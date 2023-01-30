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    Bakan Karaismailoğlu: "2022'de 138 binden fazla siber saldırı engellendi"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022'de yerli ve milli uygulamalarla 130 binin üzerinde siber saldırının engellendiğini açıkladı.                   
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    2022'de 138 binden fazla siber saldırı engellendi Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin durdurduğu siber saldırı sayısını açıkladı. 2013 yılında kurulan Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) tarafından yerli ve milli güvenlik yazılımları ile 2022 yılında 138 bin 445 siber saldırı engellendi. Son 6 yılda ise toplam 664 bin 263 siber saldırı durduruldu.

    2022 yılında toplam 138 bin 445 siber saldırının engellendiğini bildiren. Karaismailoğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

    “2022 yılı içinde USOM çalışmaları kapsamında tespit edilen 72 bin 226 zararlı bağlantının erişimi engellendi. Ayrıca, yine bu yıl içinde kurum ve kuruluşlara yönelik önlemler alınması için 14 bin 833 adet siber güvenlik bildirimde bulunuldu. Saldırılar, operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma (DDoS), oltalama (Phishing) ve spam olarak gerçekleşti."

    Bakan Karaismailoğlu, SOME bünyesinde 2 bin 125 kişinin görev yaptığını ifade etti. SOME ile Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla SOME İletişim Platformu’nun (SİP) geliştirildiğine de vurgu yaptı. 2022 yılında USOM çalışmaları kapsamında tespit edilen 72 bin 226 zararlı bağlantının erişimi engellendi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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