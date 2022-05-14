Honda NT1100 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Honda’nın Turing segmentindeki yeni modeli NT1100, 14 Mayıs 2022 itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Honda’nın yeni NT1100 modeli, Mat İridyum Gri Metalik, Parlak İnci Beyazı ve Grafit Siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile manuel şanzımanlı versiyonu 298 bin TL’den, DCT şanzımanlı versiyonu ise 310 bin TL’den satışa sunuluyor.

Honda NT1100 özellikleriyle neler sunuyor?

Alçak sele boyu, keskin gidon ve yüksek süspansiyon geometrisi ile spor görünüm sunan yeni NT1100, 5 kademeli ayarlanabilir ön cam grenajı ve alt-üst deflektörleriyle rüzgar ve hava koşullarına karşı tam koruma sağlıyor.

Hız sabitleme, yan çantalar ve ısıtmalı elciklerin standart olarak sunulduğu modelde, 3 farklı sürüş modu, kişiselleştirilebilir 2 kullanıcı seçeneği, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ve Ön Tekerlek Kalkış Kontrolü gibi elektronik sistemler de kullanıcılarına üst seviye bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Yeni NT1100’ün dört pistonlu ön freni performansını artırırken, önde 120/70-17 ve arkada 180/55-17 ebadındaki lastikleri üstün bir yol tutuşu sunuyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu ile gelişmiş bağlanabilirlik seçenekleri sunan 6,5 inç TFT dokunmatik ekran da özellikler arasında yer alıyor.

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NT1100, Africa Twin’in kalbi ile yola çıkıyor

Honda’nın Africa Twin CRF1100L modeli ile başarısını kanıtlamış olan çelik yarım çift beşikli iskelet ve cıvata ile sabitlenen yardımcı şasisi, NT1100 modelinde güçlü bir temel oluşturuyor. Afrika Twin’in çok yönlü ve sportif kullanım özelliklerini desteklemek üzere kullanılan arazi odaklı süspansiyonu NT1100’de yerini daha keskin gidon geometrisine sahip yol odaklı süspansiyona bırakıyor.

Showa kartuş tipi ters ön çatallar ve monoblock Showa arka amortisör süspansiyonlu hareket mesafesi ve ön yük ayarı sunuyor. Yay ön yükü, yolcu veya bagaj taşımak üzere hidrolik olarak ve uzaktan ayarlanabiliyor.

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Africa Twin modelinde yer alan ve yeni NT1100 modelinde de kullanılan 1.084 cc SOHC 8 supaplı paralel çift silindirli motor, 7.250 d/d’da 75 kW güç ve 6.250 d/d’da 104 Nm tork kullanıma sunuyor. 10.1:1 sıkıştırma oranı ile 270° kademeli krank mili ve düzensiz ateşleme aralığı sağlıyor. Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), motor yönetimi sağlarken PGM-FI gaz kelebeği, NT1100’ün gövdelerini besliyor.

Motor ayarı Africa Twin’den farklı olan modelde, pürüzsüz ve akıcı uzun yol sürüş karakteristiği kadar alt devirlerde de güçlü ve tok bir ses için emme manifoldunun uzunluğu ve egzoz sisteminin iç parçaları özel olarak ayarlandı.

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3 farklı sürüş ve 2 kullanıcı için kişiselleştirme modu

NT1100’de bulunan Elektronik Gaz kelebeği (TBW), motor performansının yanı sıra Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ve teker kontrolünü yönetiyor. Sürücülere yönelik olarak tasarlanan ön programlı 3 sürüş modu, güç ve motor freni için farklı sürüş koşullarını kapsayan 3 farklı yönetim seviyesi sunuyor. Kademe 1, her bir parametrenin en üst seviyesini sunarken; kademe 3, HSTC ve ön tekerlek kalkış kontrolü için en yüksek müdahaleyi sağlıyor. Sürüş modu seçimi sol taraftaki kumandadan yönetiliyor ve HSTC çalışırken gösterge ekranında etkinleşiyor.

Honda, Çift Kavramalı Şanzıman’ı (DCT) ilk kez 2009 yılında VFR1200F modelinde opsiyon olarak sunarken o tarihten bu yana Avrupa genelinde 200 binden fazla DCT donanımlı motosiklet sattı. 2020 yılında ise müşterilerin yüzde 53’ü manuel yerine DCT seçeneğini tercih etti.

NT1100 modelinde de bulunan DCT, tutarlı, hızlı ve kusursuz bir vites değişimi sağlarken vites değişiminde sarsıntı oluşmasının ve güç kayıplarının da önüne geçiyor. Bu şekilde yumuşak ve hızlı vites değişimi sağlanabiliyor. Honda’nın Çift Kavramalı Şanzıman’ı şehir içi sürüşlerinde daha az stres ve azaltılmış binici yorgunluğu avantajı sunarken; fren ve hızlanma noktalarına daha fazla konsantre olma olanağı sağlıyor.

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Honda NT1100 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikler