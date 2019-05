Elon Musk'tan son dakika: SpaceX, 2018'de Ay yörüngesine insan gönderiyor!

Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy ve yeni nesil uzay kapsülü Dragon 2

Ayrıca Bkz.

"İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy"

SpaceX, 2018'deki özel insanlı Ay görevinde bugünkü Falcon 9 ve Dragon'dan farklı olarak yeni nesil roket ve uzay kapsülleri Falcon Heavy ve Dragon 2'yi kullanmayı planlıyor. Şirketin uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü uzay araçları her yönleriyle bu tarz insanlı görevler için tasarlanmış.Bir nevi 3 Falcon 9 roketinin yan yana birleştirilmiş hali olan Falcon Heavy 5.1 milyon pound düzeyindeki itici gücüyle tam bir canavar. Faaliyete geçtiği an itibariyle dünyanın en güçlü roketi ünvanını elde edecek devasa roket, SpaceX'in belirttiği bilgilere göre ilk kez bu yaz fırlatılacak. 1 Eylül'deki patlama nedeniyle ilk kalkış tarihi ertelenmek zorunda kalan roketin aslen 2016'nın son aylarında fırlatılması planlanıyordu. Falcon Heavy hakkında daha detaylı bilgiler için alttaki bağlantımıza tıklayabilirsiniz.Elon Musk, ulusal uzay ajansı NASA'ya da ayrıca teşekkür ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na insan taşıyacak olan Dragon 2 uzay kapsülünün geliştirilmesinde çok büyük maddi destek sağlayan NASA, bu görevin gerçekleştirilmesindeki en önemli etken olmuş. "Onlar olmasaydı bu hayali gerçekleştiremezdik." ifadelerini kullanan Elon Musk da ayrıca,"NASA 2018'deki insanlı Ay görevinde her zaman önceliğe sahip. Eğer isterlerse bu görevde kendi astronotlarını da Ay'a gönderebilirler." şeklinde konuştu.