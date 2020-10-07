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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı 2021 Opel Crossland tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Ön bölümü şirketin yeni Vizor tasarım dili doğrultusunda yenilenen makyajlı Opel Crossland, sportif detaylara sahip yeni GS Line+ donanım seviyesiyle de dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde:
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı 2021 Opel Crossland tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    2017'de tanıtılan ve aynı yıl içinde satışa sunulan Opel Crossland X, aradan geçen 3 yılın ardından makyaj operasyonundan geçirildi. Tıpkı yeni Mokka'da olduğu gibi adındaki 'X' takısından kurtulan makyajlı 2021 Opel Crossland, yeni yüzünü de kardeşine benzetmeye çalışmış.

    Makyajlı 2021 Opel Crossland'ın ön bölümünde ilk kez yeni Mokka ile karşımıza çıkan Vizor tasarımını görüyoruz. Bu tasarımda logo, ızgara ve farlar tek bir çerçeve içerisinde bir bütün olarak ele alınıyor. Tamponu da yenilenen makyajlı Crossland'da C şekilli krom parçalarla süslenen sis farları ve gri renkli plastik parçalarla çevrili alt ızgara bölümü dikkat çekiyor.

    Yan taraftan baktığımızda yeni tasarım jantlarıyla dikkat çeken makyajlı 2021 Opel Crossland'ın arka bölümünde küçük dokunuşlarla yetinilmiş. Öndeki Vizor tasarımıyla uyumlu görünmesi açısından arkadaki karartılmış LED stoplar ve logo da siyah bir panel içerisine dahil edimiş. Ayrıca tamponun alt kısmındaki gri renkli alanda da küçük kozmetik dokunuşlar yapılmış.

    Ultimate ve Elegance paketleriyle sunulan makyajlı 2021 Opel Crossland, aileye yeni katılan GS Line+ paketiyle daha da sportif bir görünüme kavuşmuş. Bu donanım seviyesi; siyah renkli 17 inç hafif alaşım jantlar, siyah tavan, AGR sertifikalı ergonomik ön koltuklar, LED stoplar ve tavan rayları gibi standart donanımlarla geliyor.

    Makyajlı 2021 Opel Crossland tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2021 Opel Crossland'ın ön bölümündeki AGR ergonomik koltuklar yolculukları daha konforlu hale getirirken, arkadaki koltuklar da katlanabilir ve öne-arkaya kaydırılabilir olmasıyla esnek bir kullanım sunuyor. 60/40 oranında katlanabilen ve 150 mm'ye kadar kaydırılabilen koltuklar, 410 litrelik bagaj hacminin gerektiğinde saniyeler içinde 520 litreye kadar çıkmasını sağlıyor. Arka koltuklar tamamen katlandığında ise bu değer 1255 litreye ulaşıyor.

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    2021 Opel Crossland'ın iç mekanından bahsetmişken, araç içerisinde Radio BT, Multimedia Radio ve 8 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedia Navi Pro olmak üzere 3 farklı bilgi-eğlence seçeneği sunuluyor. İlk seçenek hariç diğerlerinde Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunurken, akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.

    Makyajlı Crossland'ın sürüş asistan sistemleri tarafındaysa head-up display, otomatik acil durum freni ve yaya algılama özelliğine sahip ön çarpışma uyarısı, şeritten ayrılma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı, kör nokta uyarısı, 180 derece geri görüş kamerası, otomatik park asistanı ve hız levhalarını tanıma özelliğine sahip hız sabitleme sistemi bulunuyor.

    Makyajlı 2021 Opel Crossland tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2021 Opel Crossland'ın şasi ve süspansiyon sisteminde de yenilikler mevcut. Önce McPherson, arkada ise torsiyon çubuğu kullanılan crossover'da yeni yay ve amortisörler kullanılmış. Direksiyon hassasiyeti de iyileştirilen makyajlı Crossland'da ekstra güvenlik ve gelişmiş sürüş dinamikleri sunan IntelliGrip isimli adaptif çekiş kontrol sistemi de seçenekler arasında yer alıyor. Söz konusu sistemde Normal, kar, çamur, kum ve ESP off olmak üzere 5 farklı mod bulunuyor.

