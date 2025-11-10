Elektrikli Renault Scenic için Türkiye planı açıklandı: Ne zaman geliyor?

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin konuğu olduğu programda Renault'nun gelecek planlarına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Fransız marka, merakla beklenen elektrikli Scenic'i 2026'nın ikinci yarısında Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

2023 yılında IAA Mobilite Fuarı'nda tanıtılan ve o dönemde segmentinin en dikkat çekici üyelerinden biri olan Renault Scenic E-Tech Electric, yüksek bir talep olmasına karşın şimdiye dek markanın Türkiye planları arasında yer almadı. Şimdi ise şirket, yeni modellerle elektrikli araç pazarındaki iddiasını artırmayı hedefliyor. Scenic, bu modellerden ilki olacak. Twingo ise markanın kısa vadeli planları arasında yer almıyor.

Tıpkı Megane E-Tech Electric gibi CMF-EV platformu üzerine inşa edilen elektrikli Scenic, özellikle uzun menzil seçeneğindeki motor ve batarya kombinasyonuyla dikkat çekiyor. Söz konusu modelde, 160 kW maksimum güç ve 300 Nm tork üreten bir motor, 87 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya ile kombine ediliyor. Bu versiyon, WLTP'ye göre 620 kilometreye kadar menzil vadediyor. 22 kW'a kadar AC şarj desteğine sahip olan modelde 150 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Renault Scenic için Avrupa fiyatları güncel olarak 41.990 eurodan başlıyor ancak bu fiyat 125 kW'lık motor ve 60 kWsa'lik batarya kombinasyonu için geçerli. Yukarıda sözünü ettiğimiz uzun menzilli seçeneğin fiyatlarıysa 49 bin euro civarında.

Renault, modellerinde şimdilik NMC batarya sunsa da bundan yaklaşık bir ay önce yapılan açıklamada araçlara LFP batarya seçeneğinin de ekleneceği duyurulmuştu. Twingo ile başlayan LFP atağı 2026 yılında Megane E-Tech Electric ile devam edecek. Sonrasında Scenic modelinde de böyle bir adım görmemiz mümkün. LFP batarya sayesinde batarya maliyetlerinde %30'a varan oranda düşüş hedefleniyor.

