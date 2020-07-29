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    2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi

    MEB platformu üzerine inşa edilen Volkswagen ID.4'ün Çekyalı kuzeni bu kez de iç mekanıyla karşımızda. 500 km'ye kadar menzil sunan Skoda Enyaq iV'nin kabininde sürdürülebilir materyaller kullanıldı.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi
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    Skoda, 1 Eylül’de dünya prömiyerini gerçekleştirmeyi planladığı tamamen elektrikli Enyaq iV ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Çekyalı marka şimdi de aracın iç mekanını gösteren bir çizim paylaştı.

    Skoda Enyaq iV’nin iç mekanına baktığımızda çok katmanlı yapıya sahip bir konsolla karşılaşıyoruz. Merkezde, yüzer ekran olarak tabir edilen 13 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Multimedya sistemi dışında araçla ilgili pek çok fonksiyon da bu ekran üzerinden kontrol ediliyor. Söz konusu ekranın hemen altındaysa geleneksel Skoda ızgarasından esinlenilerek tasarlandığı belirtilen merkez hava menfezleri bulunuyor.

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    Gelişmiş teknolojilerle donatılan Skoda Enyaq iV’de dijital gösterge paneli ve artırılmış gerçeklik fonksiyonlarına sahip head-up display de mevcut. Bu sayede sürücü, gözünü yoldan ayırmadan araç ve sürüşle ilgili bilgileri ön cama yansıtılan bu sanal ekran üzerinden takip edebilecek. Orta konsolda ise elektronik park freni, küçük bir vites seçici, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve saklama alanı bulunuyor.

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    Ambiyans aydınlatmasının da olmazsa olmaz özellikler arasında bulunduğu Skoda Enyaq iV’nin iç mekanında sürdürülebilir materyaller tercih edilmiş. Örneğin koltuk kılıflarının üretiminde yüzde 40 oranında yün, yüzde 60 oranında geri dönüştürülmüş plastik şişelerden elde edilen elyaf kullanılmış. Kabin içindeki bazı deri yüzeyleri renklendirmek için de zeytin ağacı yaprakları kullanılmış. Aracın oldukça geniş bir yaşam alanı ve 585 litre bagaj hacmi vadettiği de verilen bilgiler arasında.

    Tamamen elektrikli Skoda Enyaq iV, Volkswagen Grubu’nun MEB platformunu kullanacak ve pek çok farklı konfigürasyonla satın alınabilecek. Bunlar arasında 5 farklı güç seçeneği, 3 farklı batarya seçeneği, arkadan veya dört tekerlekten çekiş gibi seçenekler bulunuyor. Enyaq iV’nin gücü tercih edilen opsiyona göre 146 ila 302 beygir arasında, menzili ise 340 ila 500 kilometre arasında değişiklik gösteriyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    sonofisiris2 55 dk. (düzenlendi)
    klima kontrolleri tuş buton yerine ekrandan yapılacaksa, bir ölü doğuma şahit olacaz demektir.
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    alperaktaş1 1 sa. yeni yorumcu
    dış tarafını sevmedim bu ne böyle . İçi güzel ama. Başka renk varsa araba iyi duruyor
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    Sirrüs 1 sa.
    Peugeot i-Cocpit değil mi bu?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Elektrikliarabasever 1 sa. Sirrüs
    Her ekran koyan i Cocpit oluyorsa iyi kafa iki ekran yanyana koyulunca mercedes yea demekle aynı şey.
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    Xit 1 sa.
    arabaya kamuflajlı poz verdirmek yeni adet galiba
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