Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları

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Renault ve Dacia da nisan ayına özel kampanyalarını açıkladı. Baharda Renault ve Dacia modellerinden birine sahip olmayı planlayanları çeşitli fırsatlar bekliyor.

Kampanya kapsasmında nisan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

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B-HB segmentinin açık ara lideri olan yeni Clio, 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla bayilerde sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Kadjar modelleri ise nisan ayına özel 332 bin TL'den satışa sunuluyor.

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Dacia tarafındaysa yeni Sandero'nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sağlanırken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor. Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu 172 bin TL'den sahiplerini bekliyor.

2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL'lik avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

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