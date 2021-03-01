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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, elektrikli ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretmeyi değerlendiriyor

    Satışlarda başarılı bir grafik çizen elektrikli Volkswagen ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretme fikri yöneticilere sıcak gelmiş olacak ki bu fikri bir de tüketiciye soruyorlar.
    01 Mart 2021, 23:15 (6 gün)
    1,2b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen, elektrikli ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretmeyi değerlendiriyor
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    Üstü açılır T-Roc Cabriolet gibi modellerle ürün gamını renklendirmeyi ihmal etmeyen Volkswagen yönetimi bu kez tüketiciye farklı bir soru yöneltti: Üstü açılır bir elektrikli Volkswagen ID.3'e ne dersiniz?

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    Görünen o ki Alman üretici Volkswagen ID.3'ün üstü açılır versiyonuna oldukça sıcak bakıyor fakat tüketicinin bu tarz bir otomobille ilgili düşüncelerini de merak ediyor. Zira hem markanın yöneticisi Ralf Brandstatter hem de grubun yöneticisi Herbert Diess, projenin henüz fikir aşamasında olduğunu belirtiyor. Gördüğünüz çizimler de ilk fikirlerden yola çıkılarak oluşturulmuş.

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    Elektrikli Volkswagen ID.3 her ne kadar şirketin Avrupa'daki satış rakamlarını fazla gösterdiği gibi iddialarla gündeme gelse de oldukça popüler bir model. Bununla birlikte "açık hava ve sessiz bir sürüş deneyimini bir arada sunma" fikri için de biçilmiş kaftan olabilir. Volkswagen ID.3 farklı batarya seçenekleriyle WLTP'ye göre 550 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    Yukarıda sözünü ettiğimiz T-Roc Cabriolet şu anda Alman markanın tek üstü açılır modeli. ID.3 Cabriolet ise henüz fikir aşamasında olan bir proje. Yönetim katının günün sonunda ne karar vereceğini ilerleyen süreçte göreceğiz.

    Volkswagen, elektrikli ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretmeyi değerlendiriyor
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    -Nomad- (no name) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Reanult Twizy gibi, her açıdan ucube bir aracın fiyatı ülkemizde 180.000 tl. Araç fiyatı ve vergileri dahil etsen bile yine o fiyatı bulmuyor. BMW i3 yine öyle.
    Dacia Spring umudmuz sensin, yık şu engelleri.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi ) -Nomad-
    o da en az 200k ile girecek siz bakmayın çin versiyonun 10k dolar olduğuna 2 Airbag var ABS var o kadar bize gelirse Avrupa versiyonu gelecek o da 15-20k euro falan olacak sanırım.
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    wehrmacht (- -) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    EKstra pil ağırlığı tabanda sanıyorum kapıları nasıl sabit tutabilirler??
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    khytr89 (Hakan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yakışacağını düşünüyorum.. zaten vw nin tasarım olarak 3.dönüm noktası sayılabilicek bir araç..

    1938 - beetle
    1974 - golf
    2020 - id3
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    Bloodin 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ID3 150KW, yani bizdeki en yüksek vergi diliminde, aracın baz fiyatı 30.000 Euro;
    Almanya'da 6.000 Euro teşvik ile 24.000 Euro civarında satılıyor. Yani 210 Bin TL civarında.
    Türkiye'de geçenki vergi bindirimi gelmeseydi %15 ÖTV ile 40.710 Euro'ya satılacaktı, yani şu anki kur ile 357.000 TL'ya.
    Fakat şu anda %60 ÖTV ile 56.640 Euro'ya denk geliyor, yani 497.000 TL'ya.

    Söyleyeceklerim bu kadar...
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    BoSS_228 (burak ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Bence de ana mevzu artık bu fiyat kıyası. Yoksa, üstü açılmış altı kapanmış, çift renkmiş, elektrikliymiş 10 vitesmiş, 1.0 , 3.0 motor vs artık hikaye olmaya başladı.
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Bu değilde ID4 gelecekti ülkeye en az 600k dan geleceği için artık Doğuş getirir mi bilmiyorum.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    çirkin bir tasarım olmuş
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    Teknode (Cem ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Volkswagen elektrikli araçlarında Tesla mantığı ile bir ekosistem yaratmazsa boşuna çırpınır. Bu diğer markalar için de geçerli.
    Cabrio'dan önce bu konuları netleştirmek lazım.
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    T th9 6 gün ( Mesaj Silindi ) Teknode
    yapabilceklerini sanmıyorum
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi ) Teknode
    Kesinlikle Avrupa ve ABD'de bile insanlar mesela sırf supercharger için alıyor Tesla'yı bir de aldığınız tek şey arabada olmuyor Tesla alınca.
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    TIGERSHARK 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Acaba abisiyle birlikte bugüne kadar kaç tane satmış .
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