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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Bugün örtüsü kaldırılan 2021 Hyundai Bayon, kendine has çizgileri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle dikkat çekiyor. Yeni Bayon'un fiyatı ve satışa sunulacağı tarih ise henüz belli değil.
    02 Mart 2021, 13:30 (6 gün)
    19,1b
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    64
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    13

    2021 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Şimdiye dek ipucu görselleri vasıtasıyla parça parça karşımıza çıkan 2021 Hyundai Bayon bugün resmi olarak tanıtıldı. B-SUV segmentindeki yeni model, Kona'ya kardeş olarak geldi.

    Kompakt hatchback kardeşi i20 ile aynı altyapıyı paylaşan 2021 Hyundai Bayon'un uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.490 mm olarak açıklandı. Yeni Bayon, 2.580 mm aks mesafesi ile ferah bir yaşam alanı sunuyor. Örneğin arka taraftaki yolcular için 882 mm bacak mesafesi ve 977 mm baş mesafesi sunuluyor. Kompakt boyutlarına rağmen 411 litrelik bagaj hacmiyle gelen 2021 Hyundai Bayon'daki kaydırılabilir akıllı bagaj pandizotu da ekstra fonksiyonellik sağlıyor.

    2021 Hyundai Bayon, kendine has gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Ön bölümü domine eden, parlak siyah detaylara sahip panjurun alt uçlarına sis farları eklenerek bütünlük sağlanmış. Üstteki ince gündüz LED'leri ve ortasındaki hava kanalı yeni Bayon'u daha geniş gösterirken, tamponun kenarlarında da aydınlatmalar ve dikey hava kanalları yer alıyor. Geriye doğru yükselen bir omuz çizgisine ve yeni Tucson'dakine benzer keskin çizgileriyle dikkat çeken yeni Bayon'un jant seçenekleri de 15 ila 17 inç arasında değişiyor.

    Toplam dokuz farklı dış renk seçeneğiyle üretim bandına girecek olan 2021 Hyundai Bayon, isteğe bağlı olarak iki tonlu tavan rengiyle de satın alınabilecek. Yeni Bayon'un kendine has bir şekle ve tasarıma sahip arka bölümünde ise tavan rengiyle uyumlu siyah bagaj spoyleri, ince LED şeritle bağlanan V şekilli stop grubu ve gri renkli koruma plakasına sahip arka tampon dikkat çekiyor.

    2021 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    2021 Hyundai Bayon'un iç mekanında ise konsolun merkezine konumlandırılmış 10,25 inçlik bilgi-eğlence ekranıyla karşılaşıyoruz. Söz konusu sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut. Sürücünün hemen önünde ise donanım seviyesine göre 8 inçlik bir dijital gösterge ekranı karşımıza çıkıyor. Bunun yanında LED ortam aydınlatması, önde ve arkada USB girişleri, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesive Bose ses sistemi gibi donanımlar da yeni Bayon'un dikkat çeken özellikleri arasında.

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    Güvenlik tarafına baktığımızda ise SmartSense güvenlik özellikleri sayesinde yarı otonom sürüş yeteneği kazanan 2021 Hyundai Bayon'da şerit takip asistanı, ön çarpışma önleme yardımcısı, sürücü dikkat uyarısı, araç kalkış uyarısı, arka yolcu uyarısı ve navigayon tabanlı akıllı hız sabitleyici gibi teknolojiler bulunuyor. Yeni Bayon'da ayrıca geri manevra yaparken kazaları önlemek adına otomatik bir park sistemi de bulunuyor. Sürücü çaprazdan gelen aracı fark edemediğinde sesli olarak uyarılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, elektrikli ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretmeyi değerlendiriyor"

    Motor ve şanzıman seçenekleri

    2021 Hyundai Bayon'da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 100 ve 120 beygir güçleriyle seçilebiliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji, 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (6iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satın alınabiliyor. 

    1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek, Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da 5 ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS'lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.

    Yeni Bayon, genellikle Hyundai'nin yüksek performanslı N modelleri için geliştirilen Rev Matching yani senkronize vites devir eşleştirme sistemi ile donatılmış ilk Hyundai SUV. Bu sistem, motoru şafta senkronize ederek daha yumuşak veya daha sportif vites küçültmelerine olanak tanıyor. Böylelikle, vites küçültürken devir yüksek tutularak olası gecikmeler veya kayıplar önlenmiş oluyor.

    2021 Hyundai Bayon, markanın İzmit’teki tesislerinde, çok yakın bir zamanda üretilerek 40’tan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek. Aracın fiyatına ve satışa sunulacağı tarihe ilişkin henüz bilgi verilmedi.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    207m 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çirkinlikte sınır tanımamış Hyundai. Ama Türkiye’ de üretilip 40’ dan fazla ülkeye ihraç edileceği için, inşallah çok satar diyorum ☺️
    Yanıtla +46
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Buzdolabı aşıkları yine tasarıma çemkirmiş. Sizin neyinize modern çizgiler.
    Yanıtla +33
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    smyrna 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yine bir uzakdoğu tasarımı çirkinlikte zirveye oynamış. tebrik ediyoruz.
    Yanıtla +23
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    Yorumlar (57) Yorum Yaz Forumda Gör
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    F forcsf (Engin U) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aracı çirkin bulmasam da beni cezbettiğini de söyleyemem. Ülkemizde üretilecek olmasından dolayı kendisine bol şans diliyorum.



    Araçta ilgimi en çok iMT - Akıllı Manuel Vites çekti. Opel, Renault ve Peugeot'daki robotize manüel viteslerden kullananlar pek memnun değildi. Debriyajsız düz vites kullanımı performanslı ve düşük maliyetli olursa tercih edilebilir
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    mertekin (Muhammet KAVAK) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Araca çirkin diyenlere karşılık cevap yazacaktım resimlere baktım harbi çirkinmiş be.
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    dermeister01 (burak sezgin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hyundai seven birisiyim fakat açıkçası tasarım olarak geriye gitmeye başladılar. şuan sadece Santa Fe 2021 i beğeniyorum o da Tr ye gelmiyor.
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    Furkovic 3 gün ( Mesaj Silindi )
    araba çok hoşuma gitti fiyatı uygun olsada alabilsek uygun olmazsa egea cross alırım
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    darkmoon34 (ercan yardak) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yerden biraz yüksek bütün hb de araçlara SUV demeye başladılar..
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    ghost43 (Sinan Bey) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gayet güzel alınabilir bence
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    Diktatör58 (Yahya ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasıl otomobil tasarlanmaz demek istemişler
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    axelfoly 5 gün ( Mesaj Silindi )
    tam geldi tipini ... demeyi hak eder olmuş
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    C cem_23 (Cem Bahar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç beğenmedim açıkçası. Ön taraf bir nebze hadi kabul edelim diyelim ama arka taraf tam bir facia. Bu tasarımla donanım ne kadar iyi olsa da satabileceklerini düşünmüyorum. Tucson' un 2021 serisi dehşet güzel, çok beğendim. Kona da eh idare eder. Geriye kalan bu i30, i20 vs lerin tasarım çizgileri çok kötü noktada. Yorumlarda da bahsetmişler citröen in tasarımından kopya çekmişler diye. Aynen katılıyorum. Hyundai niye bu tasarımda arabalar üretiyor anlayamıyorum. Hiç beğenmedim bu sene.
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    Kocaday (Ayhan BOLAT) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Tövbe yarabbim ne olmuş bu aracın yüzüne :( hiç beğenmedim bu tasarım dilini :(
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    Galeri, 2021 hyundai bayon ve
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