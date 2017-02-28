Elon Musk'tan son dakika: SpaceX, 2018'de Ay yörüngesine insan gönderiyor!





Ayrıca Bkz. "Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya""

45 yılın ardından derin uzay yolculukları tekrar başlıyor SpaceX'in özel olarak düzenlediği bu enteresan görevde Ay'ın yörüngesine taşınacak olan yolcular özel olarak yetiştirilmiş astronotlar olmayacak. Ay'a para karşılığında gidecek olan yolcular şirketin belirttiği bilgilere göre şimdiden önemli miktarda bir depozito bile ödemişler. SpaceX'in internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "Tıpkı Apollo astronotları gibi bu kişiler de insanlığın umutlarını ve hayallerini de beraberlerinde taşıyarak uzaya gidecekler." şeklinde tanımladığı bu uzay yolcuları ayrıca Apollo astronotlarının ardından derin uzay macerasına çıkan ilk insanlar olacaklar. SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün yapılan dev bir açıklamayla 2018 yılı içerisinde Ay'a insanlı bir görev düzenleneceğini duyurdu. Şirketin yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy ve Dragon uzay kapsüllerinin kullanılacağı görevde iki insan Ay'ın yörüngesine fırlatılacak ve tekrar Dünya'ya getirilecek.SpaceX'in özel olarak düzenlediği bu enteresan görevde Ay'ın yörüngesine taşınacak olan yolcular özel olarak yetiştirilmiş astronotlar olmayacak. Ay'a para karşılığında gidecek olan yolcular şirketin belirttiği bilgilere göre şimdiden önemli miktarda bir depozito bile ödemişler. SpaceX'in internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "Tıpkı Apollo astronotları gibi bu kişiler de insanlığın umutlarını ve hayallerini de beraberlerinde taşıyarak uzaya gidecekler." şeklinde tanımladığı bu uzay yolcuları ayrıca Apollo astronotlarının ardından derin uzay macerasına çıkan ilk insanlar olacaklar.

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy ve yeni nesil uzay kapsülü Dragon 2 SpaceX, 2018'deki özel insanlı Ay görevinde bugünkü Falcon 9 ve Dragon'dan farklı olarak yeni nesil roket ve uzay kapsülleri Falcon Heavy ve Dragon 2'yi kullanmayı planlıyor. Şirketin uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü uzay araçları her yönleriyle bu tarz insanlı görevler için tasarlanmış.



Bir nevi 3 Falcon 9 roketinin yan yana birleştirilmiş hali olan Falcon Heavy 5.1 milyon pound düzeyindeki itici gücüyle tam bir canavar. Faaliyete geçtiği an itibariyle dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek devasa roket, SpaceX'in belirttiği bilgilere göre ilk kez bu yaz fırlatılacak. 1 Eylül'deki patlama nedeniyle ilk kalkış tarihi ertelenmek zorunda kalan roketin aslen 2016'nın son aylarında fırlatılması planlanıyordu. Falcon Heavy hakkında daha detaylı bilgiler için alttaki bağlantımıza tıklayabilirsiniz.



Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"

