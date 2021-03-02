2021 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Şimdiye dek ipucu görselleri vasıtasıyla parça parça karşımıza çıkan 2021 Hyundai Bayon bugün resmi olarak tanıtıldı. B-SUV segmentindeki yeni model, Kona'ya kardeş olarak geldi.

Kompakt hatchback kardeşi i20 ile aynı altyapıyı paylaşan 2021 Hyundai Bayon'un uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.490 mm olarak açıklandı. Yeni Bayon, 2.580 mm aks mesafesi ile ferah bir yaşam alanı sunuyor. Örneğin arka taraftaki yolcular için 882 mm bacak mesafesi ve 977 mm baş mesafesi sunuluyor. Kompakt boyutlarına rağmen 411 litrelik bagaj hacmiyle gelen 2021 Hyundai Bayon'daki kaydırılabilir akıllı bagaj pandizotu da ekstra fonksiyonellik sağlıyor.

2021 Hyundai Bayon, kendine has gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Ön bölümü domine eden, parlak siyah detaylara sahip panjurun alt uçlarına sis farları eklenerek bütünlük sağlanmış. Üstteki ince gündüz LED'leri ve ortasındaki hava kanalı yeni Bayon'u daha geniş gösterirken, tamponun kenarlarında da aydınlatmalar ve dikey hava kanalları yer alıyor. Geriye doğru yükselen bir omuz çizgisine ve yeni Tucson'dakine benzer keskin çizgileriyle dikkat çeken yeni Bayon'un jant seçenekleri de 15 ila 17 inç arasında değişiyor.

Toplam dokuz farklı dış renk seçeneğiyle üretim bandına girecek olan 2021 Hyundai Bayon, isteğe bağlı olarak iki tonlu tavan rengiyle de satın alınabilecek. Yeni Bayon'un kendine has bir şekle ve tasarıma sahip arka bölümünde ise tavan rengiyle uyumlu siyah bagaj spoyleri, ince LED şeritle bağlanan V şekilli stop grubu ve gri renkli koruma plakasına sahip arka tampon dikkat çekiyor.

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2021 Hyundai Bayon'un iç mekanında ise konsolun merkezine konumlandırılmış 10,25 inçlik bilgi-eğlence ekranıyla karşılaşıyoruz. Söz konusu sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut. Sürücünün hemen önünde ise donanım seviyesine göre 8 inçlik bir dijital gösterge ekranı karşımıza çıkıyor. Bunun yanında LED ortam aydınlatması, önde ve arkada USB girişleri, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesive Bose ses sistemi gibi donanımlar da yeni Bayon'un dikkat çeken özellikleri arasında.

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Güvenlik tarafına baktığımızda ise SmartSense güvenlik özellikleri sayesinde yarı otonom sürüş yeteneği kazanan 2021 Hyundai Bayon'da şerit takip asistanı, ön çarpışma önleme yardımcısı, sürücü dikkat uyarısı, araç kalkış uyarısı, arka yolcu uyarısı ve navigayon tabanlı akıllı hız sabitleyici gibi teknolojiler bulunuyor. Yeni Bayon'da ayrıca geri manevra yaparken kazaları önlemek adına otomatik bir park sistemi de bulunuyor. Sürücü çaprazdan gelen aracı fark edemediğinde sesli olarak uyarılıyor.

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Motor ve şanzıman seçenekleri

2021 Hyundai Bayon'da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor.

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da 5 ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS'lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.

Yeni Bayon, genellikle Hyundai'nin yüksek performanslı N modelleri için geliştirilen Rev Matching yani senkronize vites devir eşleştirme sistemi ile donatılmış ilk Hyundai SUV. Bu sistem, motoru şafta senkronize ederek daha yumuşak veya daha sportif vites küçültmelerine olanak tanıyor. Böylelikle, vites küçültürken devir yüksek tutularak olası gecikmeler veya kayıplar önlenmiş oluyor.

2021 Hyundai Bayon, markanın İzmit’teki tesislerinde, çok yakın bir zamanda üretilerek 40’tan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek. Aracın fiyatına ve satışa sunulacağı tarihe ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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