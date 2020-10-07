Makyajlı 2021 Opel Crossland tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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2017'de tanıtılan ve aynı yıl içinde satışa sunulan Opel Crossland X, aradan geçen 3 yılın ardından makyaj operasyonundan geçirildi. Tıpkı yeni Mokka'da olduğu gibi adındaki 'X' takısından kurtulan makyajlı 2021 Opel Crossland, yeni yüzünü de kardeşine benzetmeye çalışmış.

Makyajlı 2021 Opel Crossland'ın ön bölümünde ilk kez yeni Mokka ile karşımıza çıkan Vizor tasarımını görüyoruz. Bu tasarımda logo, ızgara ve farlar tek bir çerçeve içerisinde bir bütün olarak ele alınıyor. Tamponu da yenilenen makyajlı Crossland'da C şekilli krom parçalarla süslenen sis farları ve gri renkli plastik parçalarla çevrili alt ızgara bölümü dikkat çekiyor.

Yan taraftan baktığımızda yeni tasarım jantlarıyla dikkat çeken makyajlı 2021 Opel Crossland'ın arka bölümünde küçük dokunuşlarla yetinilmiş. Öndeki Vizor tasarımıyla uyumlu görünmesi açısından arkadaki karartılmış LED stoplar ve logo da siyah bir panel içerisine dahil edimiş. Ayrıca tamponun alt kısmındaki gri renkli alanda da küçük kozmetik dokunuşlar yapılmış.

Ultimate ve Elegance paketleriyle sunulan makyajlı 2021 Opel Crossland, aileye yeni katılan GS Line+ paketiyle daha da sportif bir görünüme kavuşmuş. Bu donanım seviyesi; siyah renkli 17 inç hafif alaşım jantlar, siyah tavan, AGR sertifikalı ergonomik ön koltuklar, LED stoplar ve tavan rayları gibi standart donanımlarla geliyor.

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2021 Opel Crossland'ın ön bölümündeki AGR ergonomik koltuklar yolculukları daha konforlu hale getirirken, arkadaki koltuklar da katlanabilir ve öne-arkaya kaydırılabilir olmasıyla esnek bir kullanım sunuyor. 60/40 oranında katlanabilen ve 150 mm'ye kadar kaydırılabilen koltuklar, 410 litrelik bagaj hacminin gerektiğinde saniyeler içinde 520 litreye kadar çıkmasını sağlıyor. Arka koltuklar tamamen katlandığında ise bu değer 1255 litreye ulaşıyor.

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2021 Opel Crossland'ın iç mekanından bahsetmişken, araç içerisinde Radio BT, Multimedia Radio ve 8 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedia Navi Pro olmak üzere 3 farklı bilgi-eğlence seçeneği sunuluyor. İlk seçenek hariç diğerlerinde Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunurken, akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.

Makyajlı Crossland'ın sürüş asistan sistemleri tarafındaysa head-up display, otomatik acil durum freni ve yaya algılama özelliğine sahip ön çarpışma uyarısı, şeritten ayrılma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı, kör nokta uyarısı, 180 derece geri görüş kamerası, otomatik park asistanı ve hız levhalarını tanıma özelliğine sahip hız sabitleme sistemi bulunuyor.

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2021 Opel Crossland'ın şasi ve süspansiyon sisteminde de yenilikler mevcut. Önce McPherson, arkada ise torsiyon çubuğu kullanılan crossover'da yeni yay ve amortisörler kullanılmış. Direksiyon hassasiyeti de iyileştirilen makyajlı Crossland'da ekstra güvenlik ve gelişmiş sürüş dinamikleri sunan IntelliGrip isimli adaptif çekiş kontrol sistemi de seçenekler arasında yer alıyor. Söz konusu sistemde Normal, kar, çamur, kum ve ESP off olmak üzere 5 farklı mod bulunuyor.

Son olarak 2021 Opel Crossland'ın kaputu altındaki seçeneklere bakalım. Müşteriler makyajlı Crossland'ı 1.2 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motorlarla tercih edebiliyor. Benzinli üniteler 83 beygir ila 130 beygir arasında güç sunarken, Euro 6d standartlarını karşılayan dizel motorlar da 110 beygir ve 120 beygir güç seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Şanzıman seçenekleri arasında da 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik bulunuyor.

Makyajlı Opel Crossland'ın önümüzdeki yılın ilk aylarında Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı fakat güncel modelin ülkemizdeki fiyatı 211.300 TL'den başlıyor.

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