2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak

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Mercedes, Eylül ayında örtüsünü kaldırmayı planladığı yeni S-Serisi’yle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Dün bir teaser görseli paylaşarak 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemini 8 Temmuz’da tanıtacağını duyuran Alman marka, bu kez kısa bir video ile karşımıza çıktı.

Paylaşılan videoda, Daimler Yönetim Kurulu Üyesi Markus Schäfer 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunun sürücü koltuğuna oturarak bazı bilgiler paylaşıyor. Yeni S-Serisi’nin her zamanki gibi lüks, konfor ve güvenlik konularında tam bir amiral gemisi olacağından bahseden Schäfer, PHEV versiyonla ilgili en önemli bilgilerden birini veriyor ve aracın saf elektrikli sürüş menzilinin 100 kilometre civarında olduğunu söylüyor. Burada özellikle belirtilmemiş ama bu değerin WLTP’ye göre verilmiş olması kuvvetle muhtemel.

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2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin teaser videosunda erkenden görme şansı elde ettiğimiz bir başka özellik de head-up display oluyor. Daha önce sızdırılan görsellerde, dijital gösterge ekranının hemen arkasında büyük bir boşluk bulunduğunu görmüştü. İşte bu alanda navigasyon için artırılmış gerçeklik teknolojisiyle desteklenen head-up display bulunuyor. Söz konusu özelliğin 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nde nasıl görüneceğine dair ilk izlenimi aşağıdaki fotoğraftan edinebilirsiniz.

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Schäfer, söz konusu özelliğin buz dağının görünen kısmı olduğunu ve ilerleyen zamanlarda 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin sahip olduğu pek çok öncü teknolojiyi parçalar halinde tanıtacaklarının altını çiziyor. Bu özellikler 8 Temmuz, 29 Temmuz ve 12 Ağustos’ta düzenlenecek dijital etkinliklerle tanıtılacak.

https://media.mercedes-benz.com/s-class?csref=1_2&video=54c007ea-b9f0-480e-8fa3-fbedf30bccc1

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