Elon Musk, ulusal uzay ajansı NASA'ya da ayrıca teşekkür ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na insan taşıyacak olan Dragon 2 uzay kapsülünün geliştirilmesinde çok büyük maddi destek sağlayan NASA, bu görevin gerçekleştirilmesindeki en önemli etken olmuş. "Onlar olmasaydı bu hayali gerçekleştiremezdik." ifadelerini kullanan Elon Musk da ayrıca,"NASA 2018'deki insanlı Ay görevinde her zaman önceliğe sahip. Eğer isterlerse bu görevde kendi astronotlarını da Ay'a gönderebilirler." şeklinde konuştu. SpaceX, 2018'deki özel insanlı Ay görevinde bugünkü Falcon 9 ve Dragon'dan farklı olarak yeni nesil roket ve uzay kapsülleri Falcon Heavy ve Dragon 2'yi kullanmayı planlıyor. Şirketin uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü uzay araçları her yönleriyle bu tarz insanlı görevler için tasarlanmış.Bir nevi 3 Falcon 9 roketinin yan yana birleştirilmiş hali olan Falcon Heavy 5.1 milyon pound düzeyindeki itici gücüyle tam bir canavar. Faaliyete geçtiği an itibariyle dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek devasa roket, SpaceX'in belirttiği bilgilere göre ilk kez bu yaz fırlatılacak. 1 Eylül'deki patlama nedeniyle ilk kalkış tarihi ertelenmek zorunda kalan roketin aslen 2016'nın son aylarında fırlatılması planlanıyordu. Falcon Heavy hakkında daha detaylı bilgiler için alttaki bağlantımıza tıklayabilirsiniz.Elon Musk, ulusal uzay ajansı NASA'ya da ayrıca teşekkür ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na insan taşıyacak olan Dragon 2 uzay kapsülünün geliştirilmesinde çok büyük maddi destek sağlayan NASA, bu görevin gerçekleştirilmesindeki en önemli etken olmuş. "Onlar olmasaydı bu hayali gerçekleştiremezdik." ifadelerini kullanan Elon Musk da ayrıca,"NASA 2018'deki insanlı Ay görevinde her zaman önceliğe sahip. Eğer isterlerse bu görevde kendi astronotlarını da Ay'a gönderebilirler." şeklinde konuştu.

Tam Boyutta Gör Mars'ta koloni kurma yolunda büyük adım Elon Musk'ın inanılmaz bir heyecanla duyurduğu bu tarihi görev her yönüyle büyük bir uzay macerasının başlangıç noktası olacak. Tam 45 yılın ardından insanoğlunun ilk defa tekrar bir derin uzay macerasına çıkacağı Ay görevi Musk'ın belirttiği ifadelere göre Mars'a koloni kurma yolunda da çok büyük bir adım olacak.



2002'de bu şirketi kurduğu günden bu yana hedefinin hiç değişmediğini söyleyen Musk,"Hedefimiz hep uzay keşiflerini hızlandırmak ve nihai olarak da Mars'ta kendini kendini devam ettirebilen bir koloni kurmak oldu. 2018'deki bu derin uzay macerası da bu yolda çok kritik bir nokta." ifadelerine yer verdi. Elon Musk'ın inanılmaz bir heyecanla duyurduğu bu tarihi görev her yönüyle büyük bir uzay macerasının başlangıç noktası olacak. Tam 45 yılın ardından insanoğlunun ilk defa tekrar bir derin uzay macerasına çıkacağı Ay görevi Musk'ın belirttiği ifadelere göre Mars'a koloni kurma yolunda da çok büyük bir adım olacak.2002'de bu şirketi kurduğu günden bu yana hedefinin hiç değişmediğini söyleyen Musk,"Hedefimiz hep uzay keşiflerini hızlandırmak ve nihai olarak da Mars'ta kendini kendini devam ettirebilen bir koloni kurmak oldu. 2018'deki bu derin uzay macerası da bu yolda çok kritik bir nokta." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump da insanlı Ay görevlerinin hızlanmasını istiyor

Diğer bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump da NASA'nın insanlı uzay görevlerini hızlandırmasını istiyor. İklim değişikliği araştırmalarına karşı pek de iyi bir tutum sergilemeyen Trump, NASA'nın artık daha dişe dokunur işlerle uğraşması gerektiğini ve derin uzay maceralarına derhal başlaması gerektiğini düşünüyordu. NASA'nın bu alandaki Ay planlarını daha erken bir tarihe çekmesini isteyen Trump ayrıca SLS roketlerinin ilk teslerinin de insanlı gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyordu. NASA şu an için kendi planlarında bir değişikliğe gitmemiş olsa da Trump'ın danışmanlarından Elon Musk bu doğrultuda hareket ediyormuş gibi görünüyor.

http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year