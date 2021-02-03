Üç boyutlu 'gerçekçi' maket polis arabaları kullanılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin dört bir yanında kullanılan maket polis araçları, yeni bir boyut kazanıyor. Gerçeğinden ayırt edilemeyecek görünümde üç boyutlu maket polis aracı üretildi. Üç boyutlu maket araç, Eskişehir’de kullanılmaya başlandı. Trafikteki etkisine göre tüm Türkiye’de kullanıma sunulabilir.

Ayrıca Bkz. "2021'in ilk verileri geldi: İşte en çok otomobil satan markalar"

İlginizi Çekebilir

Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu!

Maket polis araçları, kaza ihtimalinin yüksek olduğu veya trafiğin yoğun olduğu yerlere yerleştiriliyor. Bugüne kadar kullanılan iki boyutlu maketlerin olumlu etkisi olduğu gözlemlendi. Ancak iki boyutlu maketler gerçeğinden ayırt edilebiliyor. Eskişehir’de kullanılan üç boyutlu versiyonu gerçeğinden ayırt etmek mümkün değil.

Tam Boyutta Gör

Maketin aracın üstünde polis ışıkları ve sahte radar kamerası bulunuyor. Ön cama 2 adet polis fotoğrafı konularak gerçekçiliği artırılmış. Aracın arkasındaki güneş enerjisi paneli ile LED ışıkların enerjisi sağlanıyor. Araç römork olarak tasarlandı. Arkada 2 adet araba tekerleği var. Bu sayede rahatlıkla taşınabiliyor. Trafiğin yoğunlaştığı bölgelere kolaylıkla taşınabilir. Yerinin değiştirilebilmesi sayesinde etkisi daha da artar. İki boyutlu maket sabit olduğu için bir zaman sonra ezberleniyor ve etkisi kayboluyordu.

Üretimi tamamlanan üç boyutlu polis aracı Eskişehir-Bursa kara yolunda kullanılmaya başlandı. Aşağıdaki galeriden üç boyutlu maketin fotoğraflarını görüntüleyebilirsiniz.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-eskisehirde-maket-polis-araci-3-boyutlu-hale-getirildi-41731557

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.