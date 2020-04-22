Range Rover Evoque ve Discovery Sport'un hibrit versiyonları tanıtıldı

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Jaguar Land Rover, ürün gamını elektriklendirme stratejisi kapsamında geliştirdiği yeni plug-in hybrid (şarj edilebilir hibrit) sistemini tanıttı. Söz konusu sistem ilk olarak yeni Range Rover Evoque ve Discovery Sport modellerinde kullanılacak. Ardından diğer modellere de eklenecek.

Jaguar Land Rover’ın geliştirdiği plug-in hybrid sistem, 197 beygir güç üreten 1.5 litre üç silindirli benzinli motor, 107 beygirlik bir elektrik motoru, 15 kWh’lık küçük bir batarya ve 8 ileri otomatik şanzımandan oluşuyor. Bu kombinasyon sayesinde toplamda 304 beygir güç ve 540 Nm tork açığa çıkıyor.

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Şirket, yeni plug-in hybrid sistemle donatılan Range Rover Evoque P300e modelinin 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniye, Discovery Sport P300e modelininkini de 6.6 saniye olarak açıkladı. Her iki SUV modelinde de DC hızlı şarj desteği bulunuyor ve bataryaların sıfırdan yüzde 80 dolum oranına ulaşması 30 dakika sürüyor. Evdeki standart prizden şarj edildiğinde ise bataryanın tam doluma ulaşması 6 saat 42 dakika sürüyor.

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Evoque P300e 66 kilometre, Discovery Sport P300e ise 62 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip. Söz konusu modellerde üç farklı sürüş modu bulunuyor. Hybrid modda benzinli ünite ve elektrik motoru birlikte uyum içerisinde çalışıyor. EV modunda aracın yalnızca elektrik motorundan güç alması sağlanıyor. SAVE modunda ise ana güç kaynağının benzinli ünite olması ve bataryanın belli bir seviyenin altına düşmemesi sağlanıyor.

Plug-in hybrid motorlu Evoque P300e ve Discovery Sport P300e modellerinin satışa sunulacağı tarih ise henüz belli değil.

https://media.jaguarlandrover.com/news/2020/04/jaguar-land-rover-expands-electrified-line-three-cylinder-plug-hybrid

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