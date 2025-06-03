Çinli Geely'nin yeni hibrit sedan modeli ortaya çıktı

Geely Galaxy A7 EM-i; 4918 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe, 1495 mm yüksekliğe ve 2845 mm aks mesafesine sahip. Bugün resmi görselleri paylaşılan modelin 14 bin dolar gibi rekabetçi bir fiyattan satışa sunulması bekleniyor.
İç mekanda ise artık neredeyse her yeni otomobilde gördüğümüz büyük multimedya ekranı Geely Galaxy A7 EM-i modelinde de kendisini gösteriyor. Görünen o ki klima kontrolleri de bu ekrana emanet edilmiş. Alt ve üst kolonları düzleştirilen direksiyon simidinin hemen arkasında ise küçük bir dijital gösterge ekranı mevcut. Ambiyans aydınlatma, deri koltuklar ve bazı yüzeylerde kullanılan ahşap malzemeler de dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!