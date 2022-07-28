Ortalama veri ihlali maliyeti tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

IBM araştırmasına göre, 2022 yılında veri ihlalinin kuruluşlara ortalama maliyeti 4.35 milyon dolara yükseldi. Bu, yıllık bazda tüm zamanların en yüksek ortalama veri ihlali maliyeti. 2021 yılına kıyasla %2.6, 2020 yılına kıyasla da %13’lük bir artış söz konusu.

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Maliyetler müşterilere yansıtıldı

IBM’in çıkardığı yıllık rapor, Mart 2021 - Mart 2022 arası Dünyanın dört bir yanından 550 kuruluşun yaşadığı veri ihlallerinin analizini içeriyor. Bu maliyetlerin tüketicilere yansıtıldığı belirtildi. Ankete katılan kuruluşlardan yarısından fazlası ürün ve hizmetlerinde fiyat artışına giderek bu maliyetleri müşterilerine yansıttığını kabul etti.

Veri ihlali maliyeti nasıl çıkarılıyor?

Maliyet tahmini, ödenen fidyeler, veri ihlalinini araştırma ve kontrol altına alma maliyetleri gibi aciliyetli harcamalar dışında yasal para cezaları ve yıllar sonra ortaya çıkabilecek satış kayıplarını içeriyor. Analiz edilen en yüksek maliyetli ihlallerin çoğu finansal hizmetler, sektörel, teknoloji, enerji, ulaşım, iletişim, sağlık, eğitim ve kamu sektörlerindeki kritik altyapıyı içeriyor.

Fidye yazılımı saldırıları öne çıktı

Bu yılki çalışmayla analiz edilen veri ihlallerinin %11’i fidye yazılımı (ransomware) saldırılarının kaynaklandığı ortaya çıktı. İhlallerin bir kısmı çalınan veya paylaşılan kimlik bilgileri, bir kısmı kimlik avı (phishing) saldırılarından kaynaklandı.

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