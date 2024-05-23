Elektrikli Kia EV3 tanıtıldı: B-SUV segmentinde güçlü rakip

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Tam Boyutta Gör Kia, küresel pazarlarda satışa sunulacak elektrikli kompakt SUV modeli EV3'ü tanıttı. Ailenin diğer üyeleri gibi Kia'nın yeni tasarım dilini kullanan EV3, geçtiğimiz sene görücüye çıkarılan konsept modele oldukça benziyor. Konsept modelden farklı olarak, kapı kollarının ve kameralar yerine geleneksel aynaların eklendiğini, jant ve tampon tasarımında bazı değişikliklerin yapıldığını görüyoruz.

Kia EV3 özellikleri

Kia'nın elektrikli amiral gemisi EV9'un tasarım öğelerine sahip olan EV3, markanın elektrikli araçlar için geliştirdiği E-GMP platformu üzerinde inşa edildi. 4.300 mm uzunluğa, 1.850 mm genişliğe, 1.560 mm yüksekliğe ve 2.680 mm aks mesafesine sahip EV3, e-Soul'dan 105 mm uzun ve e-Niro'dan 120 mm kısa. Bu boyutlar EV3'ü, Peugeot E-2008 ve Volvo EX30 gibi araçların bulunduğu B-SUV (kompakt altı) segmentine yerleştiriyor.

Tam Boyutta Gör Sade ve futuristik görülen iç mekanda 12,3 inç'lik bir gösterge paneli, bilgi-eğlence sistemi için 12,3 inçlik bir ekran ve bu iki ekranın arasında klima kontrolleri için ayrı bir 5 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Düğmelerin çoğu direksiyon simidinde bulunurken, yalnızca birkaç fiziksel kontrol ve kısayol orta konsolda yer alıyor. Orta kısımda pratik saklama bölmeleri ve araç hareketsizken kullanılabilecek bir kayar masa bulunuyor. 460 lt bagaj hacmine sahip araçta, 25 lt hacminde ekstra ön bagaj hacmi de kullanıcılara sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Kia EV3, E-GMP platformunu kullanmasına rağmen 400 Volt mimariyi kullanıyor. İlk aşamada tek elektrik motoru ve iki batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Standart model 58,3 kWh'lik batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde 81,4 kWh'lik batarya yer alıyor. Bu batarya ile otomobil, WLTP ölçümlerine göre tek şarjla 600 km menzil elde edebiliyor. Araç, %10'dan %80 şarj seviyesine 31 dakikada ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Kia EV3, 201 beygirlik (150 kW) motoruyla 0'dan 100 km/sa hıza 7,5 saniyede çıkabiliyor. Otomobilin son hızı ise 170 km/sa ile sınırlandırılmış. Kia, gelecekte performans odaklı model olan Kia EV3 GT ile ürün gamını çeşitlendirecek.

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Kia EV3 fiyatı ve çıkış tarihi

Kia EV3, ilk olarak Temmuz ayında Güney Kore pazarında satışa sunulacak. Ardından 2024'ün ikinci yarısında Avrupa ve diğer pazarlara açılacak. Kia resmi bir fiyat açıklamasa da, başlangıç fiyatının 30 bin dolar civarında olacağı belirtiliyor.

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Elektrikli Kia EV3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı