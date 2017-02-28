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Elon Musk'tan son dakika: SpaceX, 2018'de Ay yörüngesine insan gönderiyor!

SpaceX kurucu ve CEO'su Elon Musk bir son dakika açılamasıyla 2018'de Ay yörüngesine insan göndereceklerini açıkladı. İşte insanlığın derin uzay maceralarına geri dönüş yapacağı görevin detayları:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
14,9b
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24
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün yapılan dev bir açıklamayla 2018 yılı içerisinde Ay'a insanlı bir görev düzenleneceğini duyurdu. Şirketin yeni nesil devasa roketi Falcon Heavy ve Dragon uzay kapsüllerinin kullanılacağı görevde iki insan Ay'ın yörüngesine fırlatılacak ve tekrar Dünya'ya getirilecek.

Ayrıca Bkz. "Bu gezegenler tıpkı Dünya'ya benziyor: İşte 7 yeni "Dünya""

45 yılın ardından derin uzay yolculukları tekrar başlıyor

SpaceX'in özel olarak düzenlediği bu enteresan görevde Ay'ın yörüngesine taşınacak olan yolcular özel olarak yetiştirilmiş astronotlar olmayacak. Ay'a para karşılığında gidecek olan yolcular şirketin belirttiği bilgilere göre şimdiden önemli miktarda bir depozito bile ödemişler. SpaceX'in internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "Tıpkı Apollo astronotları gibi bu kişiler de insanlığın umutlarını ve hayallerini de beraberlerinde taşıyarak uzaya gidecekler." şeklinde tanımladığı bu uzay yolcuları ayrıca Apollo astronotlarının ardından derin uzay macerasına çıkan ilk insanlar olacaklar.

Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy ve yeni nesil uzay kapsülü Dragon 2

SpaceX, 2018'deki özel insanlı Ay görevinde bugünkü Falcon 9 ve Dragon'dan farklı olarak yeni nesil roket ve uzay kapsülleri Falcon Heavy ve Dragon 2'yi kullanmayı planlıyor. Şirketin uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü uzay araçları her yönleriyle bu tarz insanlı görevler için tasarlanmış.

Bir nevi 3 Falcon 9 roketinin yan yana birleştirilmiş hali olan Falcon Heavy 5.1 milyon pound düzeyindeki itici gücüyle tam bir canavar. Faaliyete geçtiği an itibariyle dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek devasa roket, SpaceX'in belirttiği bilgilere göre ilk kez bu yaz fırlatılacak. 1 Eylül'deki patlama nedeniyle ilk kalkış tarihi ertelenmek zorunda kalan roketin aslen 2016'nın son aylarında fırlatılması planlanıyordu. Falcon Heavy hakkında daha detaylı bilgiler için alttaki bağlantımıza tıklayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"
Elon Musk, ulusal uzay ajansı NASA'ya da ayrıca teşekkür ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na insan taşıyacak olan Dragon 2 uzay kapsülünün geliştirilmesinde çok büyük maddi destek sağlayan NASA, bu görevin gerçekleştirilmesindeki en önemli etken olmuş. "Onlar olmasaydı bu hayali gerçekleştiremezdik." ifadelerini kullanan Elon Musk da ayrıca,"NASA 2018'deki insanlı Ay görevinde her zaman önceliğe sahip. Eğer isterlerse bu görevde kendi astronotlarını da Ay'a gönderebilirler." şeklinde konuştu.

Mars'ta koloni kurma yolunda büyük adım

Elon Musk'ın inanılmaz bir heyecanla duyurduğu bu tarihi görev her yönüyle büyük bir uzay macerasının başlangıç noktası olacak. Tam 45 yılın ardından insanoğlunun ilk defa tekrar bir derin uzay macerasına çıkacağı Ay görevi Musk'ın belirttiği ifadelere göre Mars'a koloni kurma yolunda da çok büyük bir adım olacak.

2002'de bu şirketi kurduğu günden bu yana hedefinin hiç değişmediğini söyleyen Musk,"Hedefimiz hep uzay keşiflerini hızlandırmak ve nihai olarak da Mars'ta kendini kendini devam ettirebilen bir koloni kurmak oldu. 2018'deki bu derin uzay macerası da bu yolda çok kritik bir nokta." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump da insanlı Ay görevlerinin hızlanmasını istiyor

Diğer bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump da NASA'nın insanlı uzay görevlerini hızlandırmasını istiyor. İklim değişikliği araştırmalarına karşı pek de iyi bir tutum sergilemeyen Trump, NASA'nın artık daha dişe dokunur işlerle uğraşması gerektiğini ve derin uzay maceralarına derhal başlaması gerektiğini düşünüyordu. NASA'nın bu alandaki Ay planlarını daha erken bir tarihe çekmesini isteyen Trump ayrıca SLS roketlerinin ilk teslerinin de insanlı gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyordu. NASA şu an için kendi planlarında bir değişikliğe gitmemiş olsa da Trump'ın danışmanlarından Elon Musk bu doğrultuda hareket ediyormuş gibi görünüyor. 

