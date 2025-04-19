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    BMW i3'ün batarya kapasitesi Çinli pillerle 3 katına çıkarıldı!

    BMW'nin ilk seri üretim elektrikli otomobili olan i3'ün 18,2 kWh kapasiteli bataryasını 54 kWh'e çıkaran yeni batarya paketi geliştirildi. Böylece menzil 130 km'den 400 km'ye çıkarıldı.

    BMW i3'ün batarya kapasitesi Çinli pillerle 3 katına çıkarıldı! Tam Boyutta Gör
    BMW'nin ilk seri üretim elektrikli otomobili olan i3, 2013 yılında piyasaya sürüldü. Otomobil, günümüz standartlarına göre oldukça küçük olan 18,2 kWh kapasiteli batarya ile piyasaya çıkmıştı. 60 Ah akım sunabilen bataryası nedeniyle "60" olarak etiketlenen model sadece 130 km menzil sunabiliyordu.

    BMW i3, sonraki yıllarda 94 Ah (27,2 kWh) ve 120 Ah (37,9 kWh) pillerle güncellendi ve menzili 309 km'ye kadar çıkarıldı. Ancak orijinal modelin küçük bataryası, zamanla gerçekleşen eskimeyle beraber menzilin 100 km'ye kadar düşmesine sebebiyet veriyor.

    CATL yapımı pillerle 3 kat yüksek kapasite

    Bu soruna çözüm bulmak için Martigi Manufacturing (MTG) isimli bir Çinli şirket, i3'ün Samsung üretimi 60 Ah kapasiteli bataryasını 3 katına çıkaran yeni bir batarya peketi geliştirdi. CATL yapımı yüksek enerji yoğunluğuna sahip NMC hücrelerden oluşan yeni paket, 154 Ah veya 54 kWh kapasite sunuyor. i3'ün bütün versiyonlarıyla uyumlu olan batarya paketi, 60 Ah pakete kıyasla %156, 120 Ah'e göre ise %28 daha fazla kapasiteye sahip.

    MTG, Echi Tech'ten yeniden proglanmış bir pil yönetim sistemi, yeni elektrik konnektörleri ve hücreleri evde değiştirmek için gerekli tüm donanım desteğini alıyor. Ancak, satıcı yükseltmeyi yetkin bir servis sağlayıcının yapmasını öneriyor.

    400 km menzil sunuyor

    Yeni batarya paketi, tam şarjla 400 km sürüş menzili sunabiliyor. Bununla birlikte, MTG tarafından yayınlanan bir videoda, yükseltilmiş paketi takılmış bir i3'ün saatte 100 km/s hızla otoyolda 300 km gittiği görülüyor. Şarj konusunda ise, yeni batarya paketi eskisiyle aynı şekilde çalışıyor; yani DC hızlı şarjla 50 kW’a kadar güç alabiliyor.

    Alibaba’da, 154 Ah kapasiteli batarya paketi nakliye hariç 5.800 dolara satılıyor. Ayrıca, orijinal 120 Ah paketin doğrudan yerine geçebilen 4.800 dolarlık bir 120 Ah versiyonu da mevcut. MTG, yeni modüllerin üç yıl garantili olduğunu ve 2.000 şarj/deşarj döngüsüne kadar dayanıklı olduğunu belirtiyor.

    Bununla birlikte, orijinal BMW kaynaklı bir paketin işçilik hariç maliyeti ABD'de yaklaşık 15.000 dolar tutuyor. Bu nedenle, Çin'deki bataryanın maliyeti, nakliye masraflarıyla dahi orijinal paketten düşük olabilir.

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