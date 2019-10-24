Yamaha, otomobil üretme planlarını rafa kaldırdı

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Yüksek performanslı motosikletleri ile tanıdığımız Yamaha, 2015 yılında otomobil üretme kararı aldığını duyurmuş ve o yılki Tokyo Otomobil Fuarı’nda bir spor otomobil konsepti sergilemişti. Sports Ride Concept adı verilen araç ‘motosiklet hissine sahip otomobil’ sloganıyla karşımıza çıkmıştı.

Aradan geçen dört yıllık süreçte işler pek de Yamaha’nın istediği gibi gitmedi. Şimdilerde ziyaretçi akınına uğrayan Tokyo Otomobil Fuarı’nda Autocar’a konuşan Yamaha sözcüsü Naoto Horie, otomobil üretmek yerine iki tekerlekli mobilite konseptlerine odaklanacaklarını ve esas işleri olan motosiklet üretimini büyütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

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“Otomobiller artık uzun vadeli planlarımız arasında yer almıyor” diyen şirket sözcüsü sözlerine şöyle devam etti: “Bu karar, şirketin geleceğini daha ön görülebilir kılmak adına Başkan Hidaka tarafından alındı. Otomobil pazarında rekabet çok güçlü ve bu rekabetten sıyrılabilecek bir araç üretebileceğimizi düşünmüyoruz. Şimdilerde başka fırsatları değerlendiriyoruz”

iStream karbon şasi kullanıyordu

Yamaha’nın 2015 yılında tanıttığı Sports Ride konsepti iki kişilik kompakt bir spor otomobilin ön gösterimi olarak karşımıza çıkmıştı. McLaren F1 tasarımcısı Gordon Murray tarafından oluşturulan iStream isimli karbon şasi kullanıyordu. İki karbon panelin üst üste eklenmesiyle oluşturulan bu şasi sayesinde aracın daha hafif, sağlam ve ucuz olması hedeflenmişti. Zira ortadan motorlu olması planlanan konsept sadece 750 kg ağırlığa sahipti.