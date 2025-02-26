Taksilerde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor: Kamerası olmayan trafiğe çıkamayacak

İçişleri Bakanlığı, yolcu ve sürücü güvenliği için 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımladığı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmişti. Bu değişiklik 1 Mart 2025'te yürürlüğe girecek. Türkiye genelindeki 120 bin taksi için kamera bulundurma zorunluluğu başlıyor.
Araç içi kameralar, hem yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmeyi hem de olası suç durumlarında delil niteliği taşıyarak yetkililere yardımcı olmayı hedefliyor. Söz konusu düzenleme ile taksilere ayrıca acil durum butonu bulundurma zorunluluğu geldi.
Kamera neyi kaydedecek? Görüntülere kimler erişecek?
Kamera takmayan taksiler muayeneden geçemeyecek ve ruhsatlarını yenileyemeyecek. Ayrıca, şehirlerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonları, kamera sistemlerine dair ek düzenlemeler yapabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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