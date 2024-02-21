Citroen C4 ve C4 X de 48V hafif hibrit teknolojisiyle tanıştı

Peugeot 3008 ve Citroen C5 Aircross gibi modellerde kullanılmaya başlanan Hybrid 136 isimli hafif hibrit sistemde 1.2 litre üç silindirli turbo benzinli motor görev yapıyor. Bu motor aslında Stellantis Grubu markalarında yaygın olarak kullanılan 1.2 PureTech'in bir türevi ancak şirket, parçaların yüzde 40'ının yeni olduğunu belirtiyor.
Söz konusu sistemde inverter ve motor kontrol ünitesiyle birlikte e-DCS6 isimli 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kutusuna entegre olan küçük bir kalıcı mıknatıslı senkron motor kullanılıyor. Sürücü koltuğunun altına gizlenen ve rejeneratif frenleme ile şarj olan 432 Wh kapasiteye sahip 48V lityum iyon batarya da bu küçük motoru besliyor.
Halihazırda Avrupa'da satışa sunulan hafif hibrit motorlu C4 ve C4 X için fiyatlar 33.200 eurodan başlıyor. Teslimatlar ise 2024'ün bahar aylarına planlanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.