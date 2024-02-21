Peugeot 3008 ve Citroen C5 Aircross gibi modellerde kullanılmaya başlanan Hybrid 136 isimli hafif hibrit sistemde 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. Bu motor aslında Stellantis Grubu markalarında yaygın olarak kullanılan 1.2 PureTech'in bir türevi ancak şirket, parçaların yüzde 40'ının yeni olduğunu belirtiyor.

Söz konusu sistemde inverter ve motor kontrol ünitesiyle birlikte e-DCS6 isimli 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kutusuna entegre olan küçük bir kalıcı mıknatıslı senkron motor kullanılıyor. Sürücü koltuğunun altına gizlenen ve rejeneratif frenleme ile şarj olan 432 Wh kapasiteye sahip 48V lityum iyon batarya da bu küçük motoru besliyor.

Tam Boyutta Gör Hafif hibrit sistemdeki benzinli motor tek başına 136 hp güç ve 230 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru da hızlanma esnasında 12 hp destek sağlıyor. Citroen, hafif hibrit sistemin şehir içi sürüşlerde yüzde 50'ye varan oranda elektrikli modda kullanıldığını ifade ediyor. Bu da 1.2 PureTech 130 EAT8 modellere kıyasla yakıt tüketimi ve emisyonda yüzde 20'ye varan oranda tasarruf sağlıyor.

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Halihazırda Avrupa'da satışa sunulan hafif hibrit motorlu C4 ve C4 X için fiyatlar 33.200 eurodan başlıyor. Teslimatlar ise 2024'ün bahar aylarına planlanmış durumda.

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Citroen C4 ve C4 X de 48V hafif hibrit teknolojisiyle tanıştı