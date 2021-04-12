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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Citroen C5 X, kendine has tasarımı ve hibrit versiyonuyla tanıtıldı

    Sedan, station wagon ve SUV gövde tiplerinin özelliklerini bir arada sunmayı hedefleyen 2021 Citroen C5 X sonunda resmi olarak tanıtıldı. İşte yeni C5 X'in özellikleri:
    12 Nisan 2021, 11:49 (2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    17

    2021 Citroen C5 X, kendine has tasarımı ve hibrit versiyonuyla tanıtıldı
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    Fransız otomotiv devi Citroen, sonunda yeni amiral gemisi modeli üzerindeki örtüleri kaldırdı. 2021 Citroen C5 X ismiyle gelen model, farklı gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Yeni Citroen C5 X tasarımı

    2021 Citroen C5 X modelini gövde tipi olarak tek bir kalıba oturtmak oldukça zor. Zira Citroen de yeni modelini tanımlarken, "sedan, station wagon ve SUV" gövde tiplerinin karışımı olarak nitelendiriyor. Görünen o ki Citroen, farklı gövde tiplerinin artılarını yeni Citroen C5 X'te toplamak istemiş.

    2021 Citroen C5 X'in tasarımına baktığımızda, beş yıl önce tanıtılan CXperience konseptinden esintiler görmek mümkün. Station wagon benzeri gövde yapısı ve tıpkı fastback modellerindeki gibi geriye doğru eğim kazanan çatı hattını bu benzerlikler arasında göstermek mümkün. Ön bölümde ilk olarak C4'te gördüğümüz V şekilli LED gündüz farları dikkat çekiyor. Ana aydınlatmalar onların arasında yer alırken, sis farları da tamponun en alt kısmındaki köşelerde kendine yer bulabilmiş.

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    Boyutlara baktığımızda yeni C5 X'in 4805 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe ve 1485 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Bu da karşımıza Passat Variant benzeri ölçüler çıkarıyor fakat yeni C5 X yerden yüksek yapısı ve siyah plastik eklentileriyle crossover'lara da göz kırpıyor. Yeni C5 X, 2785 mm aks mesafesine sahip. Bu da arka koltuklarda oturan yolcular için oldukça iyi bir diz mesafesi anlamına geliyor. Öte yandan 545 litre bagaj hacmi sunan araçta bu değer 1640 litreye kadar çıkabiliyor.

    2021 Citroen C5 X, kendine has tasarımı ve hibrit versiyonuyla tanıtıldı
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    2021 Citroen C5 X'in tüm versiyonlarında şirketin 'Advanced Comfort' isimli süspansiyon sistemi mevcut fakat şarj edilebilir hibrit versiyonlarda standart olarak bu sistemin yeni Aktif versiyonu kullanılmış. Üç farklı sertlik ayarı bulunan bu sistem, en yumuşak modda aracın adeta yol üzerinde süzülmesini sağlarken, en sert ayar da manevra esnasındaki kontrol ve hassasiyetin keskinleşmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra yeni C5 X'in kabininde konforu arttıran 'Advanced Comfort' koltuklar da mevcut.

    Yeni Citroen C5 X teknolojileri

    Yeni modelin teknolojilerine baktığımızda, konsolda 12 inçlik HD dokunmatik multimedya ekranıyla karşılaşıyoruz. Doğal ses algılama özelliğine sahip olan sistem, dört adet USB girişi, OTA (over-the-air) güncelleme ve kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi gibi özelliklerle destekleniyor. Bunun yanı sıra yeni C5 X'te ön cama yansıtılan geniş bir head-up display de özellikler arasına eklenebiliyor.

    Citroen C5 X'in güvenlik tarafındaysa Otoyol Sürüş Asistanı - seviye 2 otonom sürüş, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, 360 derece çevre görüntüleme sistemi gibi pek çok aktif güvenlik sistemi yer alıyor.

    2021 Citroen C5 X'in benzinli ve hibrit ünitelerle satılacağını belirten Fransız üretici bu konuda fazla detay paylaşmasa da en tepede yer alacak şarj edilebilir hibrit sistemle ilgili bazı bilgiler paylaşmayı da ihmal etmedi. Buna göre söz konusu versiyonda toplamda 225 beygir güç üreten 1.6 litre turbo benzinli ünite ve bir elektrik motoru görev alacak. Saf elektrik sürüş menzili 50 kilometre olan araç bu moddayken maksimum 135 km/s hız yapabilecek.

    Yeni C5 X, bu yılın sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak. Aracın fiyatı henüz belli değil.



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    Mitokondri Kristası 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aga kısaca Citroën ya sev ya terk et modeli çıkartmış.



    beğenmiyorsan yorum yazma, git Volkswagenini öv çöpwagen efendi...
    Yanıtla +35
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    weneorn (NeO Weneorn) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir garip olmuş. Hb desem hb değil, sw desem sw değil, suv desem suv değil. Ortaya karışık koymuşlar ...
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Mitokondri Kristası 2 gün ( Mesaj Silindi ) khanja
    Bu ay gördüğüm en boş yorum.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (42) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Pink Floyd 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ufak bir panamera havası aldım arkadan bakınca ve hoşuma gitti. Sadece direksiyonu tam beğenemedim. Bakalım ne kadar fiyatla girecek ülkemize. Bu şartlarda tabi araç almak zor.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    C4'ü hiç beğenmemiştim ama bu süper olmuş
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı güzel mi çirkin mi bilemedim,biraz gözümüz alışsın bakalım
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    Z zekibeyy (Zekeriya YILMAZ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel ve farklı bir model olmuş ben beğendim. Fiyatı uygun olursa güzel satış yapabilir.
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    . .Tolga 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben açıkçası gayet başarılı buldum.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    tavanı siyah ise uzak durmakta yarar var.
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    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şu logoyu da değiştirin artık
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    Samura ii (Abdurrahman A.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şu araba firmaları artık yeni şeyler denesin. bu güzel olmuş mesela
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    S star scream (eaaa oooo) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    C4 ün uzatılmış hali gibi geldi
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    Sirrüs 1 gün ( Mesaj Silindi )
    PSA grupta şahsi görüşüm şu an şu araba da pek bir çirkin diyebileceğim bir model yok. Tasarımsal açıdan modern çağa çok iyi ayak uyduruyorlar.
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    40 kişi, toplam 42 yorum yazdı.

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