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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu Çin'de görüntülendi

    Kameralara takılan model yeni nesil Civic Sedan'ın Çin pazarında satılacak versiyonu olsa da global versiyon da büyük oranda aynı olacaktır. İşte detaylar:
    11 Mart 2021, 14:00 (2 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu Çin'de görüntülendi
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    Japon otomotiv devi, geçtiğimiz yılın sonunda 2021 Honda Civic Sedan'ı prototip olarak göstermiş ve gövde tasarımı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştı. Yeni Nesil Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu kısa süre önce Çin'de görüntülendi.

    2021 Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu dış görünüş olarak prototip ile neredeyse aynı. Tasarımın geneline baktığımızda yeni nesil Civic'in selefinden fazlasıyla ayrıştığını ve küçük Accord olarak nitelendirildiğini söylemek mümkün. Prototipteki ön farlar üretim versiyonuna doğrudan taşınmış. Ayrıca logonun da yer aldığı üst panjurun tasarımı da oldukça benzer. Tampon kısmında ise sis farlarının olduğu bölümde farklılıklar mevcut.

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    2021 Honda Civic Sedan'a yandan baktığımızda da çok bir değişim görmüyoruz. Bu alanda koyu gri ve gümüş olmak üzere çift tonlu alaşım jantlar karşımıza çıkıyor. Ayrıca kapıya, omuz çizgisinin hemen üzerine konumlandırılan yan aynalar da gövde rengini almış. Bunun dışında marşpiyellerdeki parlak siyah eklentiler de kaybolmuş. Yeni Civic Sedan'ın arka bölümünde stoplar prototipteki gibi karartılmamış fakat şekli aynı. Öte yandan tamponun alt kısmındaki egzoz çıkışları da prototipte kalmış gibi görünüyor.

    2021 Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu Çin'de görüntülendi
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    Arka bölümden de anladığımız üzere karşımızdaki araç 2021 Honda Civic Sedan'ın Çin pazarında satılan versiyonu olacak. Ancak global pazarda satılacak versiyon da küçük farklılıklar dışında bu versiyonla aynı görünecektir.

    Yeni nesil 2021 Honda Civic Sedan'ın iç mekanını henüz göremedik fakat Japon marka bu alan hakkında ipuçları veren bir çizim görseli paylaşmıştı. Buna göre selefine kıyasla daha minimalist bir konsol tasarımıyla gelecek modelde 9 inç multimedya ekranı ve tamamen dijital gösterge paneli yer alacak. Bunun yanında Honda Sensing paketi kapsamında pek çok aktif ve pasif güvenlik teknolojileri yer alacak.

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan 2021 Honda Civic Sedan prototipinin tasarımına da aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz:



    https://www.civic11forum.com/threads/2022-honda-civic-leaked.190/
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    S snrdmrbs (soner demirbaş) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    kyhnzcn (Kaya Çetin) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gözlerim kanadı, bu nasıl bir çirkinliktir Allah’ım
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski kasa daha iyi
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    mahmut_emmi 12 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    nerede o eski EK kasa efsane civicler? şimdikiler gerek motor, gerekse tasarım olarak berbatlar.

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    L Lınc (Hakan AkFidan) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    sonunda düzgün arka tasarım yolunda ilerleyiş göstermiş. stopları biraz daha inceltseymiş daha iyi olurmuş kia cerato mu elentra mı ne onun arka stopları gibi olmuş
    son kasa arka tasarım acayip kötü itici.
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    S sosyalazrail 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    tamam sportiflik yerine geniş kitleye hitap eden oturaklı araç yapmak istedin anladık da bu nedir yahu. aracın önü ayrı telden çalıyor, arkası ayrı telden çalıyor. arkada şekilsiz koca stoplar, önde ezik burun. arka tamponda reflöktörleri nerdeyse bagajın üzerine çıkaracaklarmış oha ya.



    çizgileri net, oturaklı, ağır, karizmatik bir araç olmamış.yeni octavia dan insan biraz ilham alır. garip özürlü bir araç ortaya çıkarmışlar. yeni accord un ön tarafı çok güzel gösterişli mesela ama civic olmamış. fb7 kasa gibi bu kasa da ölü kasa olacak gibi. araç almayı düşünüyordum ama bu şekilde çıkarsa kalsın.
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    metalmilita 23 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tasarımda nasıl geriye gidilir adamlar ders vermişler resmen.
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    M matador_mirkhan 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Egea daha güzel
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    Backstreet 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Guncel Kasa daha iyi bence..Arka stoplar Chevrolet Cruze'de kalma..
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    Ussuz (mehmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    FD6 dan beri geriye gidiş devam ediyor
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    S snrdmrbs (soner demirbaş) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    daswagen (Daswagen ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya bu tasarımcılar binlerce yıllık insanlık tarihinin birikimi güzellikliği, estetikliği nasıl göz ardı edipte böyle bi şey çizmişler.



    Neyse C sütununa ve boyasına dikkat.
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    Raven93 (Anıl ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önceki kasadaki koca kıçlı tempra imajından biraz sıyırılmış gibi dursa da mihrap yerinde. Ön kısmına da okkalı bir yumruk yemiş gibi.
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