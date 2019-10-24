Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yamaha, otomobil üretme planlarını rafa kaldırdı

    Otomobil pazarına giriş yapma kararını bundan dört yıl önceki Tokyo Otomobil Fuarı'nda Sports Ride konseptini tanıtarak duyuran Yamaha bu kararından vazgeçti. Şirket motosikletlere odaklanacak.
    2 gün
    2,1b
    1
    5
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yamaha, otomobil üretme planlarını rafa kaldırdı
    Tam Boyutta Gör

    Yüksek performanslı motosikletleri ile tanıdığımız Yamaha, 2015 yılında otomobil üretme kararı aldığını duyurmuş ve o yılki Tokyo Otomobil Fuarı’nda bir spor otomobil konsepti sergilemişti. Sports Ride Concept adı verilen araç ‘motosiklet hissine sahip otomobil’ sloganıyla karşımıza çıkmıştı.

    Aradan geçen dört yıllık süreçte işler pek de Yamaha’nın istediği gibi gitmedi. Şimdilerde ziyaretçi akınına uğrayan Tokyo Otomobil Fuarı’nda Autocar’a konuşan Yamaha sözcüsü Naoto Horie, otomobil üretmek yerine iki tekerlekli mobilite konseptlerine odaklanacaklarını ve esas işleri olan motosiklet üretimini büyütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Tesla Model Y beklenenden daha erken piyasaya çıkacak"

    “Otomobiller artık uzun vadeli planlarımız arasında yer almıyor” diyen şirket sözcüsü sözlerine şöyle devam etti: “Bu karar, şirketin geleceğini daha ön görülebilir kılmak adına Başkan Hidaka tarafından alındı. Otomobil pazarında rekabet çok güçlü ve bu rekabetten sıyrılabilecek bir araç üretebileceğimizi düşünmüyoruz. Şimdilerde başka fırsatları değerlendiriyoruz”

    iStream karbon şasi kullanıyordu

    Yamaha’nın 2015 yılında tanıttığı Sports Ride konsepti iki kişilik kompakt bir spor otomobilin ön gösterimi olarak karşımıza çıkmıştı. McLaren F1 tasarımcısı Gordon Murray tarafından oluşturulan iStream isimli karbon şasi kullanıyordu. İki karbon panelin üst üste eklenmesiyle oluşturulan bu şasi sayesinde aracın daha hafif, sağlam ve ucuz olması hedeflenmişti. Zira ortadan motorlu olması planlanan konsept sadece 750 kg ağırlığa sahipti.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng 2 gün
    Bence de arabaya harcayacakları enerjiyi Fazer gibi iyi cihazlara harcasınlar...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DARTH_BLACK 2 gün
    yamaha motosikletten devam etsin..en iyi bildiği sektör o alan çünkü.zaten ekonomik savaşların olduğu dünya konjektüründe yamaha otomotive girmeyerek doğru bir adım atmış oldu,gerekde yok zaten.Sağlam motorlar yapsın yamaha yoluna devam etsin..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kami Kaze 2 gün
    1LR-GUE gibi efsane motorlar üretmesi daha iyi bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    megaprince 2 gün
    Olmamış bu Yamaha'da bir zahmet araç işine girmesin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AqRaMa 2 gün
    dışı iyi hoş içi kötü boş bir tasarım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün ABD'li Senatörler, Netflix ve Spotify'ın acil durum uyarıları göstermesini istiyor 1 gün Gigabyte Celeron N3350 işlemcili Pico-ITX anakartını duyurdu 1 gün Ford Mustang'den ilham alan elektrikli crossover'ın tanıtılacağı tarih belli oldu 1 gün Intel Tremont mimarisini duyurdu 1 gün Bloomberg analisti: “Cyberpunk 2077, ilk yılında 20 milyon kopya satabilir” 1 gün TCL üçe katlanan telefon prototipini sergiledi 1 gün 17 iOS uygulamasında zararlı yazılım tespit edildi 1 gün OmniVision kum tanesi kadar küçük kamera sensörünü tanıttı 2 gün Giriş seviyesi Moto E6 Play duyuruldu 2 gün 71 TL değerinde iki oyun, PC oyuncuları için ücretsiz oldu 2 gün Samsung 12 GB kapasiteli LPDDR4X yongalarının hacimli üretimine başladı 2 gün Intel Gemini Lake Refresh işlemcileri önümüzdeki ay geliyor 2 gün Motorola Moto G8 Plus, üç kamera ve büyük piliyle tanıtıldı 2 gün 2020 Volkswagen Golf (Mk8) tanıtıldı: İşte tüm yenilikler! 2 gün Kripto yatırımcıları için ücretsiz eğitim platformu: Newscrypto 2 gün The Last of Us 2 ertelendi: İşte yeni çıkış tarihi 2 gün Mi Store'larda 25-27 Ekim kampanyası | DH takipçilerine özel 2 çekiliş 2 gün Instagram, plastik cerrahi sonrasını gösteren filtrelerini kaldırıyor 2 gün Sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlara devam eden Amazon, üç yeni proje daha duyurdu 2 gün Chrome, kullanıcıların sekmeleri başka bir tarayıcıya taşımalarına izin verecek 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Yamaha, otomobil üretme planlarını rafa kaldırdı Sonraki Sırada GeForce GTX 1650 Super var 2 gün Razer tek taraflı Tetra kulaklığını duyurdu 2 gün Huawei Nova 6 5G, Aralık ayında piyasaya sürülecek 2 gün Araştırmacılar sadece yazılım kullanarak Wi-Fi kapsama alanını genişletmeyi başardı 2 gün 2020 iPhone modellerinin tasarımıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 2 gün WatchX kodlanabilir akıllı saat Arıkovanı’nda destek bekliyor 2 gün Tesla Model Y beklenenden daha erken piyasaya çıkacak 2 gün Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X, 15 Kasım'da satışa sunulacak 2 gün Huawei'in yeni katlanabilir akıllı telefonu: Huawei Mate Xs 2 gün Chrome tarayıcısı artık iOS 13'ün karanlık modunu destekliyor 2 gün Apple’dan tedarikçisi Japan Display’e hayat öpücüğü 2 gün Yeni fiyat/performans telefonu | Meizu 16T 2 gün Şimdiye kadarki en uzun Star Wars filmi, Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi olacak 2 gün Popüler web tarayıcısından kripto atağı: Bitcoin ödemeleri ve Tron desteği 2 gün Nvidia GeForce GTX 1660 Super resmiyet kazandı 2 gün Samsung Galaxy Watch Active2 için ekran titremesini düzelten güncelleme 2 gün Alışverişlerde yeni TC kimlik kartları ile ödeme yapılabilecek 3 gün Galaxy S11 işlemcisi belli oldu 3 gün Samsung parmak izi okuyucu hatasını düzeliyor 3 gün Hubble, 80 milyon ışık yılı uzaklıktaki 'cüce galaksinin' muhteşem fotoğrafını yakaladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı
    DonanımHaber
    Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Çocuğunu sünnet ettirmek istemeyen kaç kişi var?
    DH Forum
    350 BİRİM PARAYA BUNDAN İSTER MİSİN ÇOCUK ADAM?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim