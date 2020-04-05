2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı

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2020 yılının ilk çeyreğini geri bıraktığımız dönemde bu yılın en iyi suyla ilişkili fotoğrafları yayımlandı. Çeşitli sanatçıların çeşitli ekipmanlar ile çektiği fotoğraflar oldukça ilgi çekici.

En iyi fotoğraf Samsung telefon ve macro lens ile çekildi

50 farklı final yarışmacısı arasından yapılan halk oylaması ile büyük ödüle layık görülen amatör fotoğrafçı Analiza Daran De Guzman, çektiği ''susamış karıncalar'' karıncalar yani ''The Thirsty Ants'' adlı fotoğrafın Samsung marka akıllı telefon ve telefona yerleştirilmiş olan makro lens ile çektiğini belirtiyor.

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Sergide birçok ilgi çekici fotoğraf bulunmakla birlikte Portekizli sanatçı Joao Galamba ise yılın ilk yağmur suyunun çamurlu nehir suyuyla karıştığı anı fotoğraflamayı başarmış.

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Fotoğraflara aşağıdaki galeriden erişebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor"

https://newatlas.com/digital-cameras/best-water-photography-agora-2020-gallery-winner/

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