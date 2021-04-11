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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları

    Renault ve Dacia'nın nisan kampanyalarında hem yeni modellere hem de 2020 model yılı otomobillere yönelik fırsatlar sunuluyor. İşte detaylar:
    11 Nisan 2021, 23:00 (2 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları
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    Renault ve Dacia da nisan ayına özel kampanyalarını açıkladı. Baharda Renault ve Dacia modellerinden birine sahip olmayı planlayanları çeşitli fırsatlar bekliyor.

    Kampanya kapsasmında nisan ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki Renault bayilerine gelenler, sınırlı sayıdaki yeni Megane Sedan modeline 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit avantajlarından yararlanabiliyor.

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    B-HB segmentinin açık ara lideri olan yeni Clio, 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit fırsatıyla bayilerde sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Kadjar modelleri ise nisan ayına özel 332 bin TL'den satışa sunuluyor.

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    Dacia tarafındaysa yeni Sandero'nun sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sağlanırken, modern ihtiyaçları yeniden tanımlayan modele günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor. Nisan ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu 172 bin TL'den sahiplerini bekliyor.

    2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg vesiyonu, 121 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL'lik avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ya bu haber görünümlü reklamlardan tek tiksinen ben miyim?
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    C Clusive 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Almayın Allah aşkına almayın, ötv indirmek zorunda kalsınlar. Bu arabalara 150-180 bin verilir mi, o paraları verirken hiç mi vicdanınız sızlamıyor? O paraya ev alınır başka ülkelerde ev! Burada bu arabaları alıyorsunuz, yapmayın artık yeter ya yeter!
    Almayın Allah aşkına almayın, ötv indirmek zorunda kalsınlar. Bu arabalara 150-180 bin verilir mi, o paraları verirken hiç mi vicdanınız sızlamıyor? O paraya ev...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Sen istediğin kadar yırtın inek çok olunca sağacaklar, ben bıraktım söylenmeyi hocam. Bu ülkede ne ev ne araba alabilir bir insan, kaldı ki ortalamanın üzerinde bir maaşa sahibim ve kız arkadaşım da doktor olmasına rağmen bu ülkede yatırım düşünemiyoruz. Millet hangi akla hizmet dünya paralar verip alıyor anlam veremiyorum.
    Sen istediğin kadar yırtın inek çok olunca sağacaklar, ben bıraktım söylenmeyi hocam. Bu ülkede ne ev ne araba alabilir bir insan, kaldı ki ortalamanın üzerinde...
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    Yanıtla +10
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romanitas (efe ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    150 ye clio şahlanış bu olsa gerek. Ahh ah güzel ve saf insanlarımız...
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    65bg
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    ReaLGz 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    180 bin lirayı 5 liralar haline getirip japonla yapıştırıp 4 teker taksanız daha iyi araba olur yapmayın, almayın şunları arkadaş ya

    Edit: 65 beygir gerçek mi
    Yanıtla +3
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    V2 (Vince ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Clio 65 beygir nedir insafsizlar bari hic beygir koymasaydiniz.
    Yanıtla +2
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    sendemail (umit erdem) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Reklam bu haber diye hayıflanıyorsunuz da , e nasıl geçinecek DH çalışanları ?

    Varsa bir iş modeliniz paylaşın arkadaşlar .
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) sendemail
    reklam olduğunu belirterek yayınlayacaklar.
    Yanıtla +1
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ya bu haber görünümlü reklamlardan tek tiksinen ben miyim?
    3 Yanıt Yanıtla +14
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün ( Mesaj Silindi ) AREryilmaz
    Yakında her tıkladığımız haberde ( kırmızı logolu malum site gibi) art arda 5’er saniyelik videolar görürsek hiç şaşırmam.
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    Erreguay (Orkun ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) AREryilmaz
    Normalde bu tip bilgilendirmeler haber merkezlerine ( DH gibi )BASIN BÜLTENİ olarak düşer. Reklam olarak para kazanmıyor olabilirler. Daha çok bizler gibi otomobil ile ilgilenen kişilere ; firmalar tarafından servis edilir
    Örneğin şu modelimiz çıktı şu indirimimiz var gidi gidi, haberi yapan kişi (editör) yazı içine müdahale etmez ama başına bi basın bülteni diye ufak bi yazı sıkıştırsa bizde okuyucular olarak (tamam bunu firma göndermiş haber değeri düşük bilgilendirici yazı ) olarak değerlendiriri
    EDİT: yukarda yazdıkları para ile yayınlanma ihtimali gerçeğini değiştirmiyor yine de.
    1 Yanıt Yanıtla
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    M Musty3535123 2 gün ( Mesaj Silindi ) AREryilmaz
    reklam engelleyici aldım ömür boyu 90 tl. hiçbir sitede reklamın r si kalmadı. böyle saça böyle tarak.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    shockwave23 (Megatron ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1000 tl için clio yerine dacia almak
    Yanıtla +6
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    MaDMaxiBo 2 gün ( Mesaj Silindi )
    kadjarı satın alan var mı o fiyattan ?

    geçen yıl mart sonunda 185 bine veriyorlardı almadık. neye göre iki katına çıkarmışlar fiyatı ?
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    C Clusive 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Almayın Allah aşkına almayın, ötv indirmek zorunda kalsınlar. Bu arabalara 150-180 bin verilir mi, o paraları verirken hiç mi vicdanınız sızlamıyor? O paraya ev alınır başka ülkelerde ev! Burada bu arabaları alıyorsunuz, yapmayın artık yeter ya yeter!
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Sen istediğin kadar yırtın inek çok olunca sağacaklar, ben bıraktım söylenmeyi hocam. Bu ülkede ne ev ne araba alabilir bir insan, kaldı ki ortalamanın üzerinde bir maaşa sahibim ve kız arkadaşım da doktor olmasına rağmen bu ülkede yatırım düşünemiyoruz. Millet hangi akla hizmet dünya paralar verip alıyor anlam veremiyorum.
    Yanıtla +10
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    M Musty3535123 2 gün ( Mesaj Silindi )
    reno dacia sevmem ama şu piyasada megan Joy 1.3 TCe 140 bg ve bu fiyatlardaki duster fırsat arabası.
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