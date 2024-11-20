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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin yedi koltuklu SUV modeli ilk kez ortaya çıktı

    Xiaomi'nin 2026'da piyasaya sürmeyi planladığı yedi koltuklu SUV, Çin'de görüntülendi. N3 kod adlı araç, EREV (menzil artırıcılı) güç aktarma organıyla karşımıza çıkacak.

    Xiaomi'nin yedi koltuklu SUV modeli ilk kez ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi markası altında sunulacak üçüncü otomobil Çin'de ortaya çıktı. N3 kod adıyla bilinen büyük SUV, şirketin ana vatanında ilk kez kamuflajlı haliyle görüntülendi. Yeni aracın, Huawei Aito M9 ve Li L9 gibi popüler modellerle rekabet etmesi bekleniyor.

    Xiaomi N3, giriş kısmında da belirttiğimiz üzere yoğun bir kamuf altında görüntülendi. Bu model tipik bir yedi koltuklu SUV gövde tipiyle karşımıza çıkacak. Aracın prototipinde beş kollu jantlar ve oldukça kompakt yan aynalar mevcut. Ayrıca arka kısmının oldukça geniş olduğu, bu sayede üçüncü sıra koltuklar için yeterli alan sunduğu görülüyor.

    Xiaomi'nin yedi koltuklu SUV modeli ilk kez ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    EREV SUV'lere ilgi arttı

    Daha önceki sızıntılar Xiaomi N3'ün menzil artırıcılı elektrikli araç (EREV) olarak piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu. Söz konusu güç aktarma organının detayları konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak menzil artırıcılı modellere genellikle 400V sistemlerin entegre edildiğini biliyoruz.

    Xiaomi'nin yedi koltuklu SUV'si planlarda herhangi bir aksilik olmazsa 2026 yılında çıkış yapacak. Çin otomobil pazarında menzil artırıcılı SUV'lere yönelik ilgi önemli ölçüde arttı. Li Auto ve Aito gibi markalar bu segmente öncülük ediyor. 2024 yılının Ocak-Ekim döneminde Li Auto 393.257 araç satarken, Aito 351.663 adet satış gerçekleştirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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