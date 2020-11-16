2021 Nissan Micra'ya N-Design ve N-Sport donanım seviyeleri eklendi

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2016 yılının sonunda üretime giren fakat Türkiye'ye gelmesi 2019'un sonunu bulan beşinci nesil Nissan Micra 2021 model yılı için güncellendi.

2021 Nissan Micra'ya güncellemeyle birlikte iki yeni donanım seviyesi eklenmiş. Daha önce Visia, Acenta ve Tekna donanım seviyeleriyle satılan Micra artık tamamen yeni N-Design donanım seviyesiyle de tercih edilebilecek. Bunun yanı sıra N-Sport donanım seviyesinin de yeni Micra ailesine kalıcı olarak dahil edildiği belirtiliyor.

2021 Nissan Micra N-Design donanım seviyesinde müşteriler aracın gövdesini ekstra ücret ödemeden parlak siyah veya krom detaylarla kişiselleştirebiliyor. Ayrıca 'Genki' isimli 16 inçlik çift tonlu jantlar da bu versiyonda standart olarak geliyor. İç mekanda ise gri detaylara sahip siyah kumaş koltuklar; ön panel ve kapı içlerinde de deri görünümlü döşemeler dikkat çekiyor. Müşteriler dilerse 'Energy Orange' temasını da satın alabiliyor.

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2021 Nissan Micra N-Sport ise ön, yan ve arkada parlak siyah detaylarla siyah renkli 17 inç alaşımlı jantlar bulunuyor. LED farlar ve sis lambalarının da standart olarak sunulduğu N-Sport donanım seviyesinin iç mekanında da Alcantara döşeme ve daha ergonomik koltuklar sunuluyor.

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2021 Nissan Micra Tekna donanım seviyesinde hareketli nesne algılama ve kör nokta uyarısı özelliklerine sahip çevre görüş sistemi ile Bose premium ses sistemi standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra TomTom navigasyona sahip NissanConnect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği de teknolojik özellikler arasında.

Yokuş kalkış desteği, akıllı sürüş kontrolü ve akıllı yol kontrolü gibi sürüş asistan sistemleri Visia paketinden başlayarak standart olarak sunuluyor. Diğer gelişmiş özellikler ise bazı paketlerde standart olarak bulunan Safety Pack kapsamında bulunuyor. Uzun far yardımcısı, şerit değiştirme yardımcısı, trafik levhalarını algılama ve akıllı acil fren destek sistemi gibi özellikleri bunlara örnek gösterebiliriz.

Güncel model şu anda 189.100 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. En pahalı versiyon ise 289.500 TL.

https://europe.nissannews.com/en-GB/releases/release-8b140a650fe9701f0480741b3e1570f3-nissan-refreshes-its-iconic-micra-for-2021

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