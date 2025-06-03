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    Çinli Geely'nin yeni hibrit sedan modeli ortaya çıktı

    Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan yeni Geely Galaxy A7 EM-i, CLTC'ye göre 130 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sunarken toplam menzili 2100 kilometreye kadar ulaşıyor.

    Çinli Geely'nin yeni hibrit sedan modeli ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çin'de yükselen talebe karşılık olarak yeni PHEV yani şarj edilebilir hibrit modeller tanıtılmaya devam ediyor. Geely Galaxy A7 EM-i modeli de bunlardan bir tanesi. Orta sınıf bir sedan olan Galaxy A7 EM-i, tam dolu batarya ve yakıt deposuyla toplam 2100 kilometre menzil vadediyor.

    Geely Galaxy A7 EM-i; 4918 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2845 mm aks mesafesine sahip. Bugün resmi görselleri paylaşılan modelin 14 bin dolar gibi rekabetçi bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

    Çinli Geely'nin yeni hibrit sedan modeli ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Şarj edilebilir hibrit sedan, sade bir gövde tasarımına sahip. Ön tarafta agresif bir bakış sunan ince aydınlatmalar boydan boya uzanan ince LED ışık imzasıyla tamamlanıyor. Alt tarafta ise otomobilin önden daha sert görünmesini sağlayan büyük hava girişleri dikkat çekiyor. Yan tarafta türbin stili çok kollu jantları ve yüksek omuz çizgisiyle dikkat çeken modelin arkasında ise boydan boya uzanan LED stoplar göze çarpıyor.

    İç mekanda ise artık neredeyse her yeni otomobilde gördüğümüz büyük multimedya ekranı Geely Galaxy A7 EM-i modelinde de kendisini gösteriyor. Görünen o ki klima kontrolleri de bu ekrana emanet edilmiş. Alt ve üst kolonları düzleştirilen direksiyon simidinin hemen arkasında ise küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ambiyans aydınlatma, deri koltuklar ve bazı yüzeylerde kullanılan ahşap malzemeler de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

    Çinli Geely'nin yeni hibrit sedan modeli ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sedan modelde 1.5 litre benzinli motor ve bir elektrik motoru kombine edilmiş. Atmosferik motor tek başına 112 beygir güç üretiyor. Tüm sistem özellikleri henüz açıklanmadı ancak elektrik motorunun da 238 beygir civarında güç üreteceği tahmin ediliyor. Galaxy A7 EM-i'ın CLTC'ye göre 60 km ve 130 km elektrikli sürüş menzili sunan iki farklı versiyonu olacak. Bu versiyonlar sırasıyla 1500 km ve 1600 km'ye kadar toplam menzile sahip olacak. İlerleyen süreçte 2100 km toplam menzile ulaşan bir versiyon da satılacak.
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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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