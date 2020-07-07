2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

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Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) güncel verileri paylaşmasıyla birlikte yılın ilk yarısında segmentinin en çok satan modelleri de ortaya çıktı. İşte 2020 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de en çok satılan SUV modelleri:

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Kendi segmentinde markasını başarılı bir şekilde temsil etmeye devam eden Peugeot 3008, yılın ilk yarısını lider kapattı. Peugeot 3008, söz konusu dönemde 6.213 adet satıldı. Yılın ilk aylarında liderliği ele alan, SUV sınıfının en erişilebilir üyelerinden biri olan Dacia Duster ise ikinci sırada yer aldı. Dacia Duster, 2020 Ocak-Haziran döneminde 5.752 adet satarak SUV’lar arasında ikinci olsa da kendi markasının en çok satan modeli oldu.

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En çok satan SUV’lar listesinin devamına baktığımızda Hyundai Tucson’u görüyoruz. Üçüncü sırada bulunan başarılı model, yılın ilk yarısını 4.509 adetle kapattı. Citroen C5 Aircross ve Peugeot 2008 de sırasıyla 4.329 ve 4.060 adet satışla listenin ilk 5’ini oluşturdu. Aşağıdaki tabloda 2020 yılının ilk yarısında en çok satan 10 SUV modelini görebilirsiniz:

Sıra Model Toplam Başlangıç fiyatı 1 Peugeot 3008 6.213 283.300 TL 2 Dacia Duster 5.752 142.100 TL 3 Hyundai Tucson 4.509 273.100 TL 4 Cİtroen C5 Aircross 4.329 262.000 TL 5 Peugeot 2008 4.060 202.000 TL 6 Kia Sportage 2.449 187.900 TL 7 Volkswagen T-Roc 2.174 289.300 TL 8 Skoda Karoq 1.920 259.900 TL 9 Opel Grandland X 1.867 213.500 TL 10 Volkswagen Tiguan 1.668 312.400 TL

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