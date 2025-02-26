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    Taksilerde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor: Kamerası olmayan trafiğe çıkamayacak

    İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar ile 1 Mart'tan itibaren taksilerde kamera bulunması zorunlu hale geliyor. Kamera kayıtları 1 ay boyunca saklanacak.    
    Taksilerde kamera zorunluluğu 1 Mart'ta başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ticari taksilere yönelik yeni uygulama 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. 1 Mart’tan itibaren taksilerde kamera bulunması ve kamera kayıtlarının 1 ay boyunca saklanması zorunlu olacak.

    İçişleri Bakanlığı, yolcu ve sürücü güvenliği için 29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımladığı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmişti. Bu değişiklik 1 Mart 2025'te yürürlüğe girecek. Türkiye genelindeki 120 bin taksi için kamera bulundurma zorunluluğu başlıyor.

    Araç içi kameralar, hem yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmeyi hem de olası suç durumlarında delil niteliği taşıyarak yetkililere yardımcı olmayı hedefliyor. Söz konusu düzenleme ile taksilere ayrıca acil durum butonu bulundurma zorunluluğu geldi.

    Kamera neyi kaydedecek? Görüntülere kimler erişecek?

    Taksilerde kamera zorunluluğu 1 Mart'ta başlıyor
    Yeni yönetmelik gereğince, taksilere takılacak kameraların sürücü koltuğu dahil aracın içini ve gidiş yönündeki yolu gösterecek şekilde konumlandırılması gerekiyor. Kamera kayıtları, aracın faaliyette olduğu süre boyunca en az bir ay süreyle saklanacak. Bu görüntülere yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı erişim sağlayabilecek. Böylece olası suçlar kayıt altına alınarak, yetkililerin daha hızlı müdahale etmesi sağlanacak.

    Kamera takmayan taksiler muayeneden geçemeyecek ve ruhsatlarını yenileyemeyecek. Ayrıca, şehirlerin ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonları, kamera sistemlerine dair ek düzenlemeler yapabilecek.

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