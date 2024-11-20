Xiaomi'nin yedi koltuklu SUV modeli ilk kez ortaya çıktı

Xiaomi markası altında sunulacak üçüncü otomobil Çin'de ortaya çıktı. N3 kod adıyla bilinen büyük SUV, şirketin ana vatanında ilk kez kamuflajlı haliyle görüntülendi. Yeni aracın, Huawei Aito M9 ve Li L9 gibi popüler modellerle rekabet etmesi bekleniyor.
Xiaomi N3, giriş kısmında da belirttiğimiz üzere yoğun bir kamuf altında görüntülendi. Bu model tipik bir yedi koltuklu SUV gövde tipiyle karşımıza çıkacak. Aracın prototipinde beş kollu jantlar ve oldukça kompakt yan aynalar mevcut. Ayrıca arka kısmının oldukça geniş olduğu, bu sayede üçüncü sıra koltuklar için yeterli alan sunduğu görülüyor.
EREV SUV'lere ilgi arttı
Daha önceki sızıntılar Xiaomi N3'ün menzil artırıcılı elektrikli araç (EREV) olarak piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. Söz konusu güç aktarma organının detayları konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak menzil artırıcılı modellere genellikle 400V sistemlerin entegre edildiğini biliyoruz.
Xiaomi'nin yedi koltuklu SUV'si planlarda herhangi bir aksilik olmazsa 2026 yılında çıkış yapacak. Çin otomobil pazarında menzil artırıcılı SUV'lere yönelik ilgi önemli ölçüde arttı. Li Auto ve Aito gibi markalar bu segmente öncülük ediyor. 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde Li Auto 393.257 araç satarken, Aito 351.663 adet satış gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..