2021 BMW 128ti, önden çekişli 'hot hatch' dünyasına katıldı

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2021 BMW 128ti, Alman otomotiv devinin önden çekişli hot hatch modeli olmaya geldi. Kasım ayında yollara çıkması planlanan model, standart 1 Serisi ile M135i xDrive arasındaki boşluğu dolduracak.

2021 BMW 128ti modelindeki 'ti' takısı, 'Turismo Internazionale'in kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu isimlendirme Alman markanın 1800 TI, 2002 TI, 323ti Compact ve 325ti Compact gibi sportif modellerinde de karşımıza çıkmıştı.

Alman hot hatch'in kaputu altında 265 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli motor bulunuyor. Gücünü 8 ileri Steptronic Sport şanzımanla ön tekerleklere aktaran BMW 128ti, 0-100 km/s hızlanmasını 6.1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı.

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2021 BMW 128ti, standart 1 Serisi'ne göre yere 10 mm daha yakın olmasını sağlayan ve sertliği yüzde 10 oranında artırılan M Sport süspansiyon sistemiyle donatılmış. Süspansiyon sistemindeki pek çok parçasını üst seviyedeki M135i xDrive'dan alan modelde Torsen marka limitli kaydırmalı diferansiyel de kullanılmış.

M135i xDrive'dan 80 kilogram daha hafif olduğu açıklanan 2021 BMW 128ti'de kırmızı renkli kaliperlerle tamamlanan M Sport fren sistemine yer verilmiş. Önde 360, arkada ise 300 mm fren disklerine sahip olan sistemdeki kaliperler de dört pistonlu. 18 inç çaplı Y kollu alaşım jantlarla donatılan araç, yolla temasını Michelin Pilot Sport 4 lastikler vasıtasıyla sağlıyor.

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Dış tarafta kırmızı detaylar ve ti logolarıyla kendini belli eden 2021 BMW 128ti'de 90 mm çaplı krom egzoz çıkışlarına yer verilmiş. İç tarafta ise yine kırmızı dikişler, üzerine 'ti' logosu işlenmiş ön kol dayama, M Sport koltuklar ve M Sport direksiyon karşımıza çıkıyor.

Kasım ayında satışa sunulması planlanan 2021 BMW 128ti'nin Almanya'daki başlangıç fiyatı 41.574 euro olarak açıklandı.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0318069EN/the-new-bmw-128ti

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