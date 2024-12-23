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    Çinli Nio'nun Firefly markası 2025'te Avrupa'ya gelecek

    Mini ve Smart gibi markalarla rekabet edecek olan Firefly markasının ilk modeli aynı ismi taşıyan bir elektrikli hatchback oldu. Çin'de ön satışa sunulan model önümüzdeki yıl Avrupa'ya da gelecek.
    Çinli Nio'nun Firefly markası 2025'te Avrupa'ya gelecek Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce eski Volkswagen CEO'su Herbert Diess'ten övgüler toplayan Nio, Guangzhou'da düzenlediği Nio Day 2024 etkinliğinde yeni Firefly markasını resmi olarak faaliyete geçirdiğini duyurdu. Kompakt elektrikli araçlar üretecek olan Firefly'ın ilk modeli de markayla aynı ismi taşıyor.

    Firefly, kısa süre önce ilk modelini görücüye çıkardı ve Çin'de 148.800 yuan (720 bin TL) başlangıç fiyatıyla ön satışa sundu. Elektrikli hatchback'in ayrıca 2025'in ilk yarısında Avrupa pazarına da sunulacağı açıklandı.

    Firefly'ın gövde tasarımı oldukça dikkat çekici. Sert çizgilerden uzak pürüzsüz bir tasarıma sahip olan modelin en dikkat çekici yanı günümüz akıllı telefon kameralarını anımsatan yuvarlak ön ve arka aydınlatmaları diyebiliriz. Arka koltuklar katlandığında 1250 litreye varan bagaj hacmi ve 92 litrelik ön bagaj da otomobilin özellikleri arasında.

    Çinli Nio'nun Firefly markası 2025'te Avrupa'ya gelecek Tam Boyutta Gör
    Otomobilin ölçüleri henüz açıklanmadı fakat 4.7 metre ile sınıfının en küçük dönüş çapına sahip olduğu ifade ediliyor. Güvenlik tarafında Çin'de ve Avrupa'daki çarpışma testlerinden 5 yıldız almayı hedefleyen Nio, Firefly'da dokuz hava yastığına standart olarak yer veriyor.

    Nio ayrıca elektrikli hatchback'te yüzde 83,4 oranında yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum alaşım kullanıldığını belirtiyor. Firefly'ın torsiyonel sertliği de 35,700 Nm/deg olarak açıklandı ki bunun da sınıfındaki en iyi değer olduğu ifade ediliyor.

    Firefly, daha küçük bir batarya paketine sahip olacağı için Nio ve Onvo modellerinin kullandığı mevcut batarya değişim istasyonlarını kullanamayacaktır. Ancak Çinli firma daha önceki açıklamalarında daha küçük bataryaları kabul eden farklı versiyonlar üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

    Bu durum Firefly'ın bataryanın araç fiyatından düşülerek kiralanabildiği BaaS (battery-as-a-service) yöntemiyle de satılabileceği anlamına geliyor. Hatta Nio, Firefly için Avrupa inşa edilecek özel batarya değiştirme istasyonlarının inşaat maliyetlerinin Nio markasının maliyetlerinin üçte biri kadar olduğunu söyledi.

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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