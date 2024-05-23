Elektrikli Kia EV3 tanıtıldı: B-SUV segmentinde güçlü rakip

Kia'nın elektrikli amiral gemisi EV9'un tasarım öğelerine sahip olan EV3, markanın elektrikli araçlar için geliştirdiği E-GMP platformu üzerinde inşa edildi. 4.300 mm uzunluğa, 1.850 mm genişliğe, 1.560 mm yüksekliğe ve 2.680 mm aks mesafesine sahip EV3, e-Soul'dan 105 mm uzun ve e-Niro'dan 120 mm kısa. Bu boyutlar EV3'ü, Peugeot E-2008 ve Volvo EX30 gibi araçların bulunduğu B-SUV (kompakt altı) segmentine yerleştiriyor.
Kia EV3 fiyatı ve çıkış tarihi
Kia EV3, ilk olarak Temmuz ayında Güney Kore pazarında satışa sunulacak. Ardından 2024'ün ikinci yarısında Avrupa ve diğer pazarlara açılacak. Kia resmi bir fiyat açıklamasa da, başlangıç fiyatının 30 bin dolar civarında olacağı belirtiliyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.