2021 Fiat Strada pickup tanıtıldı

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Güney Amerika pazarında satışa sunulmak üzere yenilenen 2021 Fiat Strada pickup’ın tasarımını ilk kez geçtiğimiz şubat ayında görmüştük. Kompakt pickup’ın resmi olarak tanıtılmasıyla birlikte diğer tüm bilgiler de açığa çıktı.

2021 Fiat Strada, dört kapıya ve beş kişilik koltuk düzenine sahip ilk kompakt pickup olarak nitelendiriliyor. Yeni Strada gerçekten de kompakt bir pickup zira aracın toplam uzunluğu yalnızca 4.48 metre. İlk etapta satışa sunulacak dört kapılı versiyonun kasası 844 litre yükleme hacmine ve 650 kg yük taşıma kapasitesine sahip. 2021 Fiat Strada’nın iki kapılı versiyonunda ise 1354 litre yükleme hacmi ve 720 kg yük taşıma kapasitesi mevcut.

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Bir zamanlar Palio temelli bir pickup olan Fiat Strada, 2021 model yılıyla birlikte oldukça modern çizgilere kavuşmuş. Led gündüz farlarına sahip ince aydınlatmalar, çıkıntılı ön tampon, yuvarlak logo yerine kullanılan büyük “Fiat” rozeti, geriye doğru yükselen belirgin omuz çizgisi, geniş çamurluklar, plastik dodikler ve yeni tasarım jantlar 2021 Fiat Strada’nın dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

Modern dokunuşlar 2021 Fiat Strada’nın iç mekanında da devam ediyor. Parlak siyah malzemeyle kaplı üç kollu direksiyonun hemen arkasında, küçük bir dijital ekrana sahip gösterge paneli yer alıyor. Konsolun ortasında ise dikey hava menfezleriyle çevrelenmiş, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip Uconnect multimedya sisteminin kontrol edildiği 7 inç dokunmatik ekrana yer verilmiş.

2021 Fiat Strada pickup’ın kaputu altında iki seçeneğe yer verilecek. Müşteriler, giriş seviyesinde bulunan 88 beygir güç ve 123 Nm tork üreten 1.4 litre benzinli motor ile 110 beygir güç ve 139 Nm tork üreten 1.3 litre turbo benzinli ünite arasında seçim yapabilecek. Her iki motorda da yalnızca 5 ileri manuel şanzıman seçeneği sunulacak.

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