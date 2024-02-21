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    Citroen C4 ve C4 X de 48V hafif hibrit teknolojisiyle tanıştı

    Stellantis, 1.2 litre hafif hibrit motorunu ürün gamına entegre etmeye devam ediyor. Artık Citroen C4 ve C4 X ikilisinde de hafif hibrit seçeneği mevcut.         

    Peugeot 3008 ve Citroen C5 Aircross gibi modellerde kullanılmaya başlanan Hybrid 136 isimli hafif hibrit sistemde 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. Bu motor aslında Stellantis Grubu markalarında yaygın olarak kullanılan 1.2 PureTech'in bir türevi ancak şirket, parçaların yüzde 40'ının yeni olduğunu belirtiyor.

    Söz konusu sistemde inverter ve motor kontrol ünitesiyle birlikte e-DCS6 isimli 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kutusuna entegre olan küçük bir kalıcı mıknatıslı senkron motor kullanılıyor. Sürücü koltuğunun altına gizlenen ve rejeneratif frenleme ile şarj olan 432 Wh kapasiteye sahip 48V lityum iyon batarya da bu küçük motoru besliyor.

    Citroen C4 ve C4 X de 48V hafif hibrit teknolojisiyle tanıştı Tam Boyutta Gör
    Hafif hibrit sistemdeki benzinli motor tek başına 136 hp güç ve 230 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru da hızlanma esnasında 12 hp destek sağlıyor. Citroen, hafif hibrit sistemin şehir içi sürüşlerde yüzde 50'ye varan oranda elektrikli modda kullanıldığını ifade ediyor. Bu da 1.2 PureTech 130 EAT8 modellere kıyasla yakıt tüketimi ve emisyonda yüzde 20'ye varan oranda tasarruf sağlıyor.

    Halihazırda Avrupa'da satışa sunulan hafif hibrit motorlu C4 ve C4 X için fiyatlar 33.200 eurodan başlıyor. Teslimatlar ise 2024'ün bahar aylarına planlanmış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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