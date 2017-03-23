2020'de Mars'a gitmeyi planlayan SpaceX iniş yapacağı yeri araştırıyor

Kurulduğu günden bu yana hedefini Mars olarak belirleyen SpaceX, hepimizin de bildiği gibi 2020'de insansız bir Kızıl Gezegen görevine hazırlanıyor. Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl açıkladığı Red Dragon görevi için hazırlıklar son sürat devam ederken şirket şimdilerdeyse NASA'yla birlikte uzay aracının iniş yapacağı yeri araştırmaya koyulmuş.
18 Mart'ta düzenlenen bir konferansta konuşan SpaceX yetkilisi Paul Wooster iniş bölgesi için şimdiden birkaç potansiyel nokta belirlediklerini ifade ederken özellikle de bu noktalardan birisinin şu an için çok güçlü bir aday olduğunu söyledi.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan son dakika: SpaceX, 2018'de Ay yörüngesine insan gönderiyor!"
SpaceX ve NASA'lı bilim adamlarının belirlediği diğer bir kriterse Ekvatora olan yakınlık. İnsan yerleşiminin uzun süreli devam edebilmesi için güneş enerjisine ve uygun sıcaklıklara ihtiyaç duyduklarını belirten Wooster, bu doğrultuda dört farklı iniş bölgesi belirlediklerini ve şu an için bu noktalara odaklandıklarını söylüyor. İniş noktalarının araştırılması konusundaysa bilim insanları NASA'nın Mars yörüngesinde bulunan Mars Reconnaissiance Orbiter isimli uzay aracından yardım alıyorlar.
SpaceX'in NASA'nın tecrübelerinden yararlanarak sürdürdüğü Red Dragon görevi, ilk olarak 2018 yılı için açıklanmış ancak geçtiğimiz ay görevin 2020'ye ertelendiği duyurulmuştu. Şirketin yeni nesil uzay aracı Dragon V2'nin, devasa roket Falcon Heavy ile birlikte Mars'a fırlatılacağı Red Dragon görevi, insanlı Mars görevleri öncesinde çok önemli bir hazırlık olacak. Özel bir şirketin başka bir gezegene düzenleyeceği ilk görev olarak da tarihe geçecek olan Red Dragon, yaklaşık 320 milyon dolarlık düşük maliyetiyle de dikkat çekiyor.
18 Mart'ta düzenlenen bir konferansta konuşan SpaceX yetkilisi Paul Wooster iniş bölgesi için şimdiden birkaç potansiyel nokta belirlediklerini ifade ederken özellikle de bu noktalardan birisinin şu an için çok güçlü bir aday olduğunu söyledi.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk'tan son dakika: SpaceX, 2018'de Ay yörüngesine insan gönderiyor!"
İniş bölgesini belirlemede kullanılan kriterler neler?Dragon uzay aracının navigasyon ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışan Wooster, uzay aracının iniş yapacağı yeri bazı kriterler yardımıyla belirlediklerini ifade ediyor. Red Dragon görevini geleceğin insanlı görevlerine bir hazırlık olarak gören SpaceX, bu nedenle iniş yerinin Mars yüzeyindeki büyük buz topluluklarına olan yakınlığını birinci kriter olarak belirlemiş. Kızıl Gezegen'de yaşamaya başlayacak olan insanların Dünya desteği olmadan hayatlarını sürdürebilmesini isteyen şirket şimdiden bunun hazırlıklarına başlamış durumda.
SpaceX ve NASA'lı bilim adamlarının belirlediği diğer bir kriterse Ekvatora olan yakınlık. İnsan yerleşiminin uzun süreli devam edebilmesi için güneş enerjisine ve uygun sıcaklıklara ihtiyaç duyduklarını belirten Wooster, bu doğrultuda dört farklı iniş bölgesi belirlediklerini ve şu an için bu noktalara odaklandıklarını söylüyor. İniş noktalarının araştırılması konusundaysa bilim insanları NASA'nın Mars yörüngesinde bulunan Mars Reconnaissiance Orbiter isimli uzay aracından yardım alıyorlar.
SpaceX'in NASA'nın tecrübelerinden yararlanarak sürdürdüğü Red Dragon görevi, ilk olarak 2018 yılı için açıklanmış ancak geçtiğimiz ay görevin 2020'ye ertelendiği duyurulmuştu. Şirketin yeni nesil uzay aracı Dragon V2'nin, devasa roket Falcon Heavy ile birlikte Mars'a fırlatılacağı Red Dragon görevi, insanlı Mars görevleri öncesinde çok önemli bir hazırlık olacak. Özel bir şirketin başka bir gezegene düzenleyeceği ilk görev olarak da tarihe geçecek olan Red Dragon, yaklaşık 320 milyon dolarlık düşük maliyetiyle de dikkat çekiyor.
http://spacenews.com/spacex-studying-landing-sites-for-mars-missions/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öyle bir hile ki bu;
Marsa insansız araç gönderilecek ama öyle bir haber yapalım ki insanlar başlığı okusun ve marsa insan gönderen projeyi kastediyoruz sansın.