    Son olarak 2021 Opel Crossland'ın kaputu altındaki seçeneklere bakalım. Müşteriler makyajlı Crossland'ı 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motorlarla tercih edebiliyor. Benzinli üniteler 83 beygir ila 130 beygir arasında güç sunarken, Euro 6d standartlarını karşılayan dizel motorlar da 110 beygir ve 120 beygir güç seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Şanzıman seçenekleri arasında da 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik bulunuyor.

    Makyajlı Opel Crossland'ın önümüzdeki yılın ilk aylarında Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı fakat güncel modelin ülkemizdeki fiyatı 211.300 TL'den başlıyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    onteo (Onur BYSK) 2 hf. en beğenilen
    Leş
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MasterHokkabaz (Kağan Öcalan) 2 hf.
    Çok ekstra bir araç bilgim yok aynı klasmanlar mı da bilmiyorum fakat gidip şu aracı alacağıma Peugeot 2008 alırım. Bu ne kadar kötü bir tasarımdır, şaşkınım.
    Yanıtla +9
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 2 hf.
    Ne tipsiz birşey böyle
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Arkadaslar yedek parca yok almayin cok sikintili araba
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    monacomen 2 hf.
    Bu kadar olumsuz yorum alınca neden acaba diye dikkatlice baktım. Belki ufak lastikleri ve itici jantları değişir ise daha havalı ve albenili olabilir. Bunun dışında yüksekliği insanların gözüne hoş gelmemiş olabilir. Böyle bile olsa bu iç hacminin oldukça iyi olduğunun göstergesi. Yani bu bir spor eğlence arabası değil iç hacmi ve ferahlığı ile bir aile arabası olmuş. Bu yüzden gözden çok mantığa hitap ediyor, bence.
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    alicaptain88 (ali ) 2 hf.
    Uzun zamandır tasarım anlamında bu kadar kötü gözüken bir araç görmemiştim.

    Zevkler tartışılmaz ama bu arabayı alıcak olan ciddi zevksizdir
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    lojistisyen 2 hf.
    Opelin, aslında meriva yerine mpv olarak getirdiği ama sonradan "aaa biz bunu suv diye satalım" dedikleri, ellerinde patlayan araç değil mi bu Şahdı şahbaz olmuş makyajla.
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    Boylebiriyok2 (Boylebiriyok yan hesap) 2 hf. yeni yorumcu
    Moruk çok super
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    faithlesszombie (Okan ) 2 hf.
    Buzdolabı line
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    Uza -00- (berkay eraslan) 2 hf. (düzenlendi)
    https://galeri13.uludagsozluk.com/714/murat-ovuc-un-evlenmesi_1912434.gif]" target="_blank"> Resmin büyük halini görebilmek için tıklayınhttps://galeri13.uludagsozluk.com/714/murat-ovuc-un-evlenmesi_1912434.gif]">
    nasıl gif paylaşıyorduk ya :D
    Yanıtla
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf.
    Ön tasarıminı çok beğendim , arkada pek farklılık yok , yalnız kaputunda siyah olması lazım çok manyak görünür. Yeni captur den daha dolu bir araç.



    Fiyat olarak da gayet iyi alınabilecek seviyedeymiş.



    Sadece şanzıman keşke 9 ileri olsaymış astra gibi
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    RANCH SOS (Burak ) 2 hf.
    Yine iğrenç tasarım
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    the_dedektif (gurur kutay) 2 hf.
    abi cidden çok kötü ya
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    5183 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2021 opel crossland ve
    4 etiket daha opel makyajlı crossland crossover Bilim ve Teknoloji
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