http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year Yorum Yaz
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V4LKyR 2 yıl en beğenilen
"SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün yapılan dev bir açıklamayla..."
Güldüm :D
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eric13 2 yıl
Trump baba var misin dedi Elon da varim reis diye cevapladi
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WB 2 yıl
Bizim tanklar sokakta 60 darbesi yaparken adamlar uzaya gidiyordu, aradan 60 sene gecti hala daha demokrasiyi oturtamadik uzay ajansi kursak ne olur..
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Nevfel 2 yıl
Amerikanın aya gitmesi hikaye. 50 sene geçmiş daha anca ay yörüngesine adam yolluyacaz diye sevinen adamlar mı 50 sene öncesinin teknolojisi ile aya gittiler?
Tamamen propaganda başka bir şey değil.
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Kartal Göz 2 yıl
Ay'dan 1080p canlı yayın isteriz.
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teote 2 yıl
Oo süper haber, gitsinler tabi, bizde 144p ile izleriz.
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abrajj 2 yıl
1 aya gidildi
insanlı yada insansız olması artık pek önem ifade etmiyor zira iss artık sıkça dünyadan astronot kabül ediyor
Nasanın geçtiği yol uzun ve zor bir süreç, sadece ilk dünya kapsül testlerinde gerçekleşen yangın kazası sonucu birden çok astronot ölümü var, araştırın bu bilgiye kolayca erişebilirsiniz interstellar gibi yarısı gerçek yarısı hayal ürünü filmlere kanmayın,
2 deneyim çok önemli
Uzay teknolojileri zordur olası bir kriz anında yapılacaklar çok kısıtlıdr en fazla dünya ile iletişim kurabilirsiniz, fırlatma, atmosfer geçişi, yörünge, iniş, bunlar hep zorlu süreçler, bu konuları başarmak için deneyime dayalı bilgiye ihtiyaç duyuluyor, örneğin bi uçak yaptığınızda uçup uçmadığını dünyada test edebilirsiniz, olurda uçamazsa yere çakılır parçalanır, ancak bir uzay roketi öyle değildir, başından sonunda kadar çok pahalı ve emek isteyen bir süreçtir ve denemek için aya marsa falan göndermeniz gerekir ki bu dahada zorlu bir süreçtir olurda gönderdiniz diyelim, eğer insanlı bir görev ise onu birde oradan güvenli bir şekilde geri getirmeniz gerekir ki bunlar basit gibi görünen çok zor süreçler
Nasa hepsini başarmıştır, bu yüzden dünyanın en başarılı uzay girişim kurumudur.
Amerikayı tekrar keşfetmeye gerek yok.
Nasa önderliğinde bir girişimcinin yapamayacağı uzay görevi çok azdır.
Fakat Amerika dışında diğer ülkeler bu konularda çok bahtsız.
Mesela Rusya, Roscosmos uzay ajansı Mars keşfinde büyük başarısızlıklar yaşamıştır ve hep geride kalmıştır ancak onlarında ilginç olarak Venüs keşfinde başarıları büyüktür, yine çok ilginç, Venüs programına hiç para ve emek yatırmamış olsaydı belki Mars konusunda daha başarılı olabilirdi çünkü Venüs tamamen ölü bir gezegen ve koloni kurulması Marsa göre şu an mümkün değil bu yüzden Rusya iki gezegen keşfi yapayım derken en önemlisi olan Mars'tan olmuştur.
Japonya uzay ajansı, uzay sondası kaybetmişliği, birkaç fırlatma patlaması ve halen nasanın çok gerisinde kalan uzay programları vardır.
Esa, avrupa uzay ajansı, daha geçtiğim aylar marsa drone indiremedi mesela, ilk denemeleri kendilerininde öngördüğü gibi başarısız oldu, önlerinde 4 görevleri daha var.(nasa ilk ikinci ve üçüncü sefer bu konuda kayıpsız başarıya sahip)
Nasa tüm bu görevler arasında en az kayıpla en büyük başarıyı sağlayan tek ajans ancak onunda artık günleri sona ermek üzere, çünkü uzay artık özelleşti ve Nasa kendini arka plana çekti.
Bir tek Çin'den bahsetmedik onu en sona sakladım, 2020 ve sonraki yıllar çin uzay ajansı dünyada uzay araştırmalarında liderliği alıyor ve rakipsiz kalıyor çünkü ISS görevi bitiyor ve yenisi gönderilmeyecek, diğer ülkeler hala emekleme aşamasında Sonda ve kapsüllerle uğraşırken, Çin hali hazırda 2 uzay üssüne 2 tane daha ekleyecek ve atmosferde uzay üssü tek ve en çok olan ülke olacak.
Ancak dikkat edilmesi gereken husus Çin'inde birçok ülke gibi konunun zorluğundan dolayı henüz uzay üssü dışında insanlı göreve çıkmak istememesi.
Uzun lafın kısası, bırakın 60 larda kalan aya insan gitti mi gitmedi mi tartışmasını, o konu artık çok önemsiz, tüm bu büyük gelişmelerde biz neredeyiz onu bi sorun kendinize, malesef Türkiye bu gelişmeleri 50 sene geriden sadece izlemekle yetiniyor.
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Mr. Jingles 2 yıl
Şu an çok pahalı olsa da bundan yüz yıl sonra belki de aya gitmek çok sıradan bir şey olacak. En kötüsü de o zamanları göremeyecek olmamız.
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aspirin_00 2 yıl
aya varırsalar aydaki su önceden inen aracın fotosunu çeksinler merak ettim gidilmiş mi gidilmemiş mi ? oraya.hiçbir teleskop görüntüsünde ay üzerinde araçları göremedim gören varsa paylaşsın bi zahmet.
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sdc55 2 yıl
ben bir kişilik rezerve yapayım
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DH Misafiri 2 yıl
Bizde yeni uzay üssümüzü kuruyoruz ne var bunda bunlar aya insan indiriyorsa bizde güneşe insan indirecez. Birşey biliyormuş gibi yazıyorsunuz kopyala yapıştır yazık...Bilgi erdemliktir...
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DH Misafiri 2 yıl
bende hala kiralık ev arıyom adam aya gecekondu kurmaya gidiyo
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