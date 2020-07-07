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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak

    Yeni S-Serisi, sahip olduğu diğer teknolojik özelliklerin yanı sıra sunduğu elektrikli sürüş menziliyle PHEV yani şarj edilebilir hibrit modeller arasında en uzun menzile sahip araçlardan biri olacak.
    2 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak
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    Mercedes, Eylül ayında örtüsünü kaldırmayı planladığı yeni S-Serisi’yle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Dün bir teaser görseli paylaşarak 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemini 8 Temmuz’da tanıtacağını duyuran Alman marka, bu kez kısa bir video ile karşımıza çıktı.

    Paylaşılan videoda, Daimler Yönetim Kurulu Üyesi Markus Schäfer 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunun sürücü koltuğuna oturarak bazı bilgiler paylaşıyor. Yeni S-Serisi’nin her zamanki gibi lüks, konfor ve güvenlik konularında tam bir amiral gemisi olacağından bahseden Schäfer, PHEV versiyonla ilgili en önemli bilgilerden birini veriyor ve aracın saf elektrikli sürüş menzilinin 100 kilometre civarında olduğunu söylüyor. Burada özellikle belirtilmemiş ama bu değerin WLTP’ye göre verilmiş olması kuvvetle muhtemel.

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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin teaser videosunda erkenden görme şansı elde ettiğimiz bir başka özellik de head-up display oluyor. Daha önce sızdırılan görsellerde, dijital gösterge ekranının hemen arkasında büyük bir boşluk bulunduğunu görmüştü. İşte bu alanda navigasyon için artırılmış gerçeklik teknolojisiyle desteklenen head-up display bulunuyor. Söz konusu özelliğin 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nde nasıl görüneceğine dair ilk izlenimi aşağıdaki fotoğraftan edinebilirsiniz.

    2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak
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    Schäfer, söz konusu özelliğin buz dağının görünen kısmı olduğunu ve ilerleyen zamanlarda 2020 Mercedes-Benz S-Serisi’nin sahip olduğu pek çok öncü teknolojiyi parçalar halinde tanıtacaklarının altını çiziyor. Bu özellikler 8 Temmuz, 29 Temmuz ve 12 Ağustos’ta düzenlenecek dijital etkinliklerle tanıtılacak.



    https://media.mercedes-benz.com/s-class?csref=1_2&video=54c007ea-b9f0-480e-8fa3-fbedf30bccc1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 gün en beğenilen
    Turkiyede S serisi mercedes alan insanin israf ya da kuresel isinmayi dert edecegini sanmiyorum, kaldi ki benzinligin kendisini komple alabilme gucu de vardir muhtemelen o arabayi alabiliyosa :)
    Turkiyede S serisi mercedes alan insanin israf ya da kuresel isinmayi dert edecegini sanmiyorum, kaldi ki benzinligin kendisini komple alabilme gucu de vardir m...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Alqu 1 gün yeni yorumcu ygulbahar
    tanıdığım var benzinlik alma derdi yok zaten benzinlik zinciri var herifin güzel hayatlar.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ridleyscott (baris yilmaz) 1 gün
    Dünya ortalaması günlük 35 km mesafe civarında diye okumuştum bir yerlerde. Dolayısıyla 100-150 km tam elektrik modu bir çok şeyi çözer. Evden işe gidip dönen hans müstakil evinin bahçesinde 2-3 günde 1 prize takar Bedavaya yakın doğaya duyarlı yolculuğunun keyfini çıkarır. Ha Mustafa veya Ahmet’ler için olmaz o iş 50 sene kadar. Bizim yaşamımıza kültürümüze vizyonsuzluğumuza uymaz o iş.
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    sametbulut67 1 gün
    yine mercedes yine güzel bir araba
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 gün en beğenilen
    Turkiyede S serisi mercedes alan insanin israf ya da kuresel isinmayi dert edecegini sanmiyorum, kaldi ki benzinligin kendisini komple alabilme gucu de vardir muhtemelen o arabayi alabiliyosa :)
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Alqu 1 gün yeni yorumcu ygulbahar
    tanıdığım var benzinlik alma derdi yok zaten benzinlik zinciri var herifin güzel hayatlar.
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    khytr89 (Hakan ) 2 gün
    tahminim 2.0 dizel makineyle geleceği yönünde, dizel ünite 194 bg, elektrik motoru 136 bg olacak desek ikilinin kombine gücü 320 bg azami tork 700 Nm diyebiliriz.. kasanın ağırlığına göre 0-100 ü 7sn - 8sn yi bulabilir..
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    yakupyasar1 2 gün
    mercedes yine harika bir eser yapmış
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 gün
    Muhteşem
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    viper17 (Ahmet ...) 2 gün
    Neden simetrik değil bu direksiyon

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 2 gün viper17
    Baktığınız açıdan dolayı öyle. Sağdan çekersen fotoğrafı, içe doğru eğik yüzey küçük gözükür.
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    Elsa 1 gün viper17
    Simetrik





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    ebavamqko 2 gün
    und der Godd macht das Auto ...
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