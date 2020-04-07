Yeni Nissan X-Trail böyle görünebilir

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan tescil görselleri, yeni nesil Nissan X-Trail’in tasarımı hakkında fikir edinmemizi sağlamıştı. Render çalışmalarıyla ünlü Kolesa.ru da bu görsellerden yola çıkarak yeni Nissan X-Trail’in tasarımını yorumladı.

Yeni Nissan X-Trail’in ön kısmına baktığımızda markanın yeni tasarım diliyle örtüşen bir yerleşim görüyoruz. Daha baskın görünen “V-Motion” ızgara ve onun bir parçası gibi görünen, çamurluklara kadar uzanan LED gündüz farları dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra iki parçalı far tasarımını tamamlayan köşeli farlar ve dikey hava girişleri de yeni Nissan X-Trail’in ön kısmında dikkat çeken detaylardan.

İlginizi Çekebilir

2021 Fiat Strada pickup tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Yeni Nissan X-Trail’in yan tarafında geniş çamurluklar göze çarparken, arkada stoplarla birleşen omuz çizgisi de geriye doğru daha belirgin hale getirilmiş. Değişimin yoğun olarak hissedildiği arka tarafta ise güncel modeldekine göre daha ince stoplar ve araca sportif bir hava katan spoyler’a yer verilmiş. Render’da siyah olarak hayal edilen çatı hattı da güncel modelde olduğu gibi geriye doğru hafif alçalarak geliyor.

Ayrıca Bkz. "Honda: "CR-V almak RAV4, X-Trail ve Forester almaktan daha mantıklı""

Yeni Nissan X-Trail’in kaputu altında yer alacak motor seçeneklerini henüz bilmiyoruz. Güncel model Türkiye’de 160 beygirlik 1.3 litre DIG-T benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. 5 ve 7 koltuk seçenekleriyle satılan modelin fiyatı 287 bin 890 TL ile 314 bin 340 TL arasında değişiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.