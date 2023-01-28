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    FBI, dev fidye çetesini farklı bir yöntemle çökertti: Hackerları hackleyerek

    FBI, Hive olarak bilinen fidye yazılımı çetesini kendi yöntemleriyle çökerttiğini duyurdu. FBI’ın Hive’ın içine sızdığı ve kurbanları milyonlarca dolarlık zarardan kurtardığı açıklandı.
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    FBI, hackerları hackleyerek dev fidye çetesini çökertti Tam Boyutta Gör
    Hive fidye yazılımı operasyonunun Tor ödeme ve veri sızıntı siteleri, FBI'ın geçen Temmuz ayında çetenin altyapısına sızmasının ardından uluslararası bir operasyonla çökertildi. ABD Adalet Bakanlığı, operasyonun aylarca gizlice yürütüldüğünü ve ABD Başsavcı Yardımcısı'nın ifadesiyle, “hackerları hackleyerek” çökerttiklerini açıkladı.

    FBI, hackerları hackledi

    Yapılan açıklamada FBI’ın Temmuz 2022'nin sonlarından bu yana Hive'ın bilgisayar ağlarına sızdığı, şifre çözme anahtarlarını ele geçirdiği ve bunları dünya çapındaki kurbanlara dağıttığı açıklandı. Süreç boyunca FBI, Hive'dan 300'den fazla şifre çözme anahtarı çalmış ve toplamda 130 milyon dolarlık fidye ödemesini engellemiş. FBI ayrıca önceki Hive kurbanlarına da 1.000'den fazla ek şifre çözme anahtarı dağıttı.

    Aktarılanlara göre FBI, Kaliforniya'daki bir hosting sağlayıcısında Hive üyelerine ait e-posta adresleri kullanılarak kiralanan iki özel sunucuya ve bir sanal özel sunucuya erişim elde etti. Koordineli bir şekilde Hollanda polisi de Hollanda'da barındırılan iki yedek sunucuya erişim sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda Hive ve bağlı kuruluşlarının tüm verileri ele geçirildi.

    Ele geçirilen Hive Tor web sitesinde FBI’ın "Bu gizli site ele geçirildi. Federal Soruşturma Bürosu, bu siteye Hive Ransomware'e karşı yürütülen koordineli bir yasa uygulama eyleminin parçası olarak el koydu" mesajı İngilizce ve Rusça olarak GIF formatında yayınlandı.

    Haziran 2021'de piyasaya çıkan Hive, var olduğu süre boyunca 80 farklı ülkede 1500’den fazla kurbanı hedef aldı. Diğer fidye yazılımlarında olduğu gibi Hive’da girmiş olduğu sistemdeki dosyaları veya sistemin geri kalanını şifreleyerek kurbandan şifre anahtarı için fidye talebinde bulunuyor. FBI’a göre Hive, bu yöntem sayesinde 100 milyon dolar elde etti. Hive’ın saldırdığı firmalar arasında kar amacı gütmeyen Memorial Health System, perakende devi MediaMarkt, Bell Technical Solutions (BTS) ve New York Racing Association Tata Power yer alıyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 13 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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