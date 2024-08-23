Mercedes araçlarda buluttan oyun oynama dönemi başlıyor

Mercedes-Benz, bağımsız bir bulut oyun platformu olan Boosteroid ile ortaklık kurarak, 1000'den fazla PC oyununu araçlarında erişilebilir hale getirecek. Bu yeni oyun deneyimi, Gamescom'da SK Gaming tarafından düzenlenen bir standda Mercedes-Benz'in E-Class modeli üzerinden tanıtıldı.
Pahalı bir oyun deneyimi olacak
Bu yenilik, üçüncü nesil MBUX bilgi-eğlence sistemi ile donatılmış araçlarda, MBUX Eğlence Paketi Plus'a sahip müşteriler için geçerli olacak. Mercedes-Benz’in yazılım sorumlusu Magnus Östberg, bulut tabanlı bir yaklaşımın modern otomotiv platformlarına oyun eğlencesi sunmak için ideal olduğunu vurguladı. Şirket, 2030’lu yıllarda oyuncuların yüzde 90’ının bulut oyunlarını tercih edeceğini öngörüyor ve Boosteroid uygulamasının, Steam ve Epic Games gibi popüler oyun platformlarına kolay erişim sağlayacağını belirtiyor.
Ancak, bu gelişmiş oyun deneyimini yaşamak isteyen lüks Alman otomobili tutkunları, hem Steam ve Boosteroid gibi hizmetlere, hem de MBUX Eğlence Paketi Plus'a abonelik ücreti ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, oyun oynamak için Bluetooth oyun kontrolcüsü veya uyumlu bir akıllı telefon da gerekecek. Güvenlik açısından ise, bu oyun deneyimi yalnızca araç park halindeyken kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.