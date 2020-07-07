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    2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin pazara ilişkin güncel verileri paylaşmasıyla birlikte SUV sınıfının en çok satan modelleri de belli oldu. Buna göre Peugeot 3008, yılın ilk yarısını lider kapattı.
    2 gün
    11,4b
    10
    45
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) güncel verileri paylaşmasıyla birlikte yılın ilk yarısında segmentinin en çok satan modelleri de ortaya çıktı. İşte 2020 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de en çok satılan SUV modelleri:

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    Kendi segmentinde markasını başarılı bir şekilde temsil etmeye devam eden Peugeot 3008, yılın ilk yarısını lider kapattı. Peugeot 3008, söz konusu dönemde 6.213 adet satıldı. Yılın ilk aylarında liderliği ele alan, SUV sınıfının en erişilebilir üyelerinden biri olan Dacia Duster ise ikinci sırada yer aldı. Dacia Duster, 2020 Ocak-Haziran döneminde 5.752 adet satarak SUV’lar arasında ikinci olsa da kendi markasının en çok satan modeli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu"

    En çok satan SUV’lar listesinin devamına baktığımızda Hyundai Tucson’u görüyoruz. Üçüncü sırada bulunan başarılı model, yılın ilk yarısını 4.509 adetle kapattı. Citroen C5 Aircross ve Peugeot 2008 de sırasıyla 4.329 ve 4.060 adet satışla listenin ilk 5’ini oluşturdu. Aşağıdaki tabloda 2020 yılının ilk yarısında en çok satan 10 SUV modelini görebilirsiniz:

    Sıra Model Toplam Başlangıç fiyatı
    1 Peugeot 3008 6.213 283.300 TL
    2 Dacia Duster 5.752 142.100 TL
    3 Hyundai Tucson 4.509 273.100 TL
    4 Cİtroen C5 Aircross 4.329 262.000 TL
    5 Peugeot 2008 4.060 202.000 TL
    6 Kia Sportage 2.449 187.900 TL
    7 Volkswagen T-Roc 2.174 289.300 TL
    8 Skoda Karoq 1.920 259.900 TL
    9 Opel Grandland X 1.867 213.500 TL
    10 Volkswagen Tiguan 1.668 312.400 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    VS18 (Osman Cengeri) 2 gün en beğenilen Ibrahim Akca
    Peynir ekmek gibi dediğin 6 ayda toplam 30.000 araç zor satmış 80 milyon civarı nüfusu olan diğer ülkeleri görsen ne diyeceksin acaba ?
    Sizi seçerek mi gönderiyorlar anlamıyorum, hiç mi kafa yok arkadaş ülkedeki yüzde 5lik zengin kesim çatır çatır alıyor olabilir biz yüzde 95'i söylüyoruz
    Peynir ekmek gibi dediğin 6 ayda toplam 30.000 araç zor satmış 80 milyon civarı nüfusu olan diğer ülkeleri görsen ne diyeceksin acaba ? Sizi seçerek mi gönd...
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    1 Yanıt Yanıtla +55
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    demirparcasi (Demir Parcasi) 2 gün VS18
    2019 yılında Almanya'da sadece VW Tiguan 87.771 adet satmış.
    Türkiye de ilk 6 ay da en çok satan 10 SUV'un toplam adeti 34,941. Hani yılın ikinci yarısında daha çok araç satılsa bile 10 aracın toplam satışı Almanya'daki bir VW Tiguan satışı yapmaz.
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 gün Ibrahim Akca
    Binli rakamlar ile 85 milyonluk Türkiye kıyaslamasıni yapacak biri de ne biliyim yani
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    demirparcasi (Demir Parcasi) 2 gün VS18
    2019 yılında Almanya'da sadece VW Tiguan 87.771 adet satmış.
    Türkiye de ilk 6 ay da en çok satan 10 SUV'un toplam adeti 34,941. Hani yılın ikinci yarısında daha çok araç satılsa bile 10 aracın toplam satışı Almanya'daki bir VW Tiguan satışı yapmaz.
    2019 yılında Almanya'da sadece VW Tiguan 87.771 adet satmış. Türkiye de ilk 6 ay da en çok satan 10 SUV'un toplam adeti 34,941. Hani yılın ikinci yarısında d...
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    Yanıtla +23
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    faithlesszombie (Okan ) 5 sa.
    bu araçlar avrupanın dümdüz yollarında 2 motor ile satılıyor. Bizim dağ bayır yollarımızda 1.2 1.3 motor dizel turbo vs...
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    GüvenlikMurat (murat potur) 18 sa.
    ama pejo dandik nasıl satar
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    mastella16 23 sa.
    Net 2008 burada damga vurur!
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    DH Misafiri 1 gün
    Arkadaşlar bu aralar bizde suv araştırıyoruz. Sizin tecrübeli fikirlerinizden faydalanmak istiyorum. Nissan qashqai mi yoksa peugeot 3008 mi...
    2 Yanıt Yanıtla
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    faniseyler (halit özdemir) 19 sa. DH Misafiri
    Motorları ve müthiş uyumlu eat şanzımanı ile kesinlikle 3008.Aile aracı olarak düşünüyorsanız bı C5 Aircros a da bı bakın derim.
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    musetea 16 sa. DH Misafiri
    Qasqai 100 senelik kasa ile yollarda. Hiç bulaşmayın. Araç sözde C sınıfı ama arkadan tipi B sınıfı gibi.
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    Renault S.A. (George Staub ) 1 gün
    Asgari ücretliler ölse sayı azalacağı için çok satmış olarak görünür
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    masterap (oğuzhan ) 1 gün
    Psa hakettigi yerde
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    bahtsızpistole 1 gün
    Duster ın SUV olduğunu bu listeyi görünceye kadar idrak edemediğimi farkettim.
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    fanatikforumcu 1 gün bahtsızpistole
    :))) Mercedes görünümlü Şahin
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    fotifoti (foti ) 15 sa. bahtsızpistole
    Araplar yazın hepsini kiralayıp karadenizi istila ediyor.
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    herseyinhayirlisi 1 gün
    Bugün Yeni Kuga'yı gördüm yolda, fena değildi ama o fiyatlarla ne kadar satar görücez
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 gün herseyinhayirlisi
    En full paketinde bile Led far opsiyonel. Ford araç satmak istemiyor anlaşılan.
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    Nike (Gökhan ******) 1 gün
    PSA show yapmış..
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    termomuk (Bahadır ) 2 gün
    PSA içinden geçmiş listenin
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    11350 kez okundu.
    25 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

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    5 etiket daha en çok satan suv'lar 2020 suv modeller suv fiyatları peugeot 3008 fiyat Bilim ve Teknoloji
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