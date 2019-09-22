2020 yılında tüm belediyeler E-belediye sistemine geçecek

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Vatandaşın devlet dairesine bağlı işlemlerini dijital ortamda yapabilmesine olanak sağlayan E-devlet projesine benzer şekilde belediye işlemlerini dijitale taşıyan E-belediye sistemine tüm belediyeler geçiş yapıyor. İçişleri Bakanlığı, tüm belediyelerin 2020 yılına kadar E-belediye sistemine dahil olacağını açıkladı. Sistemde şu anda 240 belediye bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan E-belediye Bilgi Sistemi Projesi ile belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanıyor. Bu sayede vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor.

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E-belediye Bilgi Sistemi’ni belediyeler ücretsiz olarak kullanabiliyor. Sistem sayesinde kağıt, yazılım, lisans ve donanım parçalarından elde edilecek tasarruf ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Mobil uygulama yolda

Geliştirilecek mobil uygulamalar sayesinde vatandaşlara mobil cihazlar üzerinden hizmet sunulması planlanıyor. Proje İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilirken, proje mimarisi ve yazılımları Bakanlık personeli tarafından yapıldı. Proje, Türkiye'nin bilişim hedefleri doğrultusunda açık kaynak kodlu yazılıyor ve milli işletim sistemi PARDUS ile çalışacak şekilde tasarlanıyor. Bu sayede dışa bağımlılıklar azaltılıyor.

Proje verileri, Bakanlık bünyesindeki yenilenen veri merkezinde bulunan veri tabanında saklanıyor. E-belediye Bilgi Sistemi veritabanı için ilave bir yatırım veya harcama yapılmadı. Söz konusu veriler Bakanlıkta uygulanan İSO 27001 bilgi güvenliği yönetim standardına uygun şekilde saklanıyor. Proje kapsamında Bakanlık veri tabanında tutulan vatandaşlara ait veriler 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hükümlerine göre saklanıyor. Yedeklenen veriler, sistem herhangi bir afet durumunda "Felaket Kurtarma Merkezi" devreye girerek çalışmaya devam edecek. Nihai olarak sistemin aktif çalışması öngörülüyor. Toplamda 61 modülden oluşan sistemde 43 modül İçişleri Bakanlığı, 18 modül Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. Sistemde şu an itibarıyla 24 modül uygulamaya alındı. 2020 yılı sonuna kadar İçişleri Bakanlığınca geliştirilecek tüm modüllerin tamamlanması ve tüm belediyelerin sisteme dahil olması bekleniyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakanlik-duyurdu-2020de-hizmete-girecek-41335456