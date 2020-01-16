2020 yılında melez bulut mimarileri öne çıkacak

Tam Boyutta Gör

Bulut mimarilerinin gelişmesi ile birlikte artık işletmeler artık verilerini yerel sunucularda tutarak büyük maliyetler çıkarmak yerine daha verimli olan bulut sunuculara taşıyor. Şimdi ise özel ve genel bulut modellerini birleştiren melez bulut modelleri trend olmaya başladı.

Yeni trend melez bulut yapıları

Son kullanıcıya ulaşabilen ve açık bileşenlerin yer aldığı bulut yapılarına genel bulut dendiğini biliyoruz. Özel bulut ise firmanın kendi verilerini sakladığı yüksek güvenli bulut yapıları oluyor. Melez bulut dediğimiz tanım ise gerektiği alanda son kullanıcıya açık hizmetler sunan gerektiği alanda ise kurumsal verileri yüksek güvenlikli olarak saklayan yapıları kastediyor.

İlginizi Çekebilir

TP-Link yeni 3 bant WiFi 6 oyuncu yönlendiricisini duyurdu

Ayrıca Bkz. "Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım"

Vertiv tarafından yapılan analizlere göre 2020 yılının yükselen trendleri arasında melez bulut alryapılarına geçiş de yer alıyor. Trend olan hibrit mimariler, işletmelerin hassas veri kontrolünü sürdürmelerine, tüketicinin beklentisine yaklaşarak, kapasite ve artan bilişim yetenekleri için tırmanan talepleri karşılamalarını sağlayacak.

Melez bulut altyapılarının yanında bu altyapıların kurulum hızları da büyük önem taşıyor zira bilişimin uç noktalara doğru kaydığı ve veri iletimindeki gecikmelerin hizmet ve gelir kaybı anlamına geldiği günümüzün dağıtık ağlarında artık çok hızlı kurulumlar isteniyor.

Tam Boyutta Gör

Diğer taraftan yapay zeka ve derin öğrenme uygulamalarının yüksek performans gerektirmesi sunucu merkezlerinde yoğunluğun artmasına neden olacak. İlk etapta savunma, analitik ve üretim alanlarında yoğunluğun yaşanması bekleniyor. Bu yoğunluk beraberinde sıvı soğutma teknolojilerinin de artmasını sağlayacak.

Son olarak sunucu platformlarındaki kesintisiz hizmet gereksinimi; lityum iyon ve ince plaka saf kurşun gibi yeni akü alternatifleri önemini giderek daha da arttıracak. Bu süreçte kurumların ellerinde bulunan depolanmış enerjiyi enerji şirketlerine geri satabileceği de tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.