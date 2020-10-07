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    2021 BMW 128ti, önden çekişli 'hot hatch' dünyasına katıldı

    Alman markanın önden çekişli sportif kompakt hatchback'i olarak karşımıza çıkan 2021 BMW 128ti, 265 beygirlik motoru, M Sport süspansiyonu ve Torsen limitli kaydırmalı diferansiyeliyle dikkat çekiyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 BMW 128ti, önden çekişli 'hot hatch' dünyasına katıldı
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    2021 BMW 128ti, Alman otomotiv devinin önden çekişli hot hatch modeli olmaya geldi. Kasım ayında yollara çıkması planlanan model, standart 1 Serisi ile M135i xDrive arasındaki boşluğu dolduracak.

    2021 BMW 128ti modelindeki 'ti' takısı, 'Turismo Internazionale'in kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu isimlendirme Alman markanın 1800 TI, 2002 TI, 323ti Compact ve 325ti Compact gibi sportif modellerinde de karşımıza çıkmıştı.

    Alman hot hatch'in kaputu altında 265 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli motor bulunuyor. Gücünü 8 ileri Steptronic Sport şanzımanla ön tekerleklere aktaran BMW 128ti, 0-100 km/s hızlanmasını 6.1 saniyede tamamlıyor. Otomobilin maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı.

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    2021 BMW 128ti, önden çekişli 'hot hatch' dünyasına katıldı
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    2021 BMW 128ti, standart 1 Serisi'ne göre yere 10 mm daha yakın olmasını sağlayan ve sertliği yüzde 10 oranında artırılan M Sport süspansiyon sistemiyle donatılmış. Süspansiyon sistemindeki pek çok parçasını üst seviyedeki M135i xDrive'dan alan modelde Torsen marka limitli kaydırmalı diferansiyel de kullanılmış.

    M135i xDrive'dan 80 kilogram daha hafif olduğu açıklanan 2021 BMW 128ti'de kırmızı renkli kaliperlerle tamamlanan M Sport fren sistemine yer verilmiş. Önde 360, arkada ise 300 mm fren disklerine sahip olan sistemdeki kaliperler de dört pistonlu. 18 inç çaplı Y kollu alaşım jantlarla donatılan araç, yolla temasını Michelin Pilot Sport 4 lastikler vasıtasıyla sağlıyor.

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    Dış tarafta kırmızı detaylar ve ti logolarıyla kendini belli eden 2021 BMW 128ti'de 90 mm çaplı krom egzoz çıkışlarına yer verilmiş. İç tarafta ise yine kırmızı dikişler, üzerine 'ti' logosu işlenmiş ön kol dayama, M Sport koltuklar ve M Sport direksiyon karşımıza çıkıyor.

    Kasım ayında satışa sunulması planlanan 2021 BMW 128ti'nin Almanya'daki başlangıç fiyatı 41.574 euro olarak açıklandı.



    https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0318069EN/the-new-bmw-128ti Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    37 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheCaliph_ 2 hf. en beğenilen
    Bu yil ne kotu bir yil oldu boyle. Onden cekisli BMW de gorduk olelim de kurtulalim artik.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TITAN (S K) 2 hf.
    ağır çöp bu fiyata audi a6 alırsın
    Yanıtla +6
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf.
    40 bin çerez parasına be bizde 40 bine binilecek 30 yaşında araba bile yok
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    BOLDVIPER 2 hf.
    yahu madem ön çeker niye arkada şaft tüneli var şaft ta geçmiyor ? bu firmaların nasıl bi hayali var öyle şaft olmayan arbaada şaft tüneli koyuyorlar
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    TheCaliph_ 2 hf. BOLDVIPER
    Sadece saft degil egzoz baglantisi, yakit baglantilari, arka fren baglantilari da var orada bu yuzden o tunel devam ediyor.
    Yanıtla
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    bozkurt35 2 hf. BOLDVIPER
    aracın arkadan itişli modeli de var.. her opsiyon için farklı şase mi yapacaklar? öyle bi üretim bandı yok olursa da maliyetler artar hiçbir firma da müşteri de salak değil böyle bi talep böyle bi arz oluştursun..
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 2 hf.
    40 bin çerez parasına be bizde 40 bine binilecek 30 yaşında araba bile yok
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    monacomen 2 hf. bio technolog
    Gerçekten Almanların bunu 40.000 birime sattığına inanan saftır kesin. Euro Dolar orada da değerli. Bunu 40.000 e satması için 35.000 e üretmesi lazım. Böylesi bir arabayı hangi maliyet ile yapabilir bir düşün. Bunu yapabilmesi için işçiye 1 birim ödemesi lazım 1 birim ile işçi nasıl geçinsin? Kiralar 800 birim minimum.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf.
    Fiyatı çok pahalı.
    Yanıtla
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf.
    Kırmızı ayrıntılar çok sırıtmış siyah olsa daha asaletli görünür
    Yanıtla
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    TheCaliph_ 2 hf. en beğenilen
    Bu yil ne kotu bir yil oldu boyle. Onden cekisli BMW de gorduk olelim de kurtulalim artik.
    Yanıtla +12
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    me.ke (mehmet koç) 2 hf.
    1 serisini özel yapan şey arkadan itişli olmasıydı onu da kaybetti...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    torabi 2 hf. me.ke
    Herkes aynı i şeyi söylüyor araba önden çekse ne olur arkadan itse ne olur farki ne?bence bos bir söylem meraklısına 4 çeker modelide var zaten
    3 Yanıt Yanıtla
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    torabi 2 hf.
    Beğendim para olsa almak isterdim
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    ezicioyuncu (Bora ) 2 hf.
    Bu kategori de maalesef en berbatlari arasina girer, typer 310, renault 1.8 296hp gibi araçlar varken hot hatch sinifinda iş yapmaz.
    Yanıtla +2
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    TITAN (S K) 2 hf.
    ağır çöp bu fiyata audi a6 alırsın
    Yanıtla +6
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