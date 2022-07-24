T-Mobile’ın büyük veri ihlali davasında flaş gelişme: 500 milyon dolar teklif!



ABD’li operatör, 2021’de meydana gelen büyük veri ihlali için toplu dava anlaşmasının bir parçası olarak 500 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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T-Mobile, olayın gerçekleştiği dönemde veri ihlalinden etkilenen abone sayısının söylendiği kadar (47.8 milyonla 100 milyon arası) fazla olmadığını belirtmişti. Verilerin çoğunun operatör aracılığıyla kredi başvurusunda bulunan potansiyel abonelerle eski abonelerin kayıtları olduğu bildirilmişti.

Hangi veriler çalındı?

Mahkeme dosyası, 76.6 milyon ABD vatandaşının abone verilerinin çalındığını ortaya çıkardı. Çalınan veriler arasında, abonelerin adları, sosyal güvenlik numaraları, adresleri, sürücü belgesi bilgileri var.

T-Mobile neyle suçlanıyor?

T-Mobile, abonelerin verilerini korumamak, veri ihlalinden etkilenen aboneleri bilgilendirmemek ve yetersiz veri güvenliğine sahip olmakla suçlanıyor. T-Mobile, bu iddiaları reddederek suçlamaları kabul etmiyor.

500 milyon dolar ödeme

Uzlaşma teklifine göre, T-Mobile, verileri çalınan abonelere ödeme yapmak ve avukat ücretleri dahil tüm masrafları karşılamak için kullanılacak uzlaşma fonu için 350 milyon dolar, 2022-23’te mevcut harcamalarının ötesinde veri güvenliği ve ilgili teknolojilere yatırım için 150 milyon dolar ödeyecek. Teklif, mahkemeye sunuldu ancak yargıç tarafından da onaylanması gerekiyor.

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