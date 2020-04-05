2020 yılının en iyi su fotoğrafları yayımlandı

2020 yılının ilk çeyreğini geri bıraktığımız dönemde bu yılın en iyi suyla ilişkili fotoğrafları yayımlandı. Çeşitli sanatçıların çeşitli ekipmanlar ile çektiği fotoğraflar oldukça ilgi çekici.
En iyi fotoğraf Samsung telefon ve macro lens ile çekildi
50 farklı final yarışmacısı arasından yapılan halk oylaması ile büyük ödüle layık görülen amatör fotoğrafçı Analiza Daran De Guzman, çektiği ''susamış karıncalar'' karıncalar yani ''The Thirsty Ants'' adlı fotoğrafın Samsung marka akıllı telefon ve telefona yerleştirilmiş olan makro lens ile çektiğini belirtiyor.İlginizi Çekebilir 2019 yılının en iyi fotoğrafları yayımlandı
Sergide birçok ilgi çekici fotoğraf bulunmakla birlikte Portekizli sanatçı Joao Galamba ise yılın ilk yağmur suyunun çamurlu nehir suyuyla karıştığı anı fotoğraflamayı başarmış.
Fotoğraflara aşağıdaki galeriden erişebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor"
https://newatlas.com/digital-cameras/best-water-photography-agora-2020-gallery-winner/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
La Arkadas Su galeriyi Adam Gibi Yapacak Beyin yokmu sizde??
Evde got buyuteceginize Su galeriyi Adam gibi yapsaniza kacinci söyleyiş size