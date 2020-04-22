Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı

    Yeni jenerasyonla birlikte tamamen elektrikli bir versiyona da kavuşacak 2021 Opel Mokka'nın yakında tanıtılması bekleniyor. Avrupa'daki müşteri teslimatları ise önümüzdeki yıl başlayacak.
    Beğen
    9 dk.
    20
    49
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    2021 Opel Mokka’nın teaser süreci resmi olarak başladı. Opel, yeni nesil crossover ile ilgili kısa bir video ve bazı bilgiler paylaştı. PSA çatısı altında yeniden şekillenen 2021 Opel Mokka, selefine göre bambaşka bir model olacak.

    İsminden “X” takısını atan 2021 Opel Mokka’nın CMP olarak da bilinen EMP1 platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Söz konusu platform, yeni Corsa F’in yanı sıra yeni Peugeot 208, 2008 ve DS3 Crossback modellerinin de temelini oluşturuyor. Yeni nesil 2021 Opel Mokka ile gelecek en önemli özelliklerden biri ise tamamen elektrikli versiyon olacak.

    Ayrıca Bkz. "Range Rover Evoque ve Discovery Sport'un hibrit versiyonları tanıtıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar 2021 Toyota Harrier, yeni teknolojileri ve hibrit versiyonlarıyla sahnede

    Elektrikli Opel Mokka ile ilgili henüz çok az şey biliyoruz. Opel, isimlendirme konusunda Corsa’dakine benzer bir yol izleyip bu versiyonu Mokka-e olarak isimlendirebilir. Elektrikli Corsa-e, sahip olduğu 136 beygirlik elektrik motoru ve 50 kWh’lık batarya paketi ile WLTP ölçümlerine göre 330 kilometre menzil sunuyor.

    Hatırlanacak olursa, PSA Grubu’nun bir başka elektrikli crossover’ı olan DS3 Crossback E-Tense de Corsa’daki sistem ile, yani 136 beygirlik elektrik motoru ve 50 kWh batarya paketiyle tanıtılmıştı. Dolayısıyla grubun elektrikli Mokka’da da aynı yolu izlemesi mümkün görünüyor.

    2021 Opel Mokka’nın üretim bandına çıkmadan önceki kış testleri başladı. Yollardaki prototiplerin üzerinde, teaser videosunda da gördüğümüz yeşil kamuflaj bulunuyor. Bu kamuflaja rağmen yeni nesil Mokka’nın büyük bir değişim geçirdiğini görmek mümkün. Ön ve arka çıkıntıları azaltılan model, genel gövde yapısı itibariyle Opel GTX Experimental konseptine oldukça benziyor. Detaylarda ise yeni Corsa’dan esintiler görmemiz muhtemel.

    2021 Opel Mokka, bu yılın son çeyreğinde üretim bandına çıkacak. Üretilen ilk araçlar tamamen elektrikli olacak ve sahiplerine 2021 yılında teslim edilecek.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. GÖRÜNTÜLENEN 2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı Sonraki Yenilenen Casper Excalibur modelleri Mayıs ayında satışa çıkacak 46 dk. Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı 54 dk. Meizu 17'nin tanıtım tarihi değişti 1 sa. Crucial yüksek performanslı P5 NVMe SSD’lerini duyurdu 1 sa. Resident Evil 3 Remake - Video İnceleme 2 sa. Samsung Galaxy S20 Ultra DXOMARK puanıyla hayal kırıklığı yarattı 2 sa. Sağlık Bakanlığı'nın Whatsapp Danışma Hattı devrede 3 sa. Araştırmaya göre 14 bin yıl önce eriyen Avrasya Buz Örtüsü, deniz seviyesini 8 metre yükseltti 3 sa. Razer Blade Stealth 13 en hızlı 13.3 ekranla satışa sunuldu 4 sa. Range Rover Evoque ve Discovery Sport'un hibrit versiyonları tanıtıldı 5 sa. Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri açıklandı 5 sa. Sahra hastanesi nedir? Atatürk Havalimanı'na yapılacak salgın hastanesi hakkında tüm bilinenler 6 sa. realme 6i ilk izlenimler | Helio G80 performansı 6 sa. YMTC, Lexar’a NAND Flash sağlayacak 6 sa. Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi 7 sa. Nintendo hesaplara izinsiz erişilmesini mercek altına aldı 7 sa. Volkswagen'den SUV açıklaması: Yeni model beklemeyin 8 sa. Koronavirüs salgını Netflix’e yaradı 15 sa. Venom 2 filminin ismi ve yeni vizyon tarihi açıklandı 16 sa. Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Tor projesi işten çıkarmalara başladı
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Total War: Warhammer II ve Northgard Bu Hafta Sonu Steam'de Oy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Moon Knight Dizisinin Çekimleri Kasım Ayında Başlayacak
    Bölüm Sonu Canavarı
    The Legend of Zelda: Breath of the Wild PC [Cemu&WiiU Helper] ...
    DH Forum
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim