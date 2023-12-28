Yeni BYD Yuan Up'ın batarya kapasitesi ve menzili de belli oldu

Yeni BYD Yuan Up; 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. Kompakt boyutlarıyla B-SUV segmenti sınırları içerisine giren yeni model, ülkemizde satılan Atto 3'ün de altyapısını oluşturan e-Platform 3.0'ı kullanan en küçük SUV olacak.
Yuan Up, versiyona göre 70 kW veya 130 kW maksimum güç üreten kalıcı mıknatıslı senkron motora sahip. Sadece önden çekişli olarak tercih edilebilecek modelin son hızı 160 km/s ile sınırlı olacak. Diğer modeller gibi Çinli üreticinin LFP batarya paketini kullanacak olan kompakt SUV'de 32 kWsa ve 45.1 kWsa kapasiteye sahip bataryalar sunulacak.
BYD Yuan UP, markanın amiral gemisi modeli Song L ile benzer bir tasarım diline sahip. Benzerlikler özellikle ön taraftaki far grubunda net bir şekilde anlaşılıyor. Yerden yüksekliği, siyah plastik dodikleri ve onlara eşlik eden gri süslemelerle SUV karakterini ortaya koyan modelde farklı tasarımlara sahip 16 ve 17 inç jantlar, boydan boya uzanan stop lambaları, hemzemin kapı kolları ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor.
Söz konusu modelin Çin'deki fiyatının 95,800 yuan (390 bin TL) seviyesinde olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.