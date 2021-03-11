2021 Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu Çin'de görüntülendi

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Japon otomotiv devi, geçtiğimiz yılın sonunda 2021 Honda Civic Sedan'ı prototip olarak göstermiş ve gövde tasarımı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştı. Yeni Nesil Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu kısa süre önce Çin'de görüntülendi.

2021 Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu dış görünüş olarak prototip ile neredeyse aynı. Tasarımın geneline baktığımızda yeni nesil Civic'in selefinden fazlasıyla ayrıştığını ve küçük Accord olarak nitelendirildiğini söylemek mümkün. Prototipteki ön farlar üretim versiyonuna doğrudan taşınmış. Ayrıca logonun da yer aldığı üst panjurun tasarımı da oldukça benzer. Tampon kısmında ise sis farlarının olduğu bölümde farklılıklar mevcut.

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2021 Honda Civic Sedan'a yandan baktığımızda da çok bir değişim görmüyoruz. Bu alanda koyu gri ve gümüş olmak üzere çift tonlu alaşım jantlar karşımıza çıkıyor. Ayrıca kapıya, omuz çizgisinin hemen üzerine konumlandırılan yan aynalar da gövde rengini almış. Bunun dışında marşpiyellerdeki parlak siyah eklentiler de kaybolmuş. Yeni Civic Sedan'ın arka bölümünde stoplar prototipteki gibi karartılmamış fakat şekli aynı. Öte yandan tamponun alt kısmındaki egzoz çıkışları da prototipte kalmış gibi görünüyor.

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Arka bölümden de anladığımız üzere karşımızdaki araç 2021 Honda Civic Sedan'ın Çin pazarında satılan versiyonu olacak. Ancak global pazarda satılacak versiyon da küçük farklılıklar dışında bu versiyonla aynı görünecektir.

Yeni nesil 2021 Honda Civic Sedan'ın iç mekanını henüz göremedik fakat Japon marka bu alan hakkında ipuçları veren bir çizim görseli paylaşmıştı. Buna göre selefine kıyasla daha minimalist bir konsol tasarımıyla gelecek modelde 9 inç multimedya ekranı ve tamamen dijital gösterge paneli yer alacak. Bunun yanında Honda Sensing paketi kapsamında pek çok aktif ve pasif güvenlik teknolojileri yer alacak.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan 2021 Honda Civic Sedan prototipinin tasarımına da aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz:

https://www.civic11forum.com/threads/2022-honda-civic-leaked.190/

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