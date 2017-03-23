2020'de Mars'a gitmeyi planlayan SpaceX iniş yapacağı yeri araştırıyor

2020'de Mars'a insansız bir uzay aracı göndermeye hazırlanan SpaceX NASA'yla birlikte uzay aracının iniş yapacağı potansiyel noktaları araştırıyor. Peki bu noktalar hangi kriterlere göre belirleniyor?