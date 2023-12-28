Tam Boyutta Gör Ürün gamını genişletmeye devam eden BYD'nin yeni kompakt SUV'si Yuan Up'ı geçtiğimiz haftalarda siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Diğer modeller gibi %100 elektrikli güç aktarma sistemiyle gelecek olan yeni BYD Yuan Up ile ilgili teknik detaylar netleşmeye başladı.

Yeni BYD Yuan Up; 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. Kompakt boyutlarıyla B-SUV segmenti sınırları içerisine giren yeni model, ülkemizde satılan Atto 3'ün de altyapısını oluşturan e-Platform 3.0'ı kullanan en küçük SUV olacak.

Yuan Up, versiyona göre 70 kW veya 130 kW maksimum güç üreten kalıcı mıknatıslı senkron motora sahip. Sadece önden çekişli olarak tercih edilebilecek modelin son hızı 160 km/s ile sınırlı olacak. Diğer modeller gibi Çinli üreticinin LFP batarya paketini kullanacak olan kompakt SUV'de 32 kWsa ve 45.1 kWsa kapasiteye sahip bataryalar sunulacak.

Tam Boyutta Gör Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın sayfasında listelenen bilgilere göre bu bataryaların Yuan Up'a sırasıyla 301 km ve 401 km sürüş menzili sağlayacağını görüyoruz. Elbette bu değerler Çin'de geçerli olan CLTC normlarına göre verilmiş. Otomobilin Avrupa'da veya ülkemizde satışa sunulması halinde WLTP değeri daha düşük olacaktır.

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BYD Yuan UP, markanın amiral gemisi modeli Song L ile benzer bir tasarım diline sahip. Benzerlikler özellikle ön taraftaki far grubunda net bir şekilde anlaşılıyor. Yerden yüksekliği, siyah plastik dodikleri ve onlara eşlik eden gri süslemelerle SUV karakterini ortaya koyan modelde farklı tasarımlara sahip 16 ve 17 inç jantlar, boydan boya uzanan stop lambaları, hemzemin kapı kolları ve panoramik cam tavan dikkat çekiyor.

Söz konusu modelin Çin'deki fiyatının 95,800 yuan (390 bin TL) seviyesinde olması bekleniyor.

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Yeni BYD Yuan Up'ın batarya kapasitesi ve menzili de belli oldu