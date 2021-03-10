Önümüzdeki hafta tanıtılacak Toyota X Prologue'dan ilk teaser geldi

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Japon otomotiv devi Toyota, 17 Mart Çarşamba günü sürpriz bi konsept model tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, adını X Prologue olarak açıkladığı modelin ön tasarımı hakkında ipucu veren bir görsel paylaştı.

Toyota'nın paylaşımında ne yazık ki tanıtım tarihi hiçbir bilgi yer almıyor. Dolayısıyla X Prologue'un markanın gelecekteki tasarım felsefesini gösteren genel bir çalışma mı yoksa spesifik bir modelin ön gösterimi olarak karşımıza çıkarılan bir konsept mi olduğunu henüz bilmiyoruz. Fakat ipucu görselinde logonun da yer aldığı bölümün kapalı bir panel şeklinde karşımıza çıkması yüzde 100 elektrikli bir model fikrini aklımıza getiriyor.

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Hatırlanacak olursa Toyota, geçtiğimiz yıl Avrupa pazarı için RAV4 boyutlarında bir elektrikli SUV'un onayını vermişti. Söz konusu modelin, şirketin e-TNGA isimli elektrikli araç platformu üzerine yükselecek ilk model olacağı açıklanmıştı. Dolayısıyla 17 Mart'ta tamamen elektrikli bir SUV modelin ön gösterimi olan bir konsept çalışmasıyla karşılaşabiliriz.

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Öte yandan Toyota, ipucu paylaşımında X Prologue için "sırada ne olduğunun küçük bir ön gösterimi" derken "küçük" kelimesini tırnak içine almış. Bu da karşımızdakinin SUV'dan ziyade daha kompakt bir model olabileceğini akıllara getiriyor. Elbette bunlar şimdilik tahminden ibaret ve gerçeği önümüzdeki hafta öğreneceğiz.

Toyota, önümüzdeki süreçte Subaru ile birlikte geliştirdiği e-TNGA platformunu kullanan altı elektrikli araç planlıyor. Söz konusu modüler platform farklı uzunluk ve aks mesafesine, bir veya iki motor opsiyonuna ve farklı batarya kapasitelerine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

https://newsroom.toyota.eu/x-prologue--a-small-preview-of-whats-next/

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