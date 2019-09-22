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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli geliştiriciden karting oyunu denemesi

    Umuro Games kılıç sallama aksiyon tarzındaki oyunlarından sonra şimdi de karting yarış oyunu ile karşımızda. Kart Racing Online adındaki oyun eğlence amaçlıyor.
    1 sa.
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    2
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Daha önce Ertuğrul Gazi oyunu ve Attila Reborn projesi ile adını duyduğumuz Umuro Games bu kez bir karting yarış oyunu denemesiyle karşımızda. Kart Racing Online adındaki oyun eğlendirmeyi amaçlıyor.

    Kart Racing Online neler sunuyor?

    3 farklı pist barındıran oyunda tek oyunculu olarak oynayabileceğiniz gibi 4 kişiye kadar odalar oluşturarak birbirinizle yarışabiliyorsunuz. Ya da rastgele eşleşme ile tanımadığınız oyuncularla da kapışabiliyorsunuz. Rakip araçları yavaşlatmak için füzeler atabiliyorsunuz.

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    Ekran üzeri kontrollere sahip olan oyun Nasreddin Hoca, Eşek ve Pazarcı Bilo gibi karakterlere sahip. Henüz erken aşamada olduğu için çevrim içi oda oluşturma veya rastgele oyuncu bulma gibi bileşenler uzun süre bekletiyor.

    Görsellerin sıfırdan tasarlandığı oyunun grafik atmosferi amatör bir çalışma için oldukça başarılı sayılır. İlerleyen dönemde oyuna yeni pistler ve araçlar eklenecek.

    Kart Racing Online: App Store II Google Play



     


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    Lord Melkor 31 dk.
    Bu firmanın oyunları ekstra kötü. Umarım bir gün dişe dokunur bir şeyler görebiliriz
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    DarkHellKnightX 52 dk.
    Oyun motoru olarak ne kullandılar bilmiyorum ama Unity kullananlar için aşağıdaki linkte güzel bir karting game tutorial ve template mevcut.
    The Karting Micro-Game Template
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