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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Nissan Micra'ya N-Design ve N-Sport donanım seviyeleri eklendi

    Geç de olsa ülkemize de gelen beşinci nesil Nissan Micra'yı 2021 model yılı için güncelleyen Japon marka, N-Design donanım seviyesini eklemenin yanı sıra N-Sport donanımını da kalıcı hale getirdi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Nissan Micra'ya N-Design ve N-Sport donanım seviyeleri eklendi
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    2016 yılının sonunda üretime giren fakat Türkiye'ye gelmesi 2019'un sonunu bulan beşinci nesil Nissan Micra 2021 model yılı için güncellendi.

    2021 Nissan Micra'ya güncellemeyle birlikte iki yeni donanım seviyesi eklenmiş. Daha önce Visia, Acenta ve Tekna donanım seviyeleriyle satılan Micra artık tamamen yeni N-Design donanım seviyesiyle de tercih edilebilecek. Bunun yanı sıra N-Sport donanım seviyesinin de yeni Micra ailesine kalıcı olarak dahil edildiği belirtiliyor.

    2021 Nissan Micra N-Design donanım seviyesinde müşteriler aracın gövdesini ekstra ücret ödemeden parlak siyah veya krom detaylarla kişiselleştirebiliyor. Ayrıca 'Genki' isimli 16 inçlik çift tonlu jantlar da bu versiyonda standart olarak geliyor. İç mekanda ise gri detaylara sahip siyah kumaş koltuklar; ön panel ve kapı içlerinde de deri görünümlü döşemeler dikkat çekiyor. Müşteriler dilerse 'Energy Orange' temasını da satın alabiliyor.

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    2021 Nissan Micra'ya N-Design ve N-Sport donanım seviyeleri eklendi
    Tam Boyutta Gör

    2021 Nissan Micra N-Sport ise ön, yan ve arkada parlak siyah detaylarla siyah renkli 17 inç alaşımlı jantlar bulunuyor. LED farlar ve sis lambalarının da standart olarak sunulduğu N-Sport donanım seviyesinin iç mekanında da Alcantara döşeme ve daha ergonomik koltuklar sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    2021 Nissan Micra Tekna donanım seviyesinde hareketli nesne algılama ve kör nokta uyarısı özelliklerine sahip çevre görüş sistemi ile Bose premium ses sistemi standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra TomTom navigasyona sahip NissanConnect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği de teknolojik özellikler arasında.

    Yokuş kalkış desteği, akıllı sürüş kontrolü ve akıllı yol kontrolü gibi sürüş asistan sistemleri Visia paketinden başlayarak standart olarak sunuluyor. Diğer gelişmiş özellikler ise bazı paketlerde standart olarak bulunan Safety Pack kapsamında bulunuyor. Uzun far yardımcısı, şerit değiştirme yardımcısı, trafik levhalarını algılama ve akıllı acil fren destek sistemi gibi özellikleri bunlara örnek gösterebiliriz.

    Güncel model şu anda 189.100 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. En pahalı versiyon ise 289.500 TL.



    https://europe.nissannews.com/en-GB/releases/release-8b140a650fe9701f0480741b3e1570f3-nissan-refreshes-its-iconic-micra-for-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

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    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Micra b segment diye biliyorum. Ayrıca bu araçta niye ön kol dayama yok anlamak güç.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Swift ve Micra, A segmentte alınacak en iyi araçlar. 2010 Passion kullandım inanılmaz tatlı bir araçtı. Keşke o kasayı modernize etselerdi. Bence efsane bir kasa idi.
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    ozmenakif (Akif Özmen) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Swift Hybrid bence bu sınıfta en iyisi
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