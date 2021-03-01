Volkswagen, elektrikli ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretmeyi değerlendiriyor

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Üstü açılır T-Roc Cabriolet gibi modellerle ürün gamını renklendirmeyi ihmal etmeyen Volkswagen yönetimi bu kez tüketiciye farklı bir soru yöneltti: Üstü açılır bir elektrikli Volkswagen ID.3'e ne dersiniz?

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Görünen o ki Alman üretici Volkswagen ID.3'ün üstü açılır versiyonuna oldukça sıcak bakıyor fakat tüketicinin bu tarz bir otomobille ilgili düşüncelerini de merak ediyor. Zira hem markanın yöneticisi Ralf Brandstatter hem de grubun yöneticisi Herbert Diess, projenin henüz fikir aşamasında olduğunu belirtiyor. Gördüğünüz çizimler de ilk fikirlerden yola çıkılarak oluşturulmuş.

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Elektrikli Volkswagen ID.3 her ne kadar şirketin Avrupa'daki satış rakamlarını fazla gösterdiği gibi iddialarla gündeme gelse de oldukça popüler bir model. Bununla birlikte "açık hava ve sessiz bir sürüş deneyimini bir arada sunma" fikri için de biçilmiş kaftan olabilir. Volkswagen ID.3 farklı batarya seçenekleriyle WLTP'ye göre 550 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Yukarıda sözünü ettiğimiz T-Roc Cabriolet şu anda Alman markanın tek üstü açılır modeli. ID.3 Cabriolet ise henüz fikir aşamasında olan bir proje. Yönetim katının günün sonunda ne karar vereceğini ilerleyen süreçte göreceğiz.

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