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    Elektrikli Kia EV3 tanıtıldı: B-SUV segmentinde güçlü rakip

    Kia, küresel pazarlarda satışa sunulacak elektrikli kompakt SUV modeli EV3'ü tanıttı. 600 km'ye kadar menzil sunacak olan otomobilin özelliklerine göz atalım.  
    Elektrikli Kia EV3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kia, küresel pazarlarda satışa sunulacak elektrikli kompakt SUV modeli EV3'ü tanıttı. Ailenin diğer üyeleri gibi Kia'nın yeni tasarım dilini kullanan EV3, geçtiğimiz sene görücüye çıkarılan konsept modele oldukça benziyor. Konsept modelden farklı olarak, kapı kollarının ve kameralar yerine geleneksel aynaların eklendiğini, jant ve tampon tasarımında bazı değişikliklerin yapıldığını görüyoruz.

    Kia EV3 özellikleri

    Kia'nın elektrikli amiral gemisi EV9'un tasarım öğelerine sahip olan EV3, markanın elektrikli araçlar için geliştirdiği E-GMP platformu üzerinde inşa edildi. 4.300 mm uzunluğa, 1.850 mm genişliğe, 1.560 mm yüksekliğe ve 2.680 mm aks mesafesine sahip EV3, e-Soul'dan 105 mm uzun ve e-Niro'dan 120 mm kısa. Bu boyutlar EV3'ü,  Peugeot E-2008 ve Volvo EX30 gibi araçların bulunduğu B-SUV (kompakt altı) segmentine yerleştiriyor.

    Elektrikli Kia EV3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sade ve futuristik görülen iç mekanda 12,3 inç'lik bir gösterge paneli, bilgi-eğlence sistemi için 12,3 inçlik bir ekran ve bu iki ekranın arasında klima kontrolleri için ayrı bir 5 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Düğmelerin çoğu direksiyon simidinde bulunurken, yalnızca birkaç fiziksel kontrol ve kısayol orta konsolda yer alıyor. Orta kısımda pratik saklama bölmeleri ve araç hareketsizken kullanılabilecek bir kayar masa bulunuyor. 460 lt bagaj hacmine sahip araçta, 25 lt hacminde ekstra ön bagaj hacmi de kullanıcılara sunuluyor.
    Elektrikli Kia EV3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kia EV3, E-GMP platformunu kullanmasına rağmen 400 Volt mimariyi kullanıyor. İlk aşamada tek elektrik motoru ve iki batarya seçeneğiyle satışa sunulacak. Standart model 58,3 kWh'lik batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde 81,4 kWh'lik batarya yer alıyor. Bu batarya ile otomobil, WLTP ölçümlerine göre tek şarjla 600 km menzil elde edebiliyor. Araç, %10'dan %80 şarj seviyesine 31 dakikada ulaşabiliyor.
    Elektrikli Kia EV3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kia EV3,  201 beygirlik (150 kW) motoruyla 0'dan 100 km/sa hıza 7,5 saniyede çıkabiliyor. Otomobilin son hızı ise 170 km/sa ile sınırlandırılmış. Kia, gelecekte performans odaklı model olan Kia EV3 GT ile ürün gamını çeşitlendirecek.

    Kia EV3 fiyatı ve çıkış tarihi

    Kia EV3, ilk olarak Temmuz ayında Güney Kore pazarında satışa sunulacak. Ardından 2024'ün ikinci yarısında Avrupa ve diğer pazarlara açılacak. Kia resmi bir fiyat açıklamasa da, başlangıç fiyatının 30 bin dolar civarında olacağı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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