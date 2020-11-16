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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yıl yeni nesline kavuşan, iç ve dış tasarımın yanı sıra motor gamı da güncellenen yeni Renault Captur Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni Captur fiyatı ve özellikleri:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında örtüsü kaldırılan yeni nesil Renault Captur sonunda Türkiye'ye giriş yaptı. Yeni Renault Captur fiyatı 211.900 TL'den başlıyor.

    Tasarımında yeni Clio’dan izler taşıyan yeni nesil Renault Captur, selefinin eskiyen görüntüsünden sıyrılarak daha dinamik çizgilere kavuşmuş. Clio’dan sonra Fransız markanın CMF-B mimarisi üzerine inşa ettiği ikinci model olan yeni Captur, bu sayede eskiye nazaran 110 mm uzamış. Sonuç olarak da arka diz mesafesine fazladan 17 mm, bagaj hacmine de 81 litre (toplamda 536 litre) eklenmiş. Yeni Captur’un kabininde ekstra 27 litre saklama alanı bulunduğu da altı çizilen detaylardan.

    Yeni Renault Captur’un kabin tasarımı küçük kardeşi Clio V ile oldukça benzer. Yeni Captur’daki fütüristik EDC vites kolu (e-shifter) ise iki model arasındaki farkı ortaya çıkaran detaylardan. Konsolun merkezindeki yeni Easy Link bilgi-eğlence sisteminin yönetildiği ekran dikey yerleşimli ve  9.3 inç boyutunda. Ayrıca sürücünün önündeki TFT dijital gösterge ekranı da 7 inç ve 10,2 inçlik seçeneklere sahip.

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    Yeni Renault Captur Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Bir önceki neslin kodlarında yer alan kişiselleştirme ve modülerlik özellikleri yeni Captur’da da korundu. Kişiselleştirme seçenekleri kapsamında yeni Captur’un tavanı, gövde ile aynı renkte veya kontrast oluşturacak şekilde Yıldız Siyah, Atacama Turuncu ve Antik Beyaz renk seçenekleri ile sunuluyor. 18 inç çaplı jantlar da yeni Captur'un opsiyon listesinde yerini almış.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de: İşte fiyatı"

    Yeni Captur, tamamı turbo özellikli yeni benzinli ve dizel motorlarıyla sınıf atlıyor. 5 ileri manuel vites kutusunun yanı sıra 7 vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunulan motorlar, optimize yakıt tüketiminin yanı sıra düşük emisyon seviyeleri sunuyor.

    Yeni Captur, uzun menzillerde araç kullanan sürücülerle 2 farklı dizel motor seçeneğini buluşturuyor. 1.5 litre motorlardan 95 beygir olanı 240 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzıman sunuyor. 115 beygire sahip dizel motor ise 260 Nm tork üretiyor. Bu motor seçeneği ise 7 ileri otomatik EDC şanzıman ile sunuluyor.

    3 farklı benzinli motorla Türkiye’ye gelen Yeni Captur’de, 100 beygirlik 1.0 TCe motor 5 ileri manuel vitesle sunuluyor. 7 ileri otomatik EDC şanzımanla sunulan 1.3 litrelik TCe motorlardan ilki 130, ikincisi ise 155 beygir gücünde.

    Yeni Renault Captur fiyat listesi şöyle:

    Motor Donanım Fiyat
    1.0 TCe 100 HP MT Joy 211.900 TL
    1.3 TCe EDC 130 HP Joy 292.900 TL
    1.3 TCe EDC 130 HP Touch 304.900 TL
    1.3 TCe EDC 130 HP Icon 325.900 TL
    1.3 TCe EDC 155 HP Icon 329.900 TL
    1.5 dCi 95 HP MT Joy 294.900 TL
    1.5 dCi 115 HP EDC Touch 325.900 TL
    1.5 dCi 115 HP EDC Icon 346.900 TL



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    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    commandx (uğur yılmaz) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    C-hr'ye göre pahalı. T-roc, 2008 gibi modellere göre uygun. 536litre bagaj bu sınıf çok iyi. Merak ettim, gidip incelemek istiyorum.
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    Elektrikliarabasever 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    CH-R Hibrit 234.000 tl iken bunu neden alayım ki?
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    websosyal (mehmet yılmaz) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    maşallah, maşallah... (mt den at ye geçiş fiyat farkı harika)
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Otomobil dünyası uçuyor, Boinge rakip olurlar yakında :D
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    Nevfel (T. I. ) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benzinden dizel otomatiğe geçişde fiyat 80 bin artıyor.



    Ötv dilimine mi takılıyor acaba?
    Yanıtla +3
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    eCoLL (Eser ÖZYAMAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pek hak etmediği fiyatlarıyla SUV segmentine rakip olmuş..
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