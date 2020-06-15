Dünya genelinde elektrikli araç sayısı 7 milyonu aştı

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Uluslararası Enerji Ajansı’nın hazırladığı rapora göre, global elektrikli araç (tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit) satışları 2019 yılında bir önceki yıla yüzde 40 artarak 2 milyon 100 bin oldu. Böylece yollardaki elektrikli araç sayısı toplamda 7 milyon 200 bine yükseldi.

Rapora göre hükümetlerin izlediği çevreci politikalar, vergi indirimleri ve üretim maliyetlerinin düşmesi; elektrikli araçların satışında etkili oldu. Böylece elektrikli araç satışları toplam satışların yüzde 2,6’sını, küresel araç stokunun ise yüzde 1’ini oluşturdu. Çin ve ABD’de elektrikli araçlar için devlet desteği yaklaşık yüzde 50 azaltılmasına rağmen 2019’daki küresel elektrikli araç satışlarının yüzde 90’ı Çin, Avrupa ve ABD’de oldu.

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Geçen yılki satışların 1 milyon 60 bini Çin’de gerçekleşti. Böylelikle Çin’deki toplam elektrikli araç sayısı 3 milyon 400 bine yaklaştı. Söz konusu dönemde Avrupa’da satılan elektrikli araç sayısı 561 bin, ABD’de ise 327 bin oldu. Böylelikle Avrupa ve ABD’deki toplam elektrikli araç sayısı sırasıyla 1 milyon 700 bin ve 1 milyon 500 bin oldu. Dünyadaki toplam elektrikli araçların yüzde 46,5’i, bu konuda büyük ilerleme kaydeden Çin’de bulunuyor.

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Dünya genelindeki elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte bu araçların şarj edilmesi için gerekli olan şarj ünitelerinin sayısında da artış görüldü. 2019 yılı itibariyle mevcut şarj ünitelerinin sayısı 7 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. Bu ünitelerin 6 milyon 500 bin tanesini evlerde, iş yerlerinde ve apartmanlarda bulunan kişiye özel şarj üniteleri oluşturdu. Söz konusu ünitelerin yüzde 37’si Çin’de, yüzde 24’ü ise ABD’de bulunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bu yıl küresel araç satışlarını yüzde 15 azaltacağı öngörülüyor. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte birçok ülkenin teşvikleri artırdığı elektrikli araçların ise krize karşı daha dirençli olması bekleniyor. 2020 yılında küresel elektrikli araç satışlarının 2 milyon 300 bin seviyesinde gerçekleşeceği ve dünyadaki elektrikli araç sayısının 10 milyona yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

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