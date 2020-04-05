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    2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı

    50 farklı final yarışmacısı arasından yapılan halk oylaması ile büyük ödüle layık görülen amatör fotoğrafçı Analiza Daran De Guzman, dül alan fotoğrafı Samsung marka akıllı telefomn ile çekti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı
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    2020 yılının ilk çeyreğini geri bıraktığımız dönemde bu yılın en iyi suyla ilişkili fotoğrafları yayımlandı. Çeşitli sanatçıların çeşitli ekipmanlar ile çektiği fotoğraflar oldukça ilgi çekici.

    En iyi fotoğraf Samsung telefon ve macro lens ile çekildi

    50 farklı final yarışmacısı arasından yapılan halk oylaması ile büyük ödüle layık görülen amatör fotoğrafçı Analiza Daran De Guzman, çektiği ''susamış karıncalar'' karıncalar yani ''The Thirsty Ants'' adlı fotoğrafın Samsung marka akıllı telefon ve telefona yerleştirilmiş olan makro lens ile çektiğini belirtiyor.

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    Sergide birçok ilgi çekici fotoğraf bulunmakla birlikte Portekizli sanatçı Joao Galamba ise yılın ilk yağmur suyunun çamurlu nehir suyuyla karıştığı anı fotoğraflamayı başarmış.

    2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı
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    Fotoğraflara aşağıdaki galeriden erişebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor"



    https://newatlas.com/digital-cameras/best-water-photography-agora-2020-gallery-winner/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    çok başarılı hepsi Valla en iyisi bu
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 gün
    Galery mükemmel.Arka plan rengi resim ile senkronize bir şekilde aynı renk tonuna bürünüyor!bu algoritmayı yazmak çok zor bir iş.
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    sierratr1 3 gün
    Siz ve sizin lanet olasi galeriniz.
    La Arkadas Su galeriyi Adam Gibi Yapacak Beyin yokmu sizde??
    Evde got buyuteceginize Su galeriyi Adam gibi yapsaniza kacinci söyleyiş size
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 gün sierratr1
    Galery mükemmel.Arka plan rengi resim ile senkronize bir şekilde aynı renk tonuna bürünüyor!bu algoritmayı yazmak çok zor bir iş.öyle degil mi?
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 gün
    Dün gece saat 03.16 bende bunu çektim.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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