2020 yılı yaratıcı fotoğraflar ödülleri yayımlandı

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2020 yılının ortalarına doğru yaklaşırken fotoğrafçılık yarışmaları ve ödülleri de hız kesmeden devam ediyor. Siena International Photo Awards yani Uluslararası Siena Fotoğraf Ödülleri'ni yöneten ekip yeni Yaratıcı Fotoğraf Ödülleri'ni de açıkladı.

16 farklı kategoride 24.000'den fazla katılım sağlanan yarışmada büyük ödül Endonezyalı fotoğraf sanatçısı Hardijanto Budiman'ın ''Ping Pong Training'' adlı fotoğrafa verildi.

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Her türlü dijital uygulama serbest

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Yarışmanın önemli kurallarından birisini de her türlü dijital efektin ve dijital oynamanın serberst olması oluşturuyor yani fotoğrafçı dilediği fotoğrafı dijital ortamda istediği gibi biçimlendirebiliyor.

Ayrıca Bkz. "2020 yılının en iyi karantina fotoğrafları yayımlandı"

Yarışmaya oldukça ilginç fotoğraflar katılmakla birlikte yine aynı sanatçının evcil hayvanlar kategorisindeki kedi fotoğrafı yine aynı kategoride ikinciliğe layık görüldü.

Birbirinden ilginç fotoğraflara galeriden erişebilirsiniz.

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