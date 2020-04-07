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    Yeni Nissan X-Trail böyle görünebilir

    Render çalışmalarıyla ünlü Kolesa.ru, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan tescil görsellerinden yola çıkarak yeni Nissan X-Trail'in tasarımını yorumladı.
    1 gün
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    16
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Nissan X-Trail böyle görünebilir
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    Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan tescil görselleri, yeni nesil Nissan X-Trail’in tasarımı hakkında fikir edinmemizi sağlamıştı. Render çalışmalarıyla ünlü Kolesa.ru da bu görsellerden yola çıkarak yeni Nissan X-Trail’in tasarımını yorumladı.

    Yeni Nissan X-Trail’in ön kısmına baktığımızda markanın yeni tasarım diliyle örtüşen bir yerleşim görüyoruz. Daha baskın görünen “V-Motion” ızgara ve onun bir parçası gibi görünen, çamurluklara kadar uzanan LED gündüz farları dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra iki parçalı far tasarımını tamamlayan köşeli farlar ve dikey hava girişleri de yeni Nissan X-Trail’in ön kısmında dikkat çeken detaylardan.

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    Yeni Nissan X-Trail böyle görünebilir
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    Yeni Nissan X-Trail’in yan tarafında geniş çamurluklar göze çarparken, arkada stoplarla birleşen omuz çizgisi de geriye doğru daha belirgin hale getirilmiş. Değişimin yoğun olarak hissedildiği arka tarafta ise güncel modeldekine göre daha ince stoplar ve araca sportif bir hava katan spoyler’a yer verilmiş. Render’da siyah olarak hayal edilen çatı hattı da güncel modelde olduğu gibi geriye doğru hafif alçalarak geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı""

    Yeni Nissan X-Trail’in kaputu altında yer alacak motor seçeneklerini henüz bilmiyoruz. Güncel model Türkiye’de 160 beygirlik 1.3 litre DIG-T benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. 5 ve 7 koltuk seçenekleriyle satılan modelin fiyatı 287 bin 890 TL ile 314 bin 340 TL arasında değişiyor.



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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    diablo1905 12 sa.
    Şu Nissan ve Hyundai kadar tasarımda geri giden firma yok son zamanlarda

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    baha_81 9 sa. diablo1905
    hyundai'yi bilmem ama satış konusunda geri gitme rekorunun nissan'da olduğu bir gerçek.

    nasıl olsa en çok satan bizde mantığı ile hem servis olarak geçirmasyon hem müşteri memnuniyeti olarak sıfır hemde artık çağdışı multimedyaları ile üsküdar'ı çoktan geçmiş atın arkasından çok bakacaklar gibi...
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    Attorney58 12 sa.
    Bok gibi bir kasa böyle olacaksa! Adam gibi köşeli büyük hatlarda bir suv yapamadılar
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    tuyo 14 sa.
    Birileri Nissan Juke modelinin tutmadığını söylemeli. Derdimiz aslında Qashqai. XTrail'den sekerde bu tasarım izleri ona yansırsa sıkıntı.
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    DH Misafiri 15 sa.
    Amerika'da satılan Nissan Murano'ya benziyor
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    Whoisthat (AKY ) 21 sa. yeni yorumcu
    Ben keskin hatlari olanları daha çok beğeniyorum
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    CeyKalDa 1 gün
    biz heç görmeyelim
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    kkvan (KORHAN ) 1 gün
    Bu araç D SUV ve fiyatı en az 350 binden başlar . O yüzden çok cüzi bir satış rakamına ulaşır
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    anaconda41 1 gün
    Tutmaz bu tasarım
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    yiğit_kemal 1 gün
    Zaten alamıyoruz en azından bi bahanemiz olur çirkin diye.
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    hiç güzel değil berbat olmuş
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    2417 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Galeri, yeni nissan x-trail ve
    5 etiket daha nissan suv render kolesa.ru x-trail fiyat Bilim ve Teknoloji
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