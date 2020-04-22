2021 Opel Mokka'nın teaser videosu paylaşıldı

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2021 Opel Mokka’nın teaser süreci resmi olarak başladı. Opel, yeni nesil crossover ile ilgili kısa bir video ve bazı bilgiler paylaştı. PSA çatısı altında yeniden şekillenen 2021 Opel Mokka, selefine göre bambaşka bir model olacak.

İsminden “X” takısını atan 2021 Opel Mokka’nın CMP olarak da bilinen EMP1 platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Söz konusu platform, yeni Corsa F’in yanı sıra yeni Peugeot 208, 2008 ve DS3 Crossback modellerinin de temelini oluşturuyor. Yeni nesil 2021 Opel Mokka ile gelecek en önemli özelliklerden biri ise tamamen elektrikli versiyon olacak.

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Elektrikli Opel Mokka ile ilgili henüz çok az şey biliyoruz. Opel, isimlendirme konusunda Corsa’dakine benzer bir yol izleyip bu versiyonu Mokka-e olarak isimlendirebilir. Elektrikli Corsa-e, sahip olduğu 136 beygirlik elektrik motoru ve 50 kWh’lık batarya paketi ile WLTP ölçümlerine göre 330 kilometre menzil sunuyor.

Hatırlanacak olursa, PSA Grubu’nun bir başka elektrikli crossover’ı olan DS3 Crossback E-Tense de Corsa’daki sistem ile, yani 136 beygirlik elektrik motoru ve 50 kWh batarya paketiyle tanıtılmıştı. Dolayısıyla grubun elektrikli Mokka’da da aynı yolu izlemesi mümkün görünüyor.

2021 Opel Mokka’nın üretim bandına çıkmadan önceki kış testleri başladı. Yollardaki prototiplerin üzerinde, teaser videosunda da gördüğümüz yeşil kamuflaj bulunuyor. Bu kamuflaja rağmen yeni nesil Mokka’nın büyük bir değişim geçirdiğini görmek mümkün. Ön ve arka çıkıntıları azaltılan model, genel gövde yapısı itibariyle Opel GTX Experimental konseptine oldukça benziyor. Detaylarda ise yeni Corsa’dan esintiler görmemiz muhtemel.

2021 Opel Mokka, bu yılın son çeyreğinde üretim bandına çıkacak. Üretilen ilk araçlar tamamen elektrikli olacak ve sahiplerine 2021 yılında teslim edilecek.

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