldı.

    Pahalı bir oyun deneyimi olacak

    Bu yenilik, üçüncü nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış araçlarda, MBUX Eğlence Paketi Plus'a sahip müşteriler için geçerli olacak. Mercedes-Benz’in yazılım sorumlusu Magnus Östberg, bulut tabanlı bir yaklaşımın modern otomotiv platformlarına oyun eğlencesi sunmak için ideal olduğunu vurguladı. Şirket, 2030’lu yıllarda oyuncuların yüzde 90’ının bulut oyunlarını tercih edeceğini öngörüyor ve Boosteroid uygulamasının, Steam ve Epic Games gibi popüler oyun platformlarına kolay erişim sağlayacağını belirtiyor.

    Mercedes araçlarda buluttan oyun oynama dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2023 yılında Boosteroid ile bir anlaşma imzalayarak, Activision Blizzard'ı satın almasıyla ilgili yasal sorunları hafifletmek amacıyla birçok popüler PC ve konsol oyun serisini bulut platformuna taşımıştı. Boosteroid, kullanıcılara daha önce satın aldıkları oyunları masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar ve yakında araçlar üzerinden oynama imkanı sunan abonelik tabanlı bir hizmet konumunda. Bu yeni özellik, 2025 itibarıyla Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da satışa sunulacak Mercedes-Benz araçlarına entegre edilecek.

    Ancak, bu gelişmiş oyun deneyimini yaşamak isteyen lüks Alman otomobili tutkunları, hem Steam ve Boosteroid gibi hizmetlere, hem de MBUX Eğlence Paketi Plus'a abonelik ücreti ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, oyun oynamak için Bluetooth oyun kontrolcüsü veya uyumlu bir akıllı telefon da gerekecek. Güvenlik açısından ise, bu oyun deneyimi yalnızca araç park halindeyken kullanılabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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