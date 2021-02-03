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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üç boyutlu 'gerçekçi' maket polis arabaları kullanılmaya başlandı

    Polis arabası maketlerinin gerçekçi versiyonu üretildi. Gerçeğinden ayırt edilemeyecek üç boyutlu maketler ilk olarak Eskişehir'de kullanılmaya başlandı.
    03 Şubat 2021, 15:55 (Güncellendi, 2 hf.)
    13,5b
    2
    129
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    65

    Üç boyutlu 'gerçekçi' maket polis arabaları kullanılmaya başlandı
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    Türkiye’nin dört bir yanında kullanılan maket polis araçları, yeni bir boyut kazanıyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyecek görünümde üç boyutlu maket polis aracı üretildi. Üç boyutlu maket araç, Eskişehir’de kullanılmaya başlandı. Trafikteki etkisine göre tüm Türkiye’de kullanıma sunulabilir.

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    Maket polis araçları, kaza ihtimalinin yüksek olduğu veya trafiğin yoğun olduğu yerlere yerleştiriliyor. Bugüne kadar kullanılan iki boyutlu maketlerin olumlu etkisi olduğu gözlemlendi. Ancak iki boyutlu maketler gerçeğinden ayırt edilebiliyor. Eskişehir’de kullanılan üç boyutlu versiyonu gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil.

    Üç boyutlu 'gerçekçi' maket polis arabaları kullanılmaya başlandı
    Tam Boyutta Gör

    Maketin aracın üstünde polis ışıkları ve sahte radar kamerası bulunuyor. Ön cama 2 adet polis fotoğrafı konularak gerçekçiliği artırılmış. Aracın arkasındaki güneş enerjisi paneli ile LED ışıkların enerjisi sağlanıyor. Araç römork olarak tasarlandı. Arkada 2 adet araba tekerleği var. Bu sayede rahatlıkla taşınabiliyor. Trafiğin yoğunlaştığı bölgelere kolaylıkla taşınabilir. Yerinin değiştirilebilmesi sayesinde etkisi daha da artar. İki boyutlu maket sabit olduğu için bir zaman sonra ezberleniyor ve etkisi kayboluyordu.

    Üretimi tamamlanan üç boyutlu polis aracı Eskişehir-Bursa kara yolunda kullanılmaya başlandı. Aşağıdaki galeriden üç boyutlu maketin fotoğraflarını görüntüleyebilirsiniz.



    https://www.hurriyet.com.tr/galeri-eskisehirde-maket-polis-araci-3-boyutlu-hale-getirildi-41731557 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Editörün Seçimi Yorum
    Uzun yolda giderken; sağa çekmiş, trafiğin akış yönüne ters park etmiş, füme rengi Symbol kadar korkmama sebep olan çok az şey var. Maket envanterine dahil edil...
    Yorumu gör »     ahmet.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ahmet. (Ahmet Gözütok) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Uzun yolda giderken; sağa çekmiş, trafiğin akış yönüne ters park etmiş, füme rengi Symbol kadar korkmama sebep olan çok az şey var. Maket envanterine dahil edilebilir.
    Uzun yolda giderken; sağa çekmiş, trafiğin akış yönüne ters park etmiş, füme rengi Symbol kadar korkmama sebep olan çok az şey var. Maket envanterine dahil edil...
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    2 Yanıt Yanıtla +234
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    acbold (ANIL ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerli ve milli polis araba maketimiz göklerde .



    -Pardon bu o değildi !

    -Yollarda...

    -Bu da değildi :)
    1 Yanıt Yanıtla +134
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    basartenk (basar tenk) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok komik :)
    Yanıtla +50
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    Yorumlar (92) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    JagerBomb (X Y ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    maket arabaya ötv gelir yakında.
    Yanıtla +1
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    sarkat 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine birileri zengin edilecek.

    Bir fırtınada bunlar paramparça olur, daha trafik tehlikye girer
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    alperhan52 (Şükrü ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çıkarım senle her yola!
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    acquiles 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten mükemmel hizmet.

    Türkiye gerçekten sahlaniyor..

    Şimdi Volkswagen düşünsün

    Bu arada yıl 2021,belki farkında olmayan vardır diye dedim....
    İnsanlık 3d printer ile organ üretimi, marsta koloni kurma vs gibi işlere kafa yoruyor..
    Neyseki böyle dertlerimiz yok bizim.

    Maketten polis arabası, insanlık tarihin gerçekten çok ama çok büyük bir ihtiyacını karşıladı...
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    -dehşet- (can ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Maketin gerçeğine birebir benzemesi gerekmiyor. Siz zaten radara girmemek için maketi gerçeğinden ayırt edemeyeceğiniz bir uzaklıktayken görüp yavaşlamak zorunda kalıyorsunuz.
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    huseyinadukeeee (H Ş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gerçekten çok güzel hizmet. Zekice. Tebrik ederim.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Susar mısınız, Toyota üretim hattı yöneticisi ağlıyor şu an!
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    F faruk (Faruk ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Karton polis arabası yalnızca 29 kupona
    İlk kupon pazartesi günü Sabah'ta
    Yanıtla +4
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    K kayamtky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka çaprazdan tekerlere bakınca maket olduğu anlaşılıyor.
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    Y YaptikBirHataKomiserBey (komiser kazım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hiç de gerçekçi değil :) polis araçlarında radarın üstte olmadığını herkes bilir. Radar yapılan yerin yaklaşık 3 km gerisinde de bu yolda radarla hız kontrolü yapılmaktadır şeklinde uyarı levhası olur.



    Geçen bir tane 123 km hızla yemişim. Kafalarına göre yazmışlardır. Nasılsa itiraz için mahkemeye gitmeden lazım ve kimsenin uğraşmayacağını biliyorlar
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