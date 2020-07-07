2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) güncel verileri paylaşmasıyla birlikte yılın ilk yarısında segmentinin en çok satan modelleri de ortaya çıktı. İşte 2020 Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de en çok satılan SUV modelleri:İlginizi Çekebilir Yeni Land Rover Defender Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
Kendi segmentinde markasını başarılı bir şekilde temsil etmeye devam eden Peugeot 3008, yılın ilk yarısını lider kapattı. Peugeot 3008, söz konusu dönemde 6.213 adet satıldı. Yılın ilk aylarında liderliği ele alan, SUV sınıfının en erişilebilir üyelerinden biri olan Dacia Duster ise ikinci sırada yer aldı. Dacia Duster, 2020 Ocak-Haziran döneminde 5.752 adet satarak SUV’lar arasında ikinci olsa da kendi markasının en çok satan modeli oldu.
Ayrıca Bkz. "Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu"
En çok satan SUV’lar listesinin devamına baktığımızda Hyundai Tucson’u görüyoruz. Üçüncü sırada bulunan başarılı model, yılın ilk yarısını 4.509 adetle kapattı. Citroen C5 Aircross ve Peugeot 2008 de sırasıyla 4.329 ve 4.060 adet satışla listenin ilk 5’ini oluşturdu. Aşağıdaki tabloda 2020 yılının ilk yarısında en çok satan 10 SUV modelini görebilirsiniz:
|Sıra
|Model
|Toplam
|Başlangıç fiyatı
|1
|Peugeot 3008
|6.213
|283.300 TL
|2
|Dacia Duster
|5.752
|142.100 TL
|3
|Hyundai Tucson
|4.509
|273.100 TL
|4
|Cİtroen C5 Aircross
|4.329
|262.000 TL
|5
|Peugeot 2008
|4.060
|202.000 TL
|6
|Kia Sportage
|2.449
|187.900 TL
|7
|Volkswagen T-Roc
|2.174
|289.300 TL
|8
|Skoda Karoq
|1.920
|259.900 TL
|9
|Opel Grandland X
|1.867
|213.500 TL
|10
|Volkswagen Tiguan
|1.668
|312.400 TL
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sizi seçerek mi gönderiyorlar anlamıyorum, hiç mi kafa yok arkadaş ülkedeki yüzde 5lik zengin kesim çatır çatır alıyor olabilir biz yüzde 95'i söylüyoruz
Türkiye de ilk 6 ay da en çok satan 10 SUV'un toplam adeti 34,941. Hani yılın ikinci yarısında daha çok araç satılsa bile 10 aracın toplam satışı Almanya'daki bir VW Tiguan satışı yapmaz.
Türkiye de ilk 6 ay da en çok satan 10 SUV'un toplam adeti 34,941. Hani yılın ikinci yarısında daha çok araç satılsa bile 10 aracın toplam satışı Almanya'daki bir VW Tiguan satışı yapmaz.