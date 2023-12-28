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    Yeni BYD Yuan Up'ın batarya kapasitesi ve menzili de belli oldu

    2024 yılında güncel kurla 390 bin TL civarında bir başlangıç fiyatıyla Çin'de satışa sunulması beklenen yeni elektrikli B-SUV BYD Yuan Up'ın teknik detayları ortaya çıkmaya başladı.
    Yeni BYD Yuan Up'ın batarya kapasitesi ve menzili de belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ürün gamını genişletmeye devam eden BYD'nin yeni kompakt SUV'si Yuan Up'ı geçtiğimiz haftalarda siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Diğer modeller gibi %100 elektrikli güç aktarma sistemiyle gelecek olan yeni BYD Yuan Up ile ilgili teknik detaylar netleşmeye başladı.

    Yeni BYD Yuan Up; 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. Kompakt boyutlarıyla B-SUV segmenti sınırları içerisine giren yeni model, ülkemizde satılan Atto 3'ün de altyapısını oluşturan e-Platform 3.0'ı kullanan en küçük SUV olacak.

    Yuan Up, versiyona göre 70 kW veya 130 kW maksimum güç üreten kalıcı mıknatıslı senkron motora sahip. Sadece önden çekişli olarak tercih edilebilecek modelin son hızı 160 km/s ile sınırlı olacak. Diğer modeller gibi Çinli üreticinin LFP batarya paketini kullanacak olan kompakt SUV'de 32 kWsa ve 45.1 kWsa kapasiteye sahip bataryalar sunulacak.

    Yeni BYD Yuan Up'ın batarya kapasitesi ve menzili de belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın sayfasında listelenen bilgilere göre bu bataryaların Yuan Up'a sırasıyla 301 km ve 401 km sürüş menzili sağlayacağını görüyoruz. Elbette bu değerler Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre verilmiş. Otomobilin Avrupa'da veya ülkemizde satışa sunulması halinde WLTP değeri daha düşük olacaktır.

    BYD Yuan UP, markanın amiral gemisi modeli Song L ile benzer bir tasarım diline sahip. Benzerlikler özellikle ön taraftaki far grubunda net bir şekilde anlaşılıyor. Yerden yüksekliği, siyah plastik dodikleri ve onlara eşlik eden gri süslemelerle SUV karakterini ortaya koyan modelde farklı tasarımlara sahip 16 ve 17 inç jantlar, boydan boya uzanan stop lambaları, hemzemin kapı kolları ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor.

    Söz konusu modelin Çin'deki fiyatının 95,800 yuan (390 bin TL) seviyesinde olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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