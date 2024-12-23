Çinli Nio'nun Firefly markası 2025'te Avrupa'ya gelecek

Firefly, kısa süre önce ilk modelini görücüye çıkardı ve Çin'de 148.800 yuan (720 bin TL) başlangıç fiyatıyla ön satışa sundu. Elektrikli hatchback'in ayrıca 2025'in ilk yarısında Avrupa pazarına da sunulacağı açıklandı.
Firefly'ın gövde tasarımı oldukça dikkat çekici. Sert çizgilerden uzak pürüzsüz bir tasarıma sahip olan modelin en dikkat çekici yanı günümüz akıllı telefon kameralarını anımsatan yuvarlak ön ve arka aydınlatmaları diyebiliriz. Arka koltuklar katlandığında 1250 litreye varan bagaj hacmi ve 92 litrelik ön bagaj da otomobilin özellikleri arasında.
Nio ayrıca elektrikli hatchback'te yüzde 83,4 oranında yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum alaşım kullanıldığını belirtiyor. Firefly'ın torsiyonel sertliği de 35,700 Nm/deg olarak açıklandı ki bunun da sınıfındaki en iyi değer olduğu ifade ediliyor.
Firefly, daha küçük bir batarya paketine sahip olacağı için Nio ve Onvo modellerinin kullandığı mevcut batarya değişim istasyonlarını kullanamayacaktır. Ancak Çinli firma daha önceki açıklamalarında daha küçük bataryaları kabul eden farklı versiyonlar üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.
Bu durum Firefly'ın bataryanın araç fiyatından düşülerek kiralanabildiği BaaS (battery-as-a-service) yöntemiyle de satılabileceği anlamına geliyor. Hatta Nio, Firefly için Avrupa inşa edilecek özel batarya değiştirme istasyonlarının inşaat maliyetlerinin Nio markasının maliyetlerinin üçte biri kadar olduğunu söyledi.